https://ria.ru/20220317/korruptsiya-1778654049.html

Губернатор ЯНАО потребовал исключить коррупцию в сфере строительства

Губернатор ЯНАО потребовал исключить коррупцию в сфере строительства - РИА Новости, 17.03.2022

Губернатор ЯНАО потребовал исключить коррупцию в сфере строительства

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов потребовал исключить коррупцию в сфере строительства, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:39

2022-03-17T13:39

2022-03-17T13:39

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155087/63/1550876389_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_4137e1fd281d768b12a18c5ae47681c9.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов потребовал исключить коррупцию в сфере строительства, сообщает пресс-служба главы региона.Артюхов провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. На нем были подведены итоги деятельности правоохранительных органов за прошлый год и обозначены ключевые направления на предстоящий период.Глава региона сообщил, что важной задачей является сохранение устойчивого развития экономики округа и обеспечение строительства запланированных объектов."В связи с увеличением стоимости строительных материалов и введением западных санкций на федеральном уровне регионам предоставили право корректировать действующие контракты. Дмитрий Артюхов отметил, что важно не допустить коррупционных проявлений в этой работе, но при этом обеспечить оперативное внесение изменений, чтобы не останавливать строительство", - говорится в сообщении.Глава региона добавил, что в этой ситуации важен диалог власти, застройщиков и силовиков."Нам законодатель дал право, чтобы не останавливать действующие процессы, вносить изменения в контракты. У системы появилась гибкость. И очень важно эту работу проводить в максимальном диалоге власти, застройщиков и правоохранительных органов, чтобы, с одной стороны, исключить возможность коррупции, с другой – не останавливать стройки. У нас есть площадки, на которых мы можем это оперативно обсуждать, в том числе наш антикризисный штаб", – приводятся в сообщении слова Артюхова.По данным прокуратуры, в прошлом году было выявлено более 700 нарушений законодательства о противодействии коррупции. Почти 300 человек привлечены к ответственности. По материалам прокурорских проверок возбуждено четыре уголовных дела по крупным преступлениям, в том числе связанным с реализацией национальных проектов. На заседании отмечено, что важной задачей является не просто привлечь виновных к ответственности, но и добиться возмещения ущерба в бюджет. Дмитрий Артюхов поблагодарил прокуратуру и правоохранительные органы за эффективную работу по противодействию коррупции, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20211210/gaz-1763161080.html

https://ria.ru/20211203/gazprom-1762005692.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), общество