https://ria.ru/20220317/dvinyanin-1778644662.html

Путин освободил Двинянина от должности посла в Абхазии

Путин освободил Двинянина от должности посла в Абхазии - РИА Новости, 17.03.2022

Путин освободил Двинянина от должности посла в Абхазии

Президент России Владимир Путин освободил Алексея Двинянина от должности посла в Абхазии, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:11

2022-03-17T13:11

2022-03-17T13:11

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Алексея Двинянина от должности посла в Абхазии, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Двинянина Алексея Аркадьевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Абхазия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220310/abkhaziya-1777484978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, россия, владимир путин, абхазия, в мире, алексей двинянин