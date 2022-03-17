https://ria.ru/20220317/frantsuzy-1778594073.html

Французы остались без жилья из-за санкций против России

СМИ: санкции против России ударили по французам - РИА Новости, 17.03.2022

Французы остались без жилья из-за санкций против России

Санкции против России спровоцировали рост цен на строительные материалы во Франции, что привело к массовому отказу людей от покупки квартир и домов, сообщает... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T09:34

2022-03-17T09:34

2022-03-17T11:03

в мире

франция

россия

украина

санкции

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Санкции против России спровоцировали рост цен на строительные материалы во Франции, что привело к массовому отказу людей от покупки квартир и домов, сообщает телеканал BFM TV.Как рассказала управляющая агентством недвижимости в Шуази-ле-Руа Сабрина Гомес, после начала украинского кризиса ситуация ощутимо ухудшилась.Вместе с тем специалист считает, что сейчас не лучшее время для покупки строящейся недвижимости во Франции, так как итоговые затраты будут значительно превышать ранее рассчитанную смету.Причина такой нестабильности заключается в том, что после введения санкций российским предпринимателям стало сложнее доставлять свою продукции, без которой, по словам Гомес, бывает невозможно возвести новое здание.По данным СМИ, начиная с января ставки по кредитам во Франции значительно выросли, что отражается на покупательной способности людей.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220317/knigi-1778334761.html

https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778488355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, франция, россия, украина, санкции