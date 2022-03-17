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Глава ПСБ Фрадков избран зампредом Союза Машиностроителей России - РИА Новости, 17.03.2022
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Глава ПСБ Фрадков избран зампредом Союза Машиностроителей России
Глава ПСБ Фрадков избран зампредом Союза Машиностроителей России - РИА Новости, 17.03.2022
Глава ПСБ Фрадков избран зампредом Союза Машиностроителей России
Председатель ПСБ Петр Фрадков избран заместителем председателя Союза Машиностроителей России, сообщает пресс-служба ПСБ. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:44
2022-03-17T10:44
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков избран заместителем председателя Союза Машиностроителей России, сообщает пресс-служба ПСБ.Об избрании Фрадкова было объявлено в среду, 16 марта, на очередном заседании Бюро Союза Машиностроителей России и Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям". Фрадков также является председателем Экспертного совета по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК комитета Госдумы по промышленности и торговле."Впереди большая и сложная совместная работа. В новых условиях мы продолжаем бесперебойно выполнять поставленные государством задачи и сопровождать деятельность предприятий машиностроения. При этом целью является не только сохранение этого взаимодействия, но и его дальнейшее развитие. Продолжим вести активную работу по повышению конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности, производительности и технической оснащенности машиностроительного комплекса России", – сказал глава ПСБ.Союз машиностроителей России – крупнейшая организация, объединяющая российские промышленные компании. Основной целью деятельности Союза является формирование стратегии развития национального машиностроительного комплекса, а также участие в формировании государственной политики по поддержке промышленности.
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новости компаний - экономика, петр фрадков
10:44 17.03.2022
 

Глава ПСБ Фрадков избран зампредом Союза Машиностроителей России

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПредседатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков избран заместителем председателя Союза Машиностроителей России, сообщает пресс-служба ПСБ.
Об избрании Фрадкова было объявлено в среду, 16 марта, на очередном заседании Бюро Союза Машиностроителей России и Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям".
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Фрадков также является председателем Экспертного совета по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК комитета Госдумы по промышленности и торговле.
"Впереди большая и сложная совместная работа. В новых условиях мы продолжаем бесперебойно выполнять поставленные государством задачи и сопровождать деятельность предприятий машиностроения. При этом целью является не только сохранение этого взаимодействия, но и его дальнейшее развитие. Продолжим вести активную работу по повышению конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности, производительности и технической оснащенности машиностроительного комплекса России", – сказал глава ПСБ.
Союз машиностроителей России – крупнейшая организация, объединяющая российские промышленные компании. Основной целью деятельности Союза является формирование стратегии развития национального машиностроительного комплекса, а также участие в формировании государственной политики по поддержке промышленности.
 
Новости компаний - ЭкономикаПетр Фрадков
 
 
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