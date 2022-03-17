https://ria.ru/20220317/koronavirus-1778597310.html

Аэропорт Шереметьево отменил масочный режим

Аэропорт Шереметьево отменил масочный режим - РИА Новости, 17.03.2022

Аэропорт Шереметьево отменил масочный режим

Московский аэропорт "Шереметьево" отменил требование об обязательном ношении медицинских масок на своей территории, сообщает воздушная гавань. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T09:57

2022-03-17T09:57

2022-03-17T09:57

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

домодедово (аэропорт)

коронавирус в россии

москва

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" отменил требование об обязательном ношении медицинских масок на своей территории, сообщает воздушная гавань."Домодедово" и "Внуково" на этой неделе также отменили это требование.Обязательный масочный режим в Москве отменен с 15 марта в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. В Московской области также отменили обязательное ношение масок.

https://ria.ru/20220315/maski-1778341996.html

московская область (подмосковье)

москва

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), коронавирус в россии, москва, здоровье - общество, общество