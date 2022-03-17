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В Казани попросили 5,5 года колонии для женщины, снимавшей истязание дочери - РИА Новости, 17.03.2022
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В Казани попросили 5,5 года колонии для женщины, снимавшей истязание дочери
В Казани попросили 5,5 года колонии для женщины, снимавшей истязание дочери - РИА Новости, 17.03.2022
В Казани попросили 5,5 года колонии для женщины, снимавшей истязание дочери
Гособвинение запросило 5,5 лет колонии общего режима для жительницы Казани, истязавшей полуторагодовалую дочь из мести супругу и снимавшей происходящее на... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:21
2022-03-17T12:21
происшествия
казань
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 17 мар – РИА Новости. Гособвинение запросило 5,5 лет колонии общего режима для жительницы Казани, истязавшей полуторагодовалую дочь из мести супругу и снимавшей происходящее на видео, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.В начале декабря в соцсетях был размещен видеоролик, на котором снимающая видео женщина толкает, швыряет на пол, бьет маленькую плачущую раздетую девочку, называя ее "подопытным кроликом", над которым можно издеваться. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "истязание" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"."Сегодня состоялись прения сторон по уголовному делу в отношении женщины, которая снимала на видео издевательства над своей малолетней дочерью. Участвующий в судебном процессе государственный обвинитель Ильнур Фаттахов предложил признать женщину виновной в истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и назначить ей наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сказал Галиев журналистам.Он уточнил, что девочка в настоящее время находится под опекой бабушки (мать отца ребенка) и проживает с ней же. Мать по решению суда лишена родительских прав, отец ограничен в правах.По данным следствия, 1 декабря 2021 года в квартире дома по проспекту Победы в Казани 31-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избила дочь 2020 года рождения, снимая расправу на камеру, затем отправила видеозапись мужу. Подозреваемая пояснила полиции, что находится в конфликте с супругом и, чтобы причинить ему страдания, нанесла побои дочери. Женщина была арестована, вину признала.
https://ria.ru/20220121/izbienie-1768899941.html
https://ria.ru/20220316/deti-1778438910.html
казань
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)
12:21 17.03.2022
 
В Казани попросили 5,5 года колонии для женщины, снимавшей истязание дочери

В Казани попросили 5,5 года колонии для женщины, снимавшей, как она истязает дочь

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Статуя Фемиды
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КАЗАНЬ, 17 мар – РИА Новости. Гособвинение запросило 5,5 лет колонии общего режима для жительницы Казани, истязавшей полуторагодовалую дочь из мести супругу и снимавшей происходящее на видео, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
В начале декабря в соцсетях был размещен видеоролик, на котором снимающая видео женщина толкает, швыряет на пол, бьет маленькую плачущую раздетую девочку, называя ее "подопытным кроликом", над которым можно издеваться. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "истязание" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 13:33
В Казани будут судить женщину, избивавшую дочь, чтобы отомстить мужу
"Сегодня состоялись прения сторон по уголовному делу в отношении женщины, которая снимала на видео издевательства над своей малолетней дочерью. Участвующий в судебном процессе государственный обвинитель Ильнур Фаттахов предложил признать женщину виновной в истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и назначить ей наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сказал Галиев журналистам.
Он уточнил, что девочка в настоящее время находится под опекой бабушки (мать отца ребенка) и проживает с ней же. Мать по решению суда лишена родительских прав, отец ограничен в правах.
По данным следствия, 1 декабря 2021 года в квартире дома по проспекту Победы в Казани 31-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избила дочь 2020 года рождения, снимая расправу на камеру, затем отправила видеозапись мужу. Подозреваемая пояснила полиции, что находится в конфликте с супругом и, чтобы причинить ему страдания, нанесла побои дочери. Женщина была арестована, вину признала.
Полиция - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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ПроисшествияКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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