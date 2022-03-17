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Аэропорт Шереметьево отменил масочный режим - РИА Новости, 17.03.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20220317/koronavirus-1778597310.html
Аэропорт Шереметьево отменил масочный режим
Аэропорт Шереметьево отменил масочный режим - РИА Новости, 17.03.2022
Аэропорт Шереметьево отменил масочный режим
Московский аэропорт "Шереметьево" отменил требование об обязательном ношении медицинских масок на своей территории, сообщает воздушная гавань. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T09:57
2022-03-17T09:57
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
домодедово (аэропорт)
коронавирус в россии
москва
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" отменил требование об обязательном ношении медицинских масок на своей территории, сообщает воздушная гавань."Домодедово" и "Внуково" на этой неделе также отменили это требование.Обязательный масочный режим в Москве отменен с 15 марта в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. В Московской области также отменили обязательное ношение масок.
https://ria.ru/20220315/maski-1778341996.html
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московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), коронавирус в россии, москва, здоровье - общество, общество
09:57 17.03.2022
 
Аэропорт Шереметьево отменил масочный режим

Аэропорт Шереметьево отменил масочный режим

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево
Пассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" отменил требование об обязательном ношении медицинских масок на своей территории, сообщает воздушная гавань.
"Домодедово" и "Внуково" на этой неделе также отменили это требование.
"Теперь на территории международного аэропорта "Шереметьево" необязательно носить маску или респиратор", - говорится в сообщении.
Обязательный масочный режим в Москве отменен с 15 марта в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. В Московской области также отменили обязательное ношение масок.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 20:20Распространение коронавируса
В Госдуме отменили масочный режим
 
Распространение коронавирусаМосковская область (Подмосковье)Домодедово (аэропорт)Коронавирус в РоссииМоскваЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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