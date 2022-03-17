13:34 17.03.2022 (обновлено: 14:29 17.03.2022)
Евросоюз выиграл бы от сближения с Россией, заявили в МИД
Представитель МИД Захарова: Евросоюз выиграл бы от сближения с Россией
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Евросоюз выигрывал бы от сближения с Россией, Москва всегда была и остается готова к партнерству с ЕС, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал статью, в которой было сказано, что "в течение нескольких месяцев на Западе предпринимались беспрецедентные усилия для достижения дипломатического решения" по Украине. Кроме этого, Боррель в интервью заявил, что ЕС "недостаточно сделал для сближения с Россией".
"Знаете, тут тоже как посмотреть. С одной стороны, сложно поспорить. С другой, ведь тоже смягчает реальную картину и уходит от ответственности. Мало сделал для сближения с Россией? Да много сделал для отдаления от России, для разрыва отношений, для того, чтобы максимально усложнить (отношения)... Все сделали для того, чтобы не то, чтобы не сближаться, а наоборот максимально усложнить разговор с Россией по всем направлениям", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, на деле, если разобраться, Евросоюз сам в общем немало выигрывал от сближения с Россией на равноправной и взаимовыгодной основе.
"Философии построения стратегического партнерства России и ЕС в качестве двух взаимозависимых мировых интеграционных полюсов, а мы к этому всегда были и остаемся открытыми, в Брюсселе предпочли логику извлечения из созданной нами модели отношений односторонних преимуществ. А потом просто подключились к политике сдерживания нашей страны", - отметила Захарова.