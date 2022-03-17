https://ria.ru/20220317/konfiskatsiya-1778582184.html

В Госдуме предложили конфисковать имущество украинских олигархов

В Госдуме предложили конфисковать имущество украинских олигархов - РИА Новости, 17.03.2022

В Госдуме предложили конфисковать имущество украинских олигархов

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил конфисковать российское имущество украинских олигархов. Об этом он заявил РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T06:30

2022-03-17T06:30

2022-03-17T15:29

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

украина

в мире

госдума рф

михаил шеремет

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил конфисковать российское имущество украинских олигархов. Об этом он заявил РИА Новости.Таким же образом, считает он, нужно поступить и с имуществом этих олигархов на Украине, а деньги потратить на восстановление инфраструктуры и экономики страны."Все их имущество — это следствие наживы и воровства. Вот и пришла пора отвечать за содеянное", — подчеркнул депутат.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778434525.html

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

владимир путин, россия, вооруженные силы рф, украина, в мире, госдума рф, михаил шеремет, симферополь