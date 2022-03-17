https://ria.ru/20220317/konventsiya-1778641402.html

МИД: Россия выступает за укрепление режима конвенции о запрете биооружия

МИД: Россия выступает за укрепление режима конвенции о запрете биооружия - РИА Новости, 17.03.2022

МИД: Россия выступает за укрепление режима конвенции о запрете биооружия

Россия выступает за укрепление режима конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:00

2022-03-17T13:00

2022-03-17T15:19

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия выступает за укрепление режима конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы последовательно выступаем за укрепление режима конвенции, в частности, мы предлагаем возобновить работу над юридически обязывающим протоколом конвенции с эффективным механизмом проверки и включить в отчетность, ежегодно передаваемую государствами-участниками конвенции, информацию о ведущейся за рубежом военно-биологической деятельности", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, США от предоставления таких сведений отказываются.Захарова добавила, что российская сторона будет сообщать о новых фактах военно-биологической деятельности США в обход Конвенции о запрещении бактериологического и токсинного оружия (КБТО)."О новых фактах военно-биологической деятельности, которая осуществляется в обход Конвенции на базе упомянутых украинско-американских биолабораторий, мы будем своевременно информировать общественность", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Представитель МИД отметила, что такие биолаборатории являются угрозой для соседних стран."Речь идет не только о биолабораториях на Украине... Эти американские биолаборатории находятся и в других странах, о чем мы неоднократно говорили - Средняя Азия, Грузия. Но в данном случае ситуация усугубляется тем, что много лет на Украине не существовало демократической власти, а было внешнее управление со стороны целого ряда государств, прежде всего, со стороны США, НАТО и так далее. И эти лаборатории работали в непосредственной увязке с Пентагоном", - пояснила Захарова.Также представитель МИД отметила, Россия требует от Вашингтона предоставить всю информацию о военно-биологической активности в лабораториях на Украине и предпринять все необходимые шаги с целью урегулирования этого вопроса"В очередной раз мы требуем от Вашингтона предоставить всю информацию о военно-биологической активности в лабораториях на территории Украины, предпринять все необходимые шаги с целью урегулирования этого вопроса, не надо ничего заявлять у микрофона, оправдываться или обвинять, просто документы дайте", - сказала Захарова на брифинге."Если там нет ничего страшного - значить ничего страшного, но что-то подсказывает, что есть... сокрытие фактов, уничтожение улик и нервозная реакция. Мы не исключаем возможности задействования механизмов статей 5 и 6 конвенции, в соответствии с которыми государства-участники должны консультироваться друг с другом в решении любых вопросов в отношении целей конвенции или в связи с выполнением положения, а также сотрудничать в проведении любых расследований возможных обязательств по документу", - отметила представитель МИД.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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https://ria.ru/20220311/biolaboratorii-1777574617.html

https://ria.ru/20220309/biolaboratorii-1777280157.html

https://ria.ru/20220317/konventsiya-1778625595.html

https://ria.ru/20220312/ptitsy-1777783607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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