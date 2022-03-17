06:30 17.03.2022 (обновлено: 15:29 17.03.2022)
В Госдуме предложили конфисковать имущество украинских олигархов
Депутат Госдумы от Крыма Шеремет предложил конфисковать имущество украинских олигархов
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДепутат Государственной думы России Михаил Шеремет
Депутат Государственной думы России Михаил Шеремет. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил конфисковать российское имущество украинских олигархов. Об этом он заявил РИА Новости.
"Украинские олигархи, выступающие против нашей страны, финансирующие националистические группировки и поддерживающие преступный режим Зеленского, не должны иметь имущества в России. Это имущество должно быть конфисковано и продано. Вырученные же средства можно направить на восстановление Донбасса", — сказал Шеремет.
Таким же образом, считает он, нужно поступить и с имуществом этих олигархов на Украине, а деньги потратить на восстановление инфраструктуры и экономики страны.
"Все их имущество — это следствие наживы и воровства. Вот и пришла пора отвечать за содеянное", — подчеркнул депутат.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.