https://ria.ru/20220317/isterika-1778580505.html

Володин рассказал об "истерике" Байдена из-за Украины

Володин рассказал об "истерике" Байдена из-за Украины - РИА Новости, 17.03.2022

Володин рассказал об "истерике" Байдена из-за Украины

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram об "истерике" американских политиков из-за ситуации на Украине. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T05:09

2022-03-17T05:09

2022-03-17T05:26

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

нато

сша

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джо байден

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram об "истерике" американских политиков из-за ситуации на Украине.Как отметил политик, Байден начал осознавать, что ему придется нести личную ответственность за ситуацию на Украине, к которой привела его политика"Весь мир был свидетелем, как Путин убеждал его в необходимости поиска решения по вопросам безопасности, но Байден не посчитал возможным пойти на диалог", — подчеркнул парламентарий."Привлечь к суду"Володин также выразил мнение, что руководство США во главе с Байденом необходимо судить, так как именно они виноваты в милитаризации Украины и распространении идей нацизма в бывшей советской республике.Политик указал, что европейским лидерам давно надо было проявить самостоятельность и силу воли, призвав США и НАТО прекратить милитаризацию Украины, чтобы избежать катастрофических последствий для региона.Он также напомнил, что ВСУ используют гражданское население как живой щит, не давая людям покинуть зону боевых действий.Ситуация на УкраинеРоссия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению российского Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220317/vrane-1778579532.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220316/putin-1778508661.html

https://ria.ru/20220316/evrosoyuz-1778534969.html

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Игорь Манаширов

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, сша, россия, джо байден, вячеслав володин, госдума рф, в мире