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В России появится товарный знак "Дядя Ваня", похожий на логотип McDonald's - РИА Новости, 17.03.2022
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В России появится товарный знак "Дядя Ваня", похожий на логотип McDonald's
В России появится товарный знак "Дядя Ваня", похожий на логотип McDonald's - РИА Новости, 17.03.2022
В России появится товарный знак "Дядя Ваня", похожий на логотип McDonald's
Компания "Русское поле – Логистик", входящая в выпускающую овощные консервы группу Ruspole Brands, направила в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:34
2022-03-17T14:55
вячеслав володин
экономика
россия
mcdonald's corporation
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Компания "Русское поле – Логистик", входящая в выпускающую овощные консервы группу Ruspole Brands, направила в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Дядя Ваня", включающего в себя изображение буквы "В", переделанной из бренда сети ресторанов McDonald's, следует из данных ведомства.Заявка поступила в Роспатент 12 марта. Заявитель просит зарегистрировать свой бренд для таких услуг единственного класса международной классификации, как закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, услуги баров, столовых, услуги приготовления блюд и доставки их на дом и прочее. Заявка пока не рассмотрена.Спикер Госдумы Вячеслав Володин 10 марта во время обсуждения на пленарном заседании темы ухода из России западных сетевых компаний заявил, что на месте использующей российское сырье McDonald's, "уже завтра" должна появиться отечественная сеть и сохраниться рабочие места. Как заявил Володин, "завтра там уже должен быть не "Макдональдс", а "У дяди Вани". Рабочие места, по словам спикера, должны быть сохранены, а цены – снижены.Ранее McDonald's объявил, что временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания из-за ситуации вокруг Украины и приостановит все операции на рынке. Как пояснил генеральный директор корпорации Крис Кемпчински, всем 62 тысячам сотрудников McDonald's в России сохранят заработную платуВ ЕГРЮЛ единственным собственником ООО "Русское поле – Логистик" указан Тигран Телунц, владелец группы компаний Ruspole Brands, выпускающей овощные консервы под торговой маркой "Дядя Ваня".
https://ria.ru/20220315/mcdonalds-1778140357.html
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вячеслав володин, экономика, россия, mcdonald's corporation, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
11:34 17.03.2022 (обновлено: 14:55 17.03.2022)
 
В России появится товарный знак "Дядя Ваня", похожий на логотип McDonald's

Производитель консервов оформляет товарный знак "Дядя Ваня", похожий на бренд McDonald's

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's
Логотип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Компания "Русское поле – Логистик", входящая в выпускающую овощные консервы группу Ruspole Brands, направила в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Дядя Ваня", включающего в себя изображение буквы "В", переделанной из бренда сети ресторанов McDonald's, следует из данных ведомства.
© РоспатентТоварный знак, отправленный на регистрацию в Роспатент
Товарный знак, отправленный на регистрацию в Роспатент
© Роспатент
Товарный знак, отправленный на регистрацию в Роспатент
Заявка поступила в Роспатент 12 марта. Заявитель просит зарегистрировать свой бренд для таких услуг единственного класса международной классификации, как закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, услуги баров, столовых, услуги приготовления блюд и доставки их на дом и прочее. Заявка пока не рассмотрена.
Прохожие у ресторана Макдоналдс рядом со станцией метро Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 08:00
"Макдоналдс" отменяет Россию. Не отменить ли России "Макдоналдс"?
Спикер Госдумы Вячеслав Володин 10 марта во время обсуждения на пленарном заседании темы ухода из России западных сетевых компаний заявил, что на месте использующей российское сырье McDonald's, "уже завтра" должна появиться отечественная сеть и сохраниться рабочие места. Как заявил Володин, "завтра там уже должен быть не "Макдональдс", а "У дяди Вани". Рабочие места, по словам спикера, должны быть сохранены, а цены – снижены.
Ранее McDonald's объявил, что временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания из-за ситуации вокруг Украины и приостановит все операции на рынке. Как пояснил генеральный директор корпорации Крис Кемпчински, всем 62 тысячам сотрудников McDonald's в России сохранят заработную плату
В ЕГРЮЛ единственным собственником ООО "Русское поле – Логистик" указан Тигран Телунц, владелец группы компаний Ruspole Brands, выпускающей овощные консервы под торговой маркой "Дядя Ваня".
Shell объявила о закрытии заправок в России - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
08:00
Уходя — не уходи. Кто из западных компаний уже возвращался в Россию
 
Вячеслав ВолодинЭкономикаРоссияMcDonald's CorporationФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
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