https://ria.ru/20220317/koronavirus-1778694514.html

Число заболевших COVID-19 выросло в некоторых странах ЕС, заявили в ЕМА

Число заболевших COVID-19 выросло в некоторых странах ЕС, заявили в ЕМА - РИА Новости, 17.03.2022

Число заболевших COVID-19 выросло в некоторых странах ЕС, заявили в ЕМА

Число заболевших коронавирусом в ряде европейских стран вновь растёт после поступательного снижения в течение нескольких недель, сообщил представитель... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T16:32

2022-03-17T16:32

2022-03-17T16:32

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

в мире

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в ряде европейских стран вновь растёт после поступательного снижения в течение нескольких недель, сообщил представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) на брифинге в Нидерландах, который транслировался службами Еврокомиссии."В то время, как многие европейские страны снимают ограничения, возвращаясь к нормальной жизни, которая была до пандемии, мы отмечаем, что уровни заражений снова растут в некоторых странах-членах после устойчивого снижения, наблюдаемого в последние несколько недель", - рассказал он.

https://ria.ru/20220218/omikron-1773464373.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

здоровье - общество, коронавирус covid-19, в мире, евросоюз