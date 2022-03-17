https://ria.ru/20220317/evrosoyuz-1778652418.html

Евросоюз выиграл бы от сближения с Россией, заявили в МИД

Евросоюз выиграл бы от сближения с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 17.03.2022

Евросоюз выиграл бы от сближения с Россией, заявили в МИД

Евросоюз выигрывал бы от сближения с Россией, Москва всегда была и остается готова к партнерству с ЕС, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:34

2022-03-17T13:34

2022-03-17T14:29

украина

брюссель

евросоюз

жозеп боррель

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Евросоюз выигрывал бы от сближения с Россией, Москва всегда была и остается готова к партнерству с ЕС, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал статью, в которой было сказано, что "в течение нескольких месяцев на Западе предпринимались беспрецедентные усилия для достижения дипломатического решения" по Украине. Кроме этого, Боррель в интервью заявил, что ЕС "недостаточно сделал для сближения с Россией"."Знаете, тут тоже как посмотреть. С одной стороны, сложно поспорить. С другой, ведь тоже смягчает реальную картину и уходит от ответственности. Мало сделал для сближения с Россией? Да много сделал для отдаления от России, для разрыва отношений, для того, чтобы максимально усложнить (отношения)... Все сделали для того, чтобы не то, чтобы не сближаться, а наоборот максимально усложнить разговор с Россией по всем направлениям", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, на деле, если разобраться, Евросоюз сам в общем немало выигрывал от сближения с Россией на равноправной и взаимовыгодной основе."Философии построения стратегического партнерства России и ЕС в качестве двух взаимозависимых мировых интеграционных полюсов, а мы к этому всегда были и остаемся открытыми, в Брюсселе предпочли логику извлечения из созданной нами модели отношений односторонних преимуществ. А потом просто подключились к политике сдерживания нашей страны", - отметила Захарова.

https://ria.ru/20220317/transport-1778634632.html

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брюссель

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Ольга Маркова

украина, брюссель, евросоюз, жозеп боррель, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова