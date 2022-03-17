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В России разработали план поддержки энергокомплекса в условиях санкций - РИА Новости, 17.03.2022
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В России разработали план поддержки энергокомплекса в условиях санкций
В России разработали план поддержки энергокомплекса в условиях санкций - РИА Новости, 17.03.2022
В России разработали план поддержки энергокомплекса в условиях санкций
Министерство энергетики направило в правительство список мер по поддержке энергокомплекса в условиях санкций, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на ведомственный... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T09:11
2022-03-17T10:50
экономика
западная сибирь
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россети
urals
русгидро
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Министерство энергетики направило в правительство список мер по поддержке энергокомплекса в условиях санкций, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на ведомственный документ.Некоторые из них могут войти в План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления, который готовит правительство.При этом, отмечает газета, Минэнерго признает, что в таких секторах, как электроэнергетика, нефть, газ и уголь, не удастся выполнить заявленные планы по декарбонизации к 2050 году.Наиболее объемный комплекс мер предусмотрен для электроэнергетики. Так, предлагается установить особый режим начисления штрафов за нарушение сроков ввода объектов по программе модернизации старых ТЭС и новой ВИЭ-генерации, чтобы не допустить резкого роста штрафных санкций. Правительство планируется наделить возможностью изменять сроки начала и окончания поставки мощности проектов, прошедших конкурсные отборы. Кроме того, энергокомпании с госучастием смогут в первоочередном порядке направлять прибыль за 2021 год на реализацию инвестпрограмм без выплаты дивидендов."Россети" смогут не нести тарифных последствий при неисполнении инвестпрограммы в 2022-2023 годах. При этом индексировать тариф на передачу для компании предлагается не с 1 июля, а с 1 апреля с учетом фактической инфляции. Помимо этого, закрепляется возможность докапитализации "Россетей" на 82,6 миллиарда рублей (доля государства в таком случае вырастет с 88,04 до 91,6 процента). Предполагается докапитализировать и "РусГидро" — до 34,4 миллиарда рублей (доля государства вырастет до 64,5 процента).Для нефтекомпаний предлагается переход на уплату налога на добычу полезных ископаемых по фактическим, а не мировым ценам реализации. В Минэнерго пояснили, что в условиях снижения спроса на российскую нефть Urals ее продают с большой скидкой, а НДПИ рассчитывается на основе высоких мировых котировок. Еще одна мера — увеличение предельных затрат при расчете налога на дополнительный доход для третьей группы, куда входят зрелые месторождения в Западной Сибири.Кроме того, Минэнерго хочет продлить сроки модернизации НПЗ, временно освободить компании от ответственности за невыполнение нормативов продаж топлива на бирже, легализовать продажу алкоголя на заправках, признать бензин и дизтопливо социально значимыми товарами и и проработать изменения системы ценообразования на нефтепродукты, полиэтилен и полипропилен для поддержки маржи производителей, обеспечивающих внутренний рынок.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
https://ria.ru/20220308/energetika-1777104329.html
https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html
https://ria.ru/20220225/energetika-1774936283.html
западная сибирь
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экономика, западная сибирь, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россети, urals, русгидро
09:11 17.03.2022 (обновлено: 10:50 17.03.2022)
 
В России разработали план поддержки энергокомплекса в условиях санкций

Минэнерго направило в правительство план поддержки энергокомплекса в условиях санкций

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Министерство энергетики направило в правительство список мер по поддержке энергокомплекса в условиях санкций, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на ведомственный документ.
Некоторые из них могут войти в План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления, который готовит правительство.
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При этом, отмечает газета, Минэнерго признает, что в таких секторах, как электроэнергетика, нефть, газ и уголь, не удастся выполнить заявленные планы по декарбонизации к 2050 году.
Наиболее объемный комплекс мер предусмотрен для электроэнергетики. Так, предлагается установить особый режим начисления штрафов за нарушение сроков ввода объектов по программе модернизации старых ТЭС и новой ВИЭ-генерации, чтобы не допустить резкого роста штрафных санкций. Правительство планируется наделить возможностью изменять сроки начала и окончания поставки мощности проектов, прошедших конкурсные отборы. Кроме того, энергокомпании с госучастием смогут в первоочередном порядке направлять прибыль за 2021 год на реализацию инвестпрограмм без выплаты дивидендов.
"Россети" смогут не нести тарифных последствий при неисполнении инвестпрограммы в 2022-2023 годах. При этом индексировать тариф на передачу для компании предлагается не с 1 июля, а с 1 апреля с учетом фактической инфляции. Помимо этого, закрепляется возможность докапитализации "Россетей" на 82,6 миллиарда рублей (доля государства в таком случае вырастет с 88,04 до 91,6 процента). Предполагается докапитализировать и "РусГидро" — до 34,4 миллиарда рублей (доля государства вырастет до 64,5 процента).
Для нефтекомпаний предлагается переход на уплату налога на добычу полезных ископаемых по фактическим, а не мировым ценам реализации. В Минэнерго пояснили, что в условиях снижения спроса на российскую нефть Urals ее продают с большой скидкой, а НДПИ рассчитывается на основе высоких мировых котировок. Еще одна мера — увеличение предельных затрат при расчете налога на дополнительный доход для третьей группы, куда входят зрелые месторождения в Западной Сибири.
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Кроме того, Минэнерго хочет продлить сроки модернизации НПЗ, временно освободить компании от ответственности за невыполнение нормативов продаж топлива на бирже, легализовать продажу алкоголя на заправках, признать бензин и дизтопливо социально значимыми товарами и и проработать изменения системы ценообразования на нефтепродукты, полиэтилен и полипропилен для поддержки маржи производителей, обеспечивающих внутренний рынок.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
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ЭкономикаЗападная СибирьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)РоссетиUralsРусГидро
 
 
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