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Евросоюз выиграл бы от сближения с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 17.03.2022
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Евросоюз выиграл бы от сближения с Россией, заявили в МИД
Евросоюз выиграл бы от сближения с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 17.03.2022
Евросоюз выиграл бы от сближения с Россией, заявили в МИД
Евросоюз выигрывал бы от сближения с Россией, Москва всегда была и остается готова к партнерству с ЕС, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:34
2022-03-17T14:29
украина
брюссель
евросоюз
жозеп боррель
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Евросоюз выигрывал бы от сближения с Россией, Москва всегда была и остается готова к партнерству с ЕС, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал статью, в которой было сказано, что "в течение нескольких месяцев на Западе предпринимались беспрецедентные усилия для достижения дипломатического решения" по Украине. Кроме этого, Боррель в интервью заявил, что ЕС "недостаточно сделал для сближения с Россией"."Знаете, тут тоже как посмотреть. С одной стороны, сложно поспорить. С другой, ведь тоже смягчает реальную картину и уходит от ответственности. Мало сделал для сближения с Россией? Да много сделал для отдаления от России, для разрыва отношений, для того, чтобы максимально усложнить (отношения)... Все сделали для того, чтобы не то, чтобы не сближаться, а наоборот максимально усложнить разговор с Россией по всем направлениям", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, на деле, если разобраться, Евросоюз сам в общем немало выигрывал от сближения с Россией на равноправной и взаимовыгодной основе."Философии построения стратегического партнерства России и ЕС в качестве двух взаимозависимых мировых интеграционных полюсов, а мы к этому всегда были и остаемся открытыми, в Брюсселе предпочли логику извлечения из созданной нами модели отношений односторонних преимуществ. А потом просто подключились к политике сдерживания нашей страны", - отметила Захарова.
https://ria.ru/20220317/transport-1778634632.html
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украина, брюссель, евросоюз, жозеп боррель, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
13:34 17.03.2022 (обновлено: 14:29 17.03.2022)
 
Евросоюз выиграл бы от сближения с Россией, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова: Евросоюз выиграл бы от сближения с Россией

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Евросоюз выигрывал бы от сближения с Россией, Москва всегда была и остается готова к партнерству с ЕС, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал статью, в которой было сказано, что "в течение нескольких месяцев на Западе предпринимались беспрецедентные усилия для достижения дипломатического решения" по Украине. Кроме этого, Боррель в интервью заявил, что ЕС "недостаточно сделал для сближения с Россией".
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"Знаете, тут тоже как посмотреть. С одной стороны, сложно поспорить. С другой, ведь тоже смягчает реальную картину и уходит от ответственности. Мало сделал для сближения с Россией? Да много сделал для отдаления от России, для разрыва отношений, для того, чтобы максимально усложнить (отношения)... Все сделали для того, чтобы не то, чтобы не сближаться, а наоборот максимально усложнить разговор с Россией по всем направлениям", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, на деле, если разобраться, Евросоюз сам в общем немало выигрывал от сближения с Россией на равноправной и взаимовыгодной основе.
"Философии построения стратегического партнерства России и ЕС в качестве двух взаимозависимых мировых интеграционных полюсов, а мы к этому всегда были и остаемся открытыми, в Брюсселе предпочли логику извлечения из созданной нами модели отношений односторонних преимуществ. А потом просто подключились к политике сдерживания нашей страны", - отметила Захарова.
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УкраинаБрюссельЕвросоюзЖозеп БоррельВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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