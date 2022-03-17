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Минобороны: США потратили на украинские биолаборатории 32 миллиона долларов - РИА Новости, 17.03.2022
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Минобороны: США потратили на украинские биолаборатории 32 миллиона долларов
Минобороны: США потратили на украинские биолаборатории 32 миллиона долларов - РИА Новости, 17.03.2022
Минобороны: США потратили на украинские биолаборатории 32 миллиона долларов
Общий объем финансирования со стороны США военно-биологических работ, проводившихся в лабораториях министерства обороны Украины, составил 32 миллиона долларов,... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:04
2022-03-17T16:16
министерство обороны сша
украина
в мире
сша
россия
биологическое оружие
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Общий объем финансирования со стороны США военно-биологических работ, проводившихся в лабораториях министерства обороны Украины, составил 32 миллиона долларов, заявил в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Он представил документ от 6 марта 2015 года, подтверждающий непосредственное участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине."По сложившейся практике, американские проекты в области санэпидблагополучия на территории третьих стран, в том числе в Африке и Азии, финансируются через национальные органы здравоохранения", - сказал Кириллов."Обращаю ваше внимание на то, что соглашение о совместной биологической деятельности заключено между военным ведомством США и министерством здравоохранения Украины. Однако реальным получателем (реципиентом) денежных средств являются лаборатории украинского министерства обороны, расположенные в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Общий объем финансирования составил 32 миллиона долларов", - добавил он.Граждан Украины не пускали в некоторые биолаборатории, где велись исследования в интересах США, когда там уничтожались документы, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По его словам, в попытке "замести следы", биологические отходы из лаборатории в Хлебодарском были вывезены за 120 километров в сторону западной границы в район населенных пунктов Тарутино и Березино.Кроме того, в российском военном ведомстве заявили, что документы были экстренно уничтожены также в Херсонской биолаборатории."Одной из причин подобной спешки может являться сокрытие сведений о возникшей в 2018 году в Херсоне вспышке дирофиляриоза – болезни, которая передается комарами. Возникает вопрос, почему четыре случая заражения выявлены именно в феврале, что нехарактерно для жизненного цикла этих насекомых. В апреле 2018 года представители Пентагона посетили местные учреждения здравоохранения, где ознакомились с результатами эпидемиологического расследования и скопировали медицинскую документацию", - заявил Кириллов.Начальник войск РХБЗ предположил, что отсутствие документальных свидетельств о данной вспышке в Херсонской лаборатории свидетельствует о том, что ее работники не хотели допустить их попадания к российским специалистам.
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министерство обороны сша, украина, в мире, сша, россия, биологическое оружие
16:04 17.03.2022 (обновлено: 16:16 17.03.2022)
 
Минобороны: США потратили на украинские биолаборатории 32 миллиона долларов

Минобороны: США профинансировали работы в биолабораториях Украины на 32 миллиона долларов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛабораторное исследование
Лабораторное исследование - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Лабораторное исследование
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Общий объем финансирования со стороны США военно-биологических работ, проводившихся в лабораториях министерства обороны Украины, составил 32 миллиона долларов, заявил в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он представил документ от 6 марта 2015 года, подтверждающий непосредственное участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине.
"По сложившейся практике, американские проекты в области санэпидблагополучия на территории третьих стран, в том числе в Африке и Азии, финансируются через национальные органы здравоохранения", - сказал Кириллов.
"Обращаю ваше внимание на то, что соглашение о совместной биологической деятельности заключено между военным ведомством США и министерством здравоохранения Украины. Однако реальным получателем (реципиентом) денежных средств являются лаборатории украинского министерства обороны, расположенные в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Общий объем финансирования составил 32 миллиона долларов", - добавил он.
Граждан Украины не пускали в некоторые биолаборатории, где велись исследования в интересах США, когда там уничтожались документы, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Продолжает поступать информация о попытках уничтожения биоматериалов и документации в лабораториях Украины. Нам известно, что в ходе проведения ликвидационных мероприятий в лаборатории ветеринарной медицины в населенном пункте Хлебодарское (Одесская область – ред.) работающие сотрудники (граждане Украины) даже не допускались в здание! Данная лаборатория осуществляет взаимодействие с научно-исследовательским противочумным институтом имени Мечникова в Одессе, в котором проводятся исследования с возбудителями чумы, сибирской язвы, холеры, туляремии, арбовирусами", - сказал Кириллов на брифинге.
По его словам, в попытке "замести следы", биологические отходы из лаборатории в Хлебодарском были вывезены за 120 километров в сторону западной границы в район населенных пунктов Тарутино и Березино.
Кроме того, в российском военном ведомстве заявили, что документы были экстренно уничтожены также в Херсонской биолаборатории.
"Одной из причин подобной спешки может являться сокрытие сведений о возникшей в 2018 году в Херсоне вспышке дирофиляриоза – болезни, которая передается комарами. Возникает вопрос, почему четыре случая заражения выявлены именно в феврале, что нехарактерно для жизненного цикла этих насекомых. В апреле 2018 года представители Пентагона посетили местные учреждения здравоохранения, где ознакомились с результатами эпидемиологического расследования и скопировали медицинскую документацию", - заявил Кириллов.
Начальник войск РХБЗ предположил, что отсутствие документальных свидетельств о данной вспышке в Херсонской лаборатории свидетельствует о том, что ее работники не хотели допустить их попадания к российским специалистам.
Костюмы биологической защиты в лаборатории США - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 19:15
Американские военные испытывали биооружие на украинцах. Мы были на очереди
 
Министерство обороны СШАУкраинаВ миреСШАРоссиябиологическое оружие
 
 
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