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Асад заявил о беспрецедентной дискриминации России в мировой истории - РИА Новости, 17.03.2022
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Асад заявил о беспрецедентной дискриминации России в мировой истории
Асад заявил о беспрецедентной дискриминации России в мировой истории - РИА Новости, 17.03.2022
Асад заявил о беспрецедентной дискриминации России в мировой истории
Политика Запада по дискриминации России беспрецедентна в мировой истории, это ограничивает принципы международного права, превращая мир в джунгли, заявил... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T23:32
2022-03-17T23:32
в мире
россия
башар асад
сирия
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БЕЙРУТ, 17 мар - РИА Новости. Политика Запада по дискриминации России беспрецедентна в мировой истории, это ограничивает принципы международного права, превращая мир в джунгли, заявил президент Сирии Башар Асад, выступая перед преподавателями и сотрудниками государственных образовательных учреждений.Президент САР отметил, что возможности противостояния Западу есть, и призвал к "динамичному мышлению" и сильной воле для поиска экономических решений на фоне односторонних санкций.По словам Асада, после распада СССР мир стал похож на "дикий лес, где хозяйничают западные воры в отсутствие международного права"."Запад переживает исторический перелом своей мировой роли с началом конфликта на Украине … Политика, которой придерживается Запад - это политика силы и превращение миропорядка в закон джунглей. Конфликт на Украине обнажил истинное лицо властей стран Запада перед их народами", - добавил Асад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, россия, башар асад, сирия
23:32 17.03.2022
 
Асад заявил о беспрецедентной дискриминации России в мировой истории

Президент Сирии Асад заявил о беспрецедентной дискриминации России в мировой истории

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Сирии Башар Асад
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БЕЙРУТ, 17 мар - РИА Новости. Политика Запада по дискриминации России беспрецедентна в мировой истории, это ограничивает принципы международного права, превращая мир в джунгли, заявил президент Сирии Башар Асад, выступая перед преподавателями и сотрудниками государственных образовательных учреждений.
"Западная дискриминация России беспрецедентна в мировой истории … Запад врет в каждом слове в погоне за мировой властью и воровством … Запад доказал, что международное право ничего не стоит, и перечеркнул все принципы мировых соглашений, превратив мир в дикий лес", - цитирует слова Асада сирийское государственное агентство телерадиовещания.
Президент САР отметил, что возможности противостояния Западу есть, и призвал к "динамичному мышлению" и сильной воле для поиска экономических решений на фоне односторонних санкций.
По словам Асада, после распада СССР мир стал похож на "дикий лес, где хозяйничают западные воры в отсутствие международного права".
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"Запад переживает исторический перелом своей мировой роли с началом конфликта на Украине … Политика, которой придерживается Запад - это политика силы и превращение миропорядка в закон джунглей. Конфликт на Украине обнажил истинное лицо властей стран Запада перед их народами", - добавил Асад.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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