https://ria.ru/20220317/fradkov-1778604976.html

Глава ПСБ Фрадков избран зампредом Союза Машиностроителей России

Глава ПСБ Фрадков избран зампредом Союза Машиностроителей России - РИА Новости, 17.03.2022

Глава ПСБ Фрадков избран зампредом Союза Машиностроителей России

Председатель ПСБ Петр Фрадков избран заместителем председателя Союза Машиностроителей России, сообщает пресс-служба ПСБ. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T10:44

2022-03-17T10:44

2022-03-17T10:44

новости компаний - экономика

петр фрадков

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков избран заместителем председателя Союза Машиностроителей России, сообщает пресс-служба ПСБ.Об избрании Фрадкова было объявлено в среду, 16 марта, на очередном заседании Бюро Союза Машиностроителей России и Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям". Фрадков также является председателем Экспертного совета по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК комитета Госдумы по промышленности и торговле."Впереди большая и сложная совместная работа. В новых условиях мы продолжаем бесперебойно выполнять поставленные государством задачи и сопровождать деятельность предприятий машиностроения. При этом целью является не только сохранение этого взаимодействия, но и его дальнейшее развитие. Продолжим вести активную работу по повышению конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности, производительности и технической оснащенности машиностроительного комплекса России", – сказал глава ПСБ.Союз машиностроителей России – крупнейшая организация, объединяющая российские промышленные компании. Основной целью деятельности Союза является формирование стратегии развития национального машиностроительного комплекса, а также участие в формировании государственной политики по поддержке промышленности.

https://ria.ru/20220315/kreditkanikuly-1778323354.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, петр фрадков