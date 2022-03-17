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Алжирские журналисты осудили призыв украинского ведущего к геноциду русских - РИА Новости, 17.03.2022
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Алжирские журналисты осудили призыв украинского ведущего к геноциду русских
Алжирские журналисты осудили призыв украинского ведущего к геноциду русских - РИА Новости, 17.03.2022
Алжирские журналисты осудили призыв украинского ведущего к геноциду русских
Алжирские журналисты осуждают призыв украинского журналиста в эфире ТВ к убийству русских, такие действия не соответствуют этическим принципам профессии, заявил РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:42
2022-03-17T10:42
в мире
фархан хак
александр бастрыкин
максим буякевич
украина
россия
следственный комитет россии (ск рф)
бюро по демократическим институтам и правам человека
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КАИР, 17 мар - РИА Новости. Алжирские журналисты осуждают призыв украинского журналиста в эфире ТВ к убийству русских, такие действия не соответствуют этическим принципам профессии, заявил РИА Новости и. о. Национального совета алжирских журналистов Аммар Шарийти.Ранее ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских.Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак на просьбу прокомментировать слова Шарафмала призвал воздерживаться от ненавистнической риторики. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям Шарафмала. В СК считают очевидным, что Шарафмал - типичный представитель украинского национализма, "которым пропитана власть в этой стране, восемь лет уничтожающая гражданское население Донбасса"."Безусловно, призывы к ненависти и насилию, особенно по отношению к детям, звучащие из уст журналиста, - явление опасное и негуманное, это недостойно этических принципов профессии", - заявил Шарийти.По его словам, журналист - профессия благородная, ее представители должны призывать к миру и дружбе народов, при этом оставаясь объективными при любых обстоятельствах."Осуждаем призыв журналиста "Украины 24" к убийству российских детей, как и призывы к убийству детей любой страны", - подчеркнул Шарийти.Он отметил, что такие заявления являются нарушением в том числе Женевских конвенций.Шарийти также призвал к объективному освещению российской спецоперации на Украине и стараться сохранить жизни мирных жителей, особенно детей и женщин.Россия требует от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ реакции на призыв украинского ведущего к геноциду русских, заявил позже РИА Новости зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
https://ria.ru/20220316/genotsid-1778568698.html
https://ria.ru/20220316/oon-1778554331.html
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в мире, фархан хак, александр бастрыкин, максим буякевич, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе
10:42 17.03.2022
 
Алжирские журналисты осудили призыв украинского ведущего к геноциду русских

Алжирские журналисты осудили призыв ведущего "Украины 24" Шарафмала к геноциду русских

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве
Читать ria.ru в
КАИР, 17 мар - РИА Новости. Алжирские журналисты осуждают призыв украинского журналиста в эфире ТВ к убийству русских, такие действия не соответствуют этическим принципам профессии, заявил РИА Новости и. о. Национального совета алжирских журналистов Аммар Шарийти.
Ранее ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских.
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Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак на просьбу прокомментировать слова Шарафмала призвал воздерживаться от ненавистнической риторики. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям Шарафмала. В СК считают очевидным, что Шарафмал - типичный представитель украинского национализма, "которым пропитана власть в этой стране, восемь лет уничтожающая гражданское население Донбасса".
"Безусловно, призывы к ненависти и насилию, особенно по отношению к детям, звучащие из уст журналиста, - явление опасное и негуманное, это недостойно этических принципов профессии", - заявил Шарийти.
По его словам, журналист - профессия благородная, ее представители должны призывать к миру и дружбе народов, при этом оставаясь объективными при любых обстоятельствах.
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"Осуждаем призыв журналиста "Украины 24" к убийству российских детей, как и призывы к убийству детей любой страны", - подчеркнул Шарийти.
Он отметил, что такие заявления являются нарушением в том числе Женевских конвенций.
Шарийти также призвал к объективному освещению российской спецоперации на Украине и стараться сохранить жизни мирных жителей, особенно детей и женщин.
Россия требует от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ реакции на призыв украинского ведущего к геноциду русских, заявил позже РИА Новости зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
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В миреФархан ХакАлександр БастрыкинМаксим БуякевичУкраинаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Бюро по демократическим институтам и правам человекаОБСЕ
 
 
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