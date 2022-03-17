https://ria.ru/20220317/ekonomika-1778587272.html

"Ъ": правительство приостановило строительство Северного широтного хода

"Ъ": правительство приостановило строительство Северного широтного хода - РИА Новости, 17.03.2022

"Ъ": правительство приостановило строительство Северного широтного хода

Правительство из-за ухудшения экономической ситуации приостановило строительство Северного широтного хода (СШХ) в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО),... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T08:40

2022-03-17T08:40

2022-03-17T10:21

экономика

владимир путин

россия

газпром

ржд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155927/85/1559278518_0:85:3322:1954_1920x0_80_0_0_b1bc743047abecf51bc118956a432116.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство из-за ухудшения экономической ситуации приостановило строительство Северного широтного хода (СШХ) в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Марата Хуснуллина 9 марта.По данным издания, наблюдается дефицит финансирования по проекту более 300 миллиардов рублей, есть и риски привлечения концессионером заемного капитала. "С учетом высоких рисков привлечения финансовых ресурсов, необходимых для начала реализации проекта в сложившихся макроэкономических условиях," отмечена необходимость переноса сроков начала реализации проекта, пишет газета.Кроме того, предлагается перенаправить 50 миллиардов рублей инфраструктурного кредита, который уже одобрен, на другие приоритетные инфраструктурные проекты. Минтранс должен будет представить в правительство проект доклада президенту России Владимиру Путину о согласовании переноса старта СШХ, отмечает издание.При этом подчеркивается, что работу над СШХ окончательно не остановят. Участникам проекта — структурам РЖД и "Газпрома" — поручено продолжать проектирование участков и получить заключение госэкспертизы, а Минтрансу — анализировать грузовую базу с учетом перераспределения грузопотоков, в том числе в рамках текущей внешнеэкономической ситуации, также сообщает издание.Северный широтный ход — проект создания в арктической зоне железнодорожного коридора, который сможет пропускать 23,9 миллиона тонн грузов в год; общая стоимость проекта — 292,3 миллиарда рублей пишет газета. Отмечается, что в трехлетней инвестпрограмме РЖД на СШХ предусмотрено 45,5 миллиарда рублей, в том числе 13,5 миллиарда рублей из ФНБ и 24 миллиарда рублей средств ЯНАО. Часть проекта должна реализовываться по концессии.

https://ria.ru/20220316/potok-1778427984.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, владимир путин, россия, газпром, ржд