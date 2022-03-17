https://ria.ru/20220317/gazifikatsiya-1778744478.html

Программа газификации должна быть выполнена в срок, заявил Новак

Программа газификации должна быть выполнена в срок, заявил Новак - РИА Новости, 17.03.2022

Программа газификации должна быть выполнена в срок, заявил Новак

Реализация программы бесплатной догазификации в России не зависит от импорта, она должна быть выполнена в срок - до конца 2022 года, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T21:16

2022-03-17T21:16

2022-03-17T21:16

экономика

газпром

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

россия

жкх

владимир путин

александр новак

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Реализация программы бесплатной догазификации в России не зависит от импорта, она должна быть выполнена в срок - до конца 2022 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.Новак в ходе заседания Федерального штаба по газификации напомнил, что накануне президент РФ Владимир Путин подчеркнул необходимость сохранения уровня инвестиций в регионы для устойчивости экономики.Как сообщает кабмин, на данный момент в обработке у Единого оператора газификации находится 524 тысячи заявок на подключение газа, из них уже заключено 266 тысяч договоров. При этом полностью выполнено чуть более 100 тысяч подключений. Это все еще низкие показатели, считает вице-премьер."Если до сих пор низкая активность по заявкам объяснялась зимним периодом, то теперь этот аргумент не актуален – мы будем следить, чтобы объём работ увеличивался и количество исполненных договоров росло. Обращаю внимание "Газпрома" и других организаций – необходимо активизировать работы по исполнению договоров. Прошу Минэнерго России обеспечить контроль за этим", – дал поручение Новак.Также он подчеркнул, что низкие темпы догазификации не могут объясняться и нехваткой средств или удорожанием кредитов. "Догазификация выполняется на средства "Газпрома", всего в распоряжении у регионов 156 миллиардов рублей. Кроме того, регионам стоит обратить внимание на расширение мер поддержки социальных слоев граждан. Кроме того, в срок до 21 апреля все 85 субъектов должны подготовить сводные прогнозные топливно-энергетические балансы, а также "дорожные карты" по утвержденным показателям. На сегодня ТЭБы предоставили только восемь регионов", – заключил вице-премьер.

https://ria.ru/20220112/gazifikatsiya-1767470112.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, жкх, владимир путин, александр новак