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Число заболевших COVID-19 выросло в некоторых странах ЕС, заявили в ЕМА - РИА Новости, 17.03.2022
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Распространение коронавируса
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Число заболевших COVID-19 выросло в некоторых странах ЕС, заявили в ЕМА
Число заболевших COVID-19 выросло в некоторых странах ЕС, заявили в ЕМА - РИА Новости, 17.03.2022
Число заболевших COVID-19 выросло в некоторых странах ЕС, заявили в ЕМА
Число заболевших коронавирусом в ряде европейских стран вновь растёт после поступательного снижения в течение нескольких недель, сообщил представитель... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:32
2022-03-17T16:32
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
в мире
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в ряде европейских стран вновь растёт после поступательного снижения в течение нескольких недель, сообщил представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) на брифинге в Нидерландах, который транслировался службами Еврокомиссии."В то время, как многие европейские страны снимают ограничения, возвращаясь к нормальной жизни, которая была до пандемии, мы отмечаем, что уровни заражений снова растут в некоторых странах-членах после устойчивого снижения, наблюдаемого в последние несколько недель", - рассказал он.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, в мире, евросоюз
16:32 17.03.2022
 
Число заболевших COVID-19 выросло в некоторых странах ЕС, заявили в ЕМА

Европейское агентство сообщило о росте числа заболевших COVID-19 в некоторых странах ЕС

© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Depositphotos / ralwel
Коронавирус
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БРЮССЕЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в ряде европейских стран вновь растёт после поступательного снижения в течение нескольких недель, сообщил представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) на брифинге в Нидерландах, который транслировался службами Еврокомиссии.
"В то время, как многие европейские страны снимают ограничения, возвращаясь к нормальной жизни, которая была до пандемии, мы отмечаем, что уровни заражений снова растут в некоторых странах-членах после устойчивого снижения, наблюдаемого в последние несколько недель", - рассказал он.
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