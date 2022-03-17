https://ria.ru/20220317/finansirovanie-1778687549.html

Минобороны: США потратили на украинские биолаборатории 32 миллиона долларов

Минобороны: США потратили на украинские биолаборатории 32 миллиона долларов - РИА Новости, 17.03.2022

Минобороны: США потратили на украинские биолаборатории 32 миллиона долларов

Общий объем финансирования со стороны США военно-биологических работ, проводившихся в лабораториях министерства обороны Украины, составил 32 миллиона долларов,... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T16:04

2022-03-17T16:04

2022-03-17T16:16

министерство обороны сша

украина

в мире

сша

россия

биологическое оружие

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Общий объем финансирования со стороны США военно-биологических работ, проводившихся в лабораториях министерства обороны Украины, составил 32 миллиона долларов, заявил в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Он представил документ от 6 марта 2015 года, подтверждающий непосредственное участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине."По сложившейся практике, американские проекты в области санэпидблагополучия на территории третьих стран, в том числе в Африке и Азии, финансируются через национальные органы здравоохранения", - сказал Кириллов."Обращаю ваше внимание на то, что соглашение о совместной биологической деятельности заключено между военным ведомством США и министерством здравоохранения Украины. Однако реальным получателем (реципиентом) денежных средств являются лаборатории украинского министерства обороны, расположенные в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Общий объем финансирования составил 32 миллиона долларов", - добавил он.Граждан Украины не пускали в некоторые биолаборатории, где велись исследования в интересах США, когда там уничтожались документы, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По его словам, в попытке "замести следы", биологические отходы из лаборатории в Хлебодарском были вывезены за 120 километров в сторону западной границы в район населенных пунктов Тарутино и Березино.Кроме того, в российском военном ведомстве заявили, что документы были экстренно уничтожены также в Херсонской биолаборатории."Одной из причин подобной спешки может являться сокрытие сведений о возникшей в 2018 году в Херсоне вспышке дирофиляриоза – болезни, которая передается комарами. Возникает вопрос, почему четыре случая заражения выявлены именно в феврале, что нехарактерно для жизненного цикла этих насекомых. В апреле 2018 года представители Пентагона посетили местные учреждения здравоохранения, где ознакомились с результатами эпидемиологического расследования и скопировали медицинскую документацию", - заявил Кириллов.Начальник войск РХБЗ предположил, что отсутствие документальных свидетельств о данной вспышке в Херсонской лаборатории свидетельствует о том, что ее работники не хотели допустить их попадания к российским специалистам.

https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html

украина

сша

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

министерство обороны сша, украина, в мире, сша, россия, биологическое оружие