https://ria.ru/20220317/dyadya_vanya-1778618427.html

В России появится товарный знак "Дядя Ваня", похожий на логотип McDonald's

В России появится товарный знак "Дядя Ваня", похожий на логотип McDonald's - РИА Новости, 17.03.2022

В России появится товарный знак "Дядя Ваня", похожий на логотип McDonald's

Компания "Русское поле – Логистик", входящая в выпускающую овощные консервы группу Ruspole Brands, направила в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:34

2022-03-17T11:34

2022-03-17T14:55

вячеслав володин

экономика

россия

mcdonald's corporation

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733285303_0:35:3273:1876_1920x0_80_0_0_66d0c7dd901d2367d488d151fd1ef414.jpg

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Компания "Русское поле – Логистик", входящая в выпускающую овощные консервы группу Ruspole Brands, направила в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Дядя Ваня", включающего в себя изображение буквы "В", переделанной из бренда сети ресторанов McDonald's, следует из данных ведомства.Заявка поступила в Роспатент 12 марта. Заявитель просит зарегистрировать свой бренд для таких услуг единственного класса международной классификации, как закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, услуги баров, столовых, услуги приготовления блюд и доставки их на дом и прочее. Заявка пока не рассмотрена.Спикер Госдумы Вячеслав Володин 10 марта во время обсуждения на пленарном заседании темы ухода из России западных сетевых компаний заявил, что на месте использующей российское сырье McDonald's, "уже завтра" должна появиться отечественная сеть и сохраниться рабочие места. Как заявил Володин, "завтра там уже должен быть не "Макдональдс", а "У дяди Вани". Рабочие места, по словам спикера, должны быть сохранены, а цены – снижены.Ранее McDonald's объявил, что временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания из-за ситуации вокруг Украины и приостановит все операции на рынке. Как пояснил генеральный директор корпорации Крис Кемпчински, всем 62 тысячам сотрудников McDonald's в России сохранят заработную платуВ ЕГРЮЛ единственным собственником ООО "Русское поле – Логистик" указан Тигран Телунц, владелец группы компаний Ruspole Brands, выпускающей овощные консервы под торговой маркой "Дядя Ваня".

https://ria.ru/20220315/mcdonalds-1778140357.html

https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778518781.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

вячеслав володин, экономика, россия, mcdonald's corporation, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)