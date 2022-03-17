https://ria.ru/20220317/genotsid-1778604469.html

Алжирские журналисты осудили призыв украинского ведущего к геноциду русских

Алжирские журналисты осудили призыв украинского ведущего к геноциду русских - РИА Новости, 17.03.2022

Алжирские журналисты осудили призыв украинского ведущего к геноциду русских

Алжирские журналисты осуждают призыв украинского журналиста в эфире ТВ к убийству русских, такие действия не соответствуют этическим принципам профессии, заявил РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T10:42

2022-03-17T10:42

2022-03-17T10:42

в мире

фархан хак

александр бастрыкин

максим буякевич

украина

россия

следственный комитет россии (ск рф)

бюро по демократическим институтам и правам человека

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772759856_0:17:3074:1746_1920x0_80_0_0_5c9a2ab97c2551acc37512068b887f67.jpg

КАИР, 17 мар - РИА Новости. Алжирские журналисты осуждают призыв украинского журналиста в эфире ТВ к убийству русских, такие действия не соответствуют этическим принципам профессии, заявил РИА Новости и. о. Национального совета алжирских журналистов Аммар Шарийти.Ранее ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских.Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак на просьбу прокомментировать слова Шарафмала призвал воздерживаться от ненавистнической риторики. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям Шарафмала. В СК считают очевидным, что Шарафмал - типичный представитель украинского национализма, "которым пропитана власть в этой стране, восемь лет уничтожающая гражданское население Донбасса"."Безусловно, призывы к ненависти и насилию, особенно по отношению к детям, звучащие из уст журналиста, - явление опасное и негуманное, это недостойно этических принципов профессии", - заявил Шарийти.По его словам, журналист - профессия благородная, ее представители должны призывать к миру и дружбе народов, при этом оставаясь объективными при любых обстоятельствах."Осуждаем призыв журналиста "Украины 24" к убийству российских детей, как и призывы к убийству детей любой страны", - подчеркнул Шарийти.Он отметил, что такие заявления являются нарушением в том числе Женевских конвенций.Шарийти также призвал к объективному освещению российской спецоперации на Украине и стараться сохранить жизни мирных жителей, особенно детей и женщин.Россия требует от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ реакции на призыв украинского ведущего к геноциду русских, заявил позже РИА Новости зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.

https://ria.ru/20220316/genotsid-1778568698.html

https://ria.ru/20220316/oon-1778554331.html

https://ria.ru/20220316/szhr-1778427388.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, фархан хак, александр бастрыкин, максим буякевич, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе