Программа газификации должна быть выполнена в срок, заявил Новак
Вице-премьер Новак: программа бесплатной газификации должна быть выполнена в срок
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГазификация Тверской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Газификация Тверской области
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Реализация программы бесплатной догазификации в России не зависит от импорта, она должна быть выполнена в срок - до конца 2022 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Новак в ходе заседания Федерального штаба по газификации напомнил, что накануне президент РФ Владимир Путин подчеркнул необходимость сохранения уровня инвестиций в регионы для устойчивости экономики.
"Вопросы догазификации полностью соответствуют исполнению этих задач. Подчеркну, что реализация этой большой программы не зависит от импорта. Уже до конца года нам необходимо выполнить догазификацию владений в тех населенных пунктах, где уже есть газ", – отметил Новак, слова которого приведены в релизе правительства РФ.
Как сообщает кабмин, на данный момент в обработке у Единого оператора газификации находится 524 тысячи заявок на подключение газа, из них уже заключено 266 тысяч договоров. При этом полностью выполнено чуть более 100 тысяч подключений. Это все еще низкие показатели, считает вице-премьер.
"Если до сих пор низкая активность по заявкам объяснялась зимним периодом, то теперь этот аргумент не актуален – мы будем следить, чтобы объём работ увеличивался и количество исполненных договоров росло. Обращаю внимание "Газпрома" и других организаций – необходимо активизировать работы по исполнению договоров. Прошу Минэнерго России обеспечить контроль за этим", – дал поручение Новак.
Также он подчеркнул, что низкие темпы догазификации не могут объясняться и нехваткой средств или удорожанием кредитов. "Догазификация выполняется на средства "Газпрома", всего в распоряжении у регионов 156 миллиардов рублей. Кроме того, регионам стоит обратить внимание на расширение мер поддержки социальных слоев граждан. Кроме того, в срок до 21 апреля все 85 субъектов должны подготовить сводные прогнозные топливно-энергетические балансы, а также "дорожные карты" по утвержденным показателям. На сегодня ТЭБы предоставили только восемь регионов", – заключил вице-премьер.