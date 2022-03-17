https://ria.ru/20220317/donetsk-1778591417.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 17.03.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска в 9.00 обстреляли Донецк, выпустив семь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T09:16

2022-03-17T09:16

2022-03-17T09:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

владимир путин

петровский район

вооруженные силы рф

россия

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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска в 9.00 обстреляли Донецк, выпустив семь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 9.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Марьинка - город Донецк (Петровский район): выпущено 7 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, владимир путин, петровский район, вооруженные силы рф, россия