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Володин рассказал об "истерике" Байдена из-за Украины - РИА Новости, 17.03.2022
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Володин рассказал об "истерике" Байдена из-за Украины
Володин рассказал об "истерике" Байдена из-за Украины - РИА Новости, 17.03.2022
Володин рассказал об "истерике" Байдена из-за Украины
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram об "истерике" американских политиков из-за ситуации на Украине. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T05:09
2022-03-17T05:26
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
нато
сша
россия
джо байден
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram об "истерике" американских политиков из-за ситуации на Украине.Как отметил политик, Байден начал осознавать, что ему придется нести личную ответственность за ситуацию на Украине, к которой привела его политика"Весь мир был свидетелем, как Путин убеждал его в необходимости поиска решения по вопросам безопасности, но Байден не посчитал возможным пойти на диалог", — подчеркнул парламентарий."Привлечь к суду"Володин также выразил мнение, что руководство США во главе с Байденом необходимо судить, так как именно они виноваты в милитаризации Украины и распространении идей нацизма в бывшей советской республике.Политик указал, что европейским лидерам давно надо было проявить самостоятельность и силу воли, призвав США и НАТО прекратить милитаризацию Украины, чтобы избежать катастрофических последствий для региона.Он также напомнил, что ВСУ используют гражданское население как живой щит, не давая людям покинуть зону боевых действий.Ситуация на УкраинеРоссия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению российского Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220317/vrane-1778579532.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, сша, россия, джо байден, вячеслав володин, госдума рф, в мире
05:09 17.03.2022 (обновлено: 05:26 17.03.2022)
 
Володин рассказал об "истерике" Байдена из-за Украины

Спикер Госдумы Володин: у членов сената США и президента Байдена истерика от Украины

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram об "истерике" американских политиков из-за ситуации на Украине.
"В Вашингтоне истерика. От сенаторов до президента. Причины очевидны: санкции против России не сработали; общество сплотилось вокруг (президента Владимира) Путина; Украина вышла из-под контроля; рост цен на энергоносители и горючее бьет рекорды не только в США, но и в Европе", — написал Володин.
Как отметил политик, Байден начал осознавать, что ему придется нести личную ответственность за ситуацию на Украине, к которой привела его политика
"Весь мир был свидетелем, как Путин убеждал его в необходимости поиска решения по вопросам безопасности, но Байден не посчитал возможным пойти на диалог", — подчеркнул парламентарий.
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"Привлечь к суду"

Володин также выразил мнение, что руководство США во главе с Байденом необходимо судить, так как именно они виноваты в милитаризации Украины и распространении идей нацизма в бывшей советской республике.
"Мировому сообществу пора осознать, кто действительно виноват в милитаризации и нацификации Украины. Байден, сенаторы и конгрессмены США были инициаторами этих решений. Именно они совершили преступления против человечества и должны быть привлечены к суду", — заявил Володин.
Политик указал, что европейским лидерам давно надо было проявить самостоятельность и силу воли, призвав США и НАТО прекратить милитаризацию Украины, чтобы избежать катастрофических последствий для региона.
"Силового решения на Украине можно было избежать. Но именно по вине США Украина была накачана оружием, которое попало в руки националистов", — отметил Володин.
Он также напомнил, что ВСУ используют гражданское население как живой щит, не давая людям покинуть зону боевых действий.
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Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению российского Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
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Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныНАТОСШАРоссияДжо БайденВячеслав ВолодинГосдума РФВ мире
 
 
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