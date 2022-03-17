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Путин освободил Двинянина от должности посла в Абхазии - РИА Новости, 17.03.2022
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Путин освободил Двинянина от должности посла в Абхазии
Путин освободил Двинянина от должности посла в Абхазии - РИА Новости, 17.03.2022
Путин освободил Двинянина от должности посла в Абхазии
Президент России Владимир Путин освободил Алексея Двинянина от должности посла в Абхазии, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:11
2022-03-17T13:11
политика
россия
владимир путин
абхазия
в мире
алексей двинянин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Алексея Двинянина от должности посла в Абхазии, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Двинянина Алексея Аркадьевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Абхазия", - говорится в сообщении.
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политика, россия, владимир путин, абхазия, в мире, алексей двинянин
13:11 17.03.2022
 
Путин освободил Двинянина от должности посла в Абхазии

Президент Путин освободил Двинянина от должности посла в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкАлексей Двинянин
Алексей Двинянин - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
Алексей Двинянин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Алексея Двинянина от должности посла в Абхазии, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Двинянина Алексея Аркадьевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Абхазия", - говорится в сообщении.
Здание парламента - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 15:18
Абхазия установила дипломатические отношения с ЛНР
 
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