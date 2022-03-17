https://ria.ru/20220317/korruptsiya-1778654049.html
Губернатор ЯНАО потребовал исключить коррупцию в сфере строительства
Губернатор ЯНАО потребовал исключить коррупцию в сфере строительства - РИА Новости, 17.03.2022
Губернатор ЯНАО потребовал исключить коррупцию в сфере строительства
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов потребовал исключить коррупцию в сфере строительства, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:39
2022-03-17T13:39
2022-03-17T13:39
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов потребовал исключить коррупцию в сфере строительства, сообщает пресс-служба главы региона.Артюхов провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. На нем были подведены итоги деятельности правоохранительных органов за прошлый год и обозначены ключевые направления на предстоящий период.Глава региона сообщил, что важной задачей является сохранение устойчивого развития экономики округа и обеспечение строительства запланированных объектов."В связи с увеличением стоимости строительных материалов и введением западных санкций на федеральном уровне регионам предоставили право корректировать действующие контракты. Дмитрий Артюхов отметил, что важно не допустить коррупционных проявлений в этой работе, но при этом обеспечить оперативное внесение изменений, чтобы не останавливать строительство", - говорится в сообщении.Глава региона добавил, что в этой ситуации важен диалог власти, застройщиков и силовиков."Нам законодатель дал право, чтобы не останавливать действующие процессы, вносить изменения в контракты. У системы появилась гибкость. И очень важно эту работу проводить в максимальном диалоге власти, застройщиков и правоохранительных органов, чтобы, с одной стороны, исключить возможность коррупции, с другой – не останавливать стройки. У нас есть площадки, на которых мы можем это оперативно обсуждать, в том числе наш антикризисный штаб", – приводятся в сообщении слова Артюхова.По данным прокуратуры, в прошлом году было выявлено более 700 нарушений законодательства о противодействии коррупции. Почти 300 человек привлечены к ответственности. По материалам прокурорских проверок возбуждено четыре уголовных дела по крупным преступлениям, в том числе связанным с реализацией национальных проектов. На заседании отмечено, что важной задачей является не просто привлечь виновных к ответственности, но и добиться возмещения ущерба в бюджет. Дмитрий Артюхов поблагодарил прокуратуру и правоохранительные органы за эффективную работу по противодействию коррупции, уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20211210/gaz-1763161080.html
https://ria.ru/20211203/gazprom-1762005692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), общество
Губернатор ЯНАО потребовал исключить коррупцию в сфере строительства
Губернатор ЯНАО Артюхов потребовал исключить коррупцию в сфере строительства
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар - РИА Новости.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов потребовал исключить коррупцию в сфере строительства, сообщает
пресс-служба главы региона.
Артюхов провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. На нем были подведены итоги деятельности правоохранительных органов за прошлый год и обозначены ключевые направления на предстоящий период.
Глава региона сообщил, что важной задачей является сохранение устойчивого развития экономики округа и обеспечение строительства запланированных объектов.
"В связи с увеличением стоимости строительных материалов и введением западных санкций на федеральном уровне регионам предоставили право корректировать действующие контракты. Дмитрий Артюхов
отметил, что важно не допустить коррупционных проявлений в этой работе, но при этом обеспечить оперативное внесение изменений, чтобы не останавливать строительство", - говорится в сообщении.
Глава региона добавил, что в этой ситуации важен диалог власти, застройщиков и силовиков.
"Нам законодатель дал право, чтобы не останавливать действующие процессы, вносить изменения в контракты. У системы появилась гибкость. И очень важно эту работу проводить в максимальном диалоге власти, застройщиков и правоохранительных органов, чтобы, с одной стороны, исключить возможность коррупции, с другой – не останавливать стройки. У нас есть площадки, на которых мы можем это оперативно обсуждать, в том числе наш антикризисный штаб", – приводятся в сообщении слова Артюхова.
По данным прокуратуры, в прошлом году было выявлено более 700 нарушений законодательства о противодействии коррупции. Почти 300 человек привлечены к ответственности. По материалам прокурорских проверок возбуждено четыре уголовных дела по крупным преступлениям, в том числе связанным с реализацией национальных проектов. На заседании отмечено, что важной задачей является не просто привлечь виновных к ответственности, но и добиться возмещения ущерба в бюджет. Дмитрий Артюхов поблагодарил прокуратуру и правоохранительные органы за эффективную работу по противодействию коррупции, уточняет пресс-служба.