Транзит газа через Украину ожидается на уровне предыдущего дня
Транзит российского газа через Украину ожидается на уровне предыдущего дня
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую территорию в четверг, как ожидается, сохранит стабильность и будет на уровне предыдущего дня, свидетельствую данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
Согласно информации на сайте оператора, текущие заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 17 марта составляют 94,6 миллиона кубометров. Уточненный показатель за 16 марта оценивается в 95,1 миллиона кубометров.
Что касается газопровода "Ямал - Европа", по которому газ из России транзитом через Белоруссию и Польшу поступает в Германию, то "Газпром" не заказал мощностей этой магистрали на полные газовые сутки 17 марта, свидетельствуют итоги дополнительного аукциона на площадке GSA Platform, прошедшего этой ночью. Этот маршрут для "Газпрома" - балансирующий.
Также компания пока воздерживается и от краткосрочного бронирования "Ямала - Европы" на определенное количество часов в течение дня. В итоге, с 15 марта труба перешла в реверсный режим работы, то есть поток газа, как показывают данные немецкой компании Gascade, идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.
В целом отопительный сезон в Европе близится к завершению. "Газпром" 9 марта сообщал, что забор газа из хранилищ может продолжиться еще месяц. Заполненность европейских подземных хранилищ (ПХГ) при этом находится на минимальном за многие годы уровне, по данным на 15 марта - это 25,8%.