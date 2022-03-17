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СМИ: санкции против России ударили по французам - РИА Новости, 17.03.2022
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Французы остались без жилья из-за санкций против России
СМИ: санкции против России ударили по французам - РИА Новости, 17.03.2022
Французы остались без жилья из-за санкций против России
Санкции против России спровоцировали рост цен на строительные материалы во Франции, что привело к массовому отказу людей от покупки квартир и домов, сообщает... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T09:34
2022-03-17T11:03
в мире
франция
россия
украина
санкции
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Санкции против России спровоцировали рост цен на строительные материалы во Франции, что привело к массовому отказу людей от покупки квартир и домов, сообщает телеканал BFM TV.Как рассказала управляющая агентством недвижимости в Шуази-ле-Руа Сабрина Гомес, после начала украинского кризиса ситуация ощутимо ухудшилась.Вместе с тем специалист считает, что сейчас не лучшее время для покупки строящейся недвижимости во Франции, так как итоговые затраты будут значительно превышать ранее рассчитанную смету.Причина такой нестабильности заключается в том, что после введения санкций российским предпринимателям стало сложнее доставлять свою продукции, без которой, по словам Гомес, бывает невозможно возвести новое здание.По данным СМИ, начиная с января ставки по кредитам во Франции значительно выросли, что отражается на покупательной способности людей.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
https://ria.ru/20220317/knigi-1778334761.html
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в мире, франция, россия, украина, санкции
09:34 17.03.2022 (обновлено: 11:03 17.03.2022)
 
СМИ: санкции против России ударили по французам

BFM TV: санкции против России вызвали массовый отказ французов от покупки недвижимости

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛион
Лион - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Лион
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Санкции против России спровоцировали рост цен на строительные материалы во Франции, что привело к массовому отказу людей от покупки квартир и домов, сообщает телеканал BFM TV.
Как рассказала управляющая агентством недвижимости в Шуази-ле-Руа Сабрина Гомес, после начала украинского кризиса ситуация ощутимо ухудшилась.
"Раньше в субботу я каждый час проводила встречи, однако сейчас их почти нет", — поделилась она.
Вместе с тем специалист считает, что сейчас не лучшее время для покупки строящейся недвижимости во Франции, так как итоговые затраты будут значительно превышать ранее рассчитанную смету.
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Причина такой нестабильности заключается в том, что после введения санкций российским предпринимателям стало сложнее доставлять свою продукции, без которой, по словам Гомес, бывает невозможно возвести новое здание.
По данным СМИ, начиная с января ставки по кредитам во Франции значительно выросли, что отражается на покупательной способности людей.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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