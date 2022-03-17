https://ria.ru/20220317/gaz-1778589208.html

Транзит газа через Украину ожидается на уровне предыдущего дня

Транзит газа через Украину ожидается на уровне предыдущего дня - РИА Новости, 17.03.2022

Транзит газа через Украину ожидается на уровне предыдущего дня

Транзит российского газа через украинскую территорию в четверг, как ожидается, сохранит стабильность и будет на уровне предыдущего дня, свидетельствую данные... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T09:03

2022-03-17T09:03

2022-03-17T09:03

экономика

белоруссия

украина

газпром

россия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую территорию в четверг, как ожидается, сохранит стабильность и будет на уровне предыдущего дня, свидетельствую данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).Согласно информации на сайте оператора, текущие заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 17 марта составляют 94,6 миллиона кубометров. Уточненный показатель за 16 марта оценивается в 95,1 миллиона кубометров.Транзит российского газа через Украину держался вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту с конца февраля, то есть вблизи отметки около 109,6 миллиона кубометров в сутки. Однако с 15 марта он уменьшился.Что касается газопровода "Ямал - Европа", по которому газ из России транзитом через Белоруссию и Польшу поступает в Германию, то "Газпром" не заказал мощностей этой магистрали на полные газовые сутки 17 марта, свидетельствуют итоги дополнительного аукциона на площадке GSA Platform, прошедшего этой ночью. Этот маршрут для "Газпрома" - балансирующий.Также компания пока воздерживается и от краткосрочного бронирования "Ямала - Европы" на определенное количество часов в течение дня. В итоге, с 15 марта труба перешла в реверсный режим работы, то есть поток газа, как показывают данные немецкой компании Gascade, идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.В целом отопительный сезон в Европе близится к завершению. "Газпром" 9 марта сообщал, что забор газа из хранилищ может продолжиться еще месяц. Заполненность европейских подземных хранилищ (ПХГ) при этом находится на минимальном за многие годы уровне, по данным на 15 марта - это 25,8%.

белоруссия

украина

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, белоруссия, украина, газпром, россия