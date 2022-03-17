https://ria.ru/20220317/koronavirus-1778597310.html
Аэропорт Шереметьево отменил масочный режим
Аэропорт Шереметьево отменил масочный режим - РИА Новости, 17.03.2022
Аэропорт Шереметьево отменил масочный режим
Московский аэропорт "Шереметьево" отменил требование об обязательном ношении медицинских масок на своей территории, сообщает воздушная гавань. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T09:57
2022-03-17T09:57
2022-03-17T09:57
распространение коронавируса
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здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" отменил требование об обязательном ношении медицинских масок на своей территории, сообщает воздушная гавань."Домодедово" и "Внуково" на этой неделе также отменили это требование.Обязательный масочный режим в Москве отменен с 15 марта в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. В Московской области также отменили обязательное ношение масок.
https://ria.ru/20220315/maski-1778341996.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), коронавирус в россии, москва, здоровье - общество, общество
Аэропорт Шереметьево отменил масочный режим
Аэропорт Шереметьево отменил масочный режим