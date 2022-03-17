https://ria.ru/20220317/diskriminatsiya-1778755550.html

Асад заявил о беспрецедентной дискриминации России в мировой истории

Асад заявил о беспрецедентной дискриминации России в мировой истории - РИА Новости, 17.03.2022

Асад заявил о беспрецедентной дискриминации России в мировой истории

Политика Запада по дискриминации России беспрецедентна в мировой истории, это ограничивает принципы международного права, превращая мир в джунгли, заявил... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T23:32

2022-03-17T23:32

2022-03-17T23:32

в мире

россия

башар асад

сирия

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БЕЙРУТ, 17 мар - РИА Новости. Политика Запада по дискриминации России беспрецедентна в мировой истории, это ограничивает принципы международного права, превращая мир в джунгли, заявил президент Сирии Башар Асад, выступая перед преподавателями и сотрудниками государственных образовательных учреждений.Президент САР отметил, что возможности противостояния Западу есть, и призвал к "динамичному мышлению" и сильной воле для поиска экономических решений на фоне односторонних санкций.По словам Асада, после распада СССР мир стал похож на "дикий лес, где хозяйничают западные воры в отсутствие международного права"."Запад переживает исторический перелом своей мировой роли с началом конфликта на Украине … Политика, которой придерживается Запад - это политика силы и превращение миропорядка в закон джунглей. Конфликт на Украине обнажил истинное лицо властей стран Запада перед их народами", - добавил Асад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/mvd-1778692606.html

https://ria.ru/20220317/rusofobiya-1778598749.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, башар асад, сирия