https://ria.ru/20220317/eksportery-1778605813.html

Правительство поддержит экспортеров, пострадавших от санкций

Правительство поддержит экспортеров, пострадавших от санкций - РИА Новости, 17.03.2022

Правительство поддержит экспортеров, пострадавших от санкций

Правительство РФ продлило на два года срок исполнения обязательств по договорам о предоставлении субсидий компаниям-экспортерам по нацпроекту "Международная... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T10:46

2022-03-17T10:46

2022-03-17T14:45

экономика

владимир путин

михаил мишустин

донбасс

россия

украина

правительство рф

вероника никишина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775879174_0:282:2965:1950_1920x0_80_0_0_960e8d320e31dd5f46977d38adbd920c.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство РФ продлило на два года срок исполнения обязательств по договорам о предоставлении субсидий компаниям-экспортерам по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", сообщает пресс-служба кабмина."Правительство упростило требования к российским компаниям-экспортерам, получающим субсидии по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ определяет, что обязательства по договорам о предоставлении субсидий, заключенным до 31 марта 2022 года, могут быть пролонгированы на два года", - говорится в сообщении.Добавляется, что все это время с экспортеров не будут требовать возврата субсидий и налагать на них штрафные санкции.Уточняется, что поддержка предназначена для компаний-экспортеров, оказавшихся в тяжелых условиях из-за санкций недружественных государств, также она коснется производителей промышленной и агропромышленной продукции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года."Отмена штрафов и перенос сроков выполнения компаниями своих обязательств позволит поддержать экспортеров, которые оказались в сложной ситуации из-за введенных ограничений. Об этом на "горячей линии" РЭЦ просили сами компании, которые сейчас перестраивают цепочки поставок, актуализируют географию и которым не нужна дополнительная финансовая нагрузка", - заявила генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.

https://ria.ru/20220317/energokompleks-1778590655.html

https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778566146.html

донбасс

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, михаил мишустин, донбасс, россия, украина, правительство рф, вероника никишина