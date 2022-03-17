Рейтинг@Mail.ru
"Ъ": правительство приостановило строительство Северного широтного хода - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220317/ekonomika-1778587272.html
"Ъ": правительство приостановило строительство Северного широтного хода
"Ъ": правительство приостановило строительство Северного широтного хода - РИА Новости, 17.03.2022
"Ъ": правительство приостановило строительство Северного широтного хода
Правительство из-за ухудшения экономической ситуации приостановило строительство Северного широтного хода (СШХ) в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО),... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T08:40
2022-03-17T10:21
экономика
владимир путин
россия
газпром
ржд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155927/85/1559278518_0:85:3322:1954_1920x0_80_0_0_b1bc743047abecf51bc118956a432116.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство из-за ухудшения экономической ситуации приостановило строительство Северного широтного хода (СШХ) в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Марата Хуснуллина 9 марта.По данным издания, наблюдается дефицит финансирования по проекту более 300 миллиардов рублей, есть и риски привлечения концессионером заемного капитала. "С учетом высоких рисков привлечения финансовых ресурсов, необходимых для начала реализации проекта в сложившихся макроэкономических условиях," отмечена необходимость переноса сроков начала реализации проекта, пишет газета.Кроме того, предлагается перенаправить 50 миллиардов рублей инфраструктурного кредита, который уже одобрен, на другие приоритетные инфраструктурные проекты. Минтранс должен будет представить в правительство проект доклада президенту России Владимиру Путину о согласовании переноса старта СШХ, отмечает издание.При этом подчеркивается, что работу над СШХ окончательно не остановят. Участникам проекта — структурам РЖД и "Газпрома" — поручено продолжать проектирование участков и получить заключение госэкспертизы, а Минтрансу — анализировать грузовую базу с учетом перераспределения грузопотоков, в том числе в рамках текущей внешнеэкономической ситуации, также сообщает издание.Северный широтный ход — проект создания в арктической зоне железнодорожного коридора, который сможет пропускать 23,9 миллиона тонн грузов в год; общая стоимость проекта — 292,3 миллиарда рублей пишет газета. Отмечается, что в трехлетней инвестпрограмме РЖД на СШХ предусмотрено 45,5 миллиарда рублей, в том числе 13,5 миллиарда рублей из ФНБ и 24 миллиарда рублей средств ЯНАО. Часть проекта должна реализовываться по концессии.
https://ria.ru/20220316/potok-1778427984.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155927/85/1559278518_570:0:3301:2048_1920x0_80_0_0_65bb3003751780b6ed5de7ac1a402d8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, россия, газпром, ржд
08:40 17.03.2022 (обновлено: 10:21 17.03.2022)
 
"Ъ": правительство приостановило строительство Северного широтного хода

"Коммерсант" узнал об остановке проекта железнодорожного Северного широтного хода на Ямале

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗдание Дома правительства РФ
Здание Дома правительства РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Здание Дома правительства РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство из-за ухудшения экономической ситуации приостановило строительство Северного широтного хода (СШХ) в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Марата Хуснуллина 9 марта.
По данным издания, наблюдается дефицит финансирования по проекту более 300 миллиардов рублей, есть и риски привлечения концессионером заемного капитала. "С учетом высоких рисков привлечения финансовых ресурсов, необходимых для начала реализации проекта в сложившихся макроэкономических условиях," отмечена необходимость переноса сроков начала реализации проекта, пишет газета.
Кроме того, предлагается перенаправить 50 миллиардов рублей инфраструктурного кредита, который уже одобрен, на другие приоритетные инфраструктурные проекты. Минтранс должен будет представить в правительство проект доклада президенту России Владимиру Путину о согласовании переноса старта СШХ, отмечает издание.
При этом подчеркивается, что работу над СШХ окончательно не остановят. Участникам проекта — структурам РЖД и "Газпрома" — поручено продолжать проектирование участков и получить заключение госэкспертизы, а Минтрансу — анализировать грузовую базу с учетом перераспределения грузопотоков, в том числе в рамках текущей внешнеэкономической ситуации, также сообщает издание.
Северный широтный ход — проект создания в арктической зоне железнодорожного коридора, который сможет пропускать 23,9 миллиона тонн грузов в год; общая стоимость проекта — 292,3 миллиарда рублей пишет газета. Отмечается, что в трехлетней инвестпрограмме РЖД на СШХ предусмотрено 45,5 миллиарда рублей, в том числе 13,5 миллиарда рублей из ФНБ и 24 миллиарда рублей средств ЯНАО. Часть проекта должна реализовываться по концессии.
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 13:05
Выход из "Северного потока" не обсуждается, заявили в E.ON
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияГазпромРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала