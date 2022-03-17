https://ria.ru/20220317/dvinyanin-1778644662.html
Путин освободил Двинянина от должности посла в Абхазии
Путин освободил Двинянина от должности посла в Абхазии - РИА Новости, 17.03.2022
Путин освободил Двинянина от должности посла в Абхазии
Президент России Владимир Путин освободил Алексея Двинянина от должности посла в Абхазии, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:11
2022-03-17T13:11
2022-03-17T13:11
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Алексея Двинянина от должности посла в Абхазии, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Двинянина Алексея Аркадьевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Абхазия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220310/abkhaziya-1777484978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, абхазия, в мире, алексей двинянин
Путин освободил Двинянина от должности посла в Абхазии
Президент Путин освободил Двинянина от должности посла в Абхазии