https://ria.ru/20220317/evakuatsiya-1778746393.html

Почти 2,7 миллиона украинцев попросили эвакуировать их в Россию

Почти 2,7 миллиона украинцев попросили эвакуировать их в Россию - РИА Новости, 17.03.2022

Почти 2,7 миллиона украинцев попросили эвакуировать их в Россию

Почти 2,7 миллиона украинцев обратились с просьбой эвакуировать их в Россию, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T21:45

2022-03-17T21:45

2022-03-17T23:12

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

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ситуация в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Почти 2,7 миллиона украинцев обратились с просьбой эвакуировать их в Россию, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."На сегодняшний день в базе данных учтено уже 2 696 239 человек, желающих эвакуироваться почти из двух тысяч населенных пунктов Украины", — сказал он.Только за прошедшие сутки обратились еще 7513 мирных граждан Украины и иностранцев с просьбами об эвакуации в Россию."Преследуя исключительно гуманные цели, российские военнослужащие не только не препятствуют, но и призывают украинцев воспользоваться удобными для них путями выхода в безопасные места. При этом многие граждане просят предоставить им возможность эвакуироваться именно в Российскую Федерацию", — рассказал Мизинцев.Вооруженные силы РФ обеспечили в четверг безопасность работы гуманитарных коридоров на Киевском, Черниговском и Сумском направлении, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Сегодня с 10 часов утра мы в очередной раз открыли и обеспечили безопасность гуманитарных коридоров на Киевском, Черниговском, Сумском и Харьковском направлениях: по одному коридору в восточном направлении на территорию России; и еще по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины", - сказал он на брифинге.Генерал отметил, что ВС РФ на указанных коридорах неукоснительно соблюдают режим тишины. При этом по словам Мизинцева, Киев, как и прежде, не подтверждает коридоры для эвакуации беженцев в сторону России."Учитывая сложившуюся ситуацию и осознавая свою ответственность за обеспечение безопасности мирных жителей, Россия вновь согласилась и на все предложенные Киевом девять дополнительных гуманитарных коридоров на Киевском, Запорожском, Житомирском и Харьковском направлениях. На всех этих маршрутах со стороны Вооруженных сил России также неукоснительно соблюдается режим тишины", - сказал Мизинцев.Невзирая на препятствия, устраиваемые Киевом, и без его участия за минувшие сутки из опасных районов удалось эвакуировать 12,2 тысячи человек, из них более 2,2 тысячи детей, заявил в четверг на брифинге Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности и препятствия, чинимые украинской стороной, за прошедшие сутки без участия Киева из опасных районов удалось эвакуировать 12 230 человек, из них 2262 ребенка, а всего с начала специальной военной операции уже 283 461 человек, из которых 60 684 — это дети", — сказал генерал.По словам Мизинцева, государственную границу России пересекло 32 965 единиц личного автомобильного транспорта, из них за сутки — 1943 единицы.

https://ria.ru/20220317/evakuatsiya-1778746173.html

https://ria.ru/20220317/mariupol-1778711482.html

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф)