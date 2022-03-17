https://ria.ru/20220317/diplomat-1778597880.html

Украинский дипломат попытался сбежать из страны с деньгами и золотом

Украинский дипломат попытался вывезти из страны миллион долларов - РИА Новости, 17.03.2022

Украинский дипломат попытался сбежать из страны с деньгами и золотом

Украинские силовики изъяли у дипломата, работавшего в одной из стран ЕС, около миллиона долларов в валюте, золотых слитках и драгоценностях, которые он пытался... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T10:00

2022-03-17T10:00

2022-03-17T16:31

в мире

владимир путин

сша

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156274/66/1562746697_0:212:2885:1835_1920x0_80_0_0_134c03eabc5b865023a1430e5d56849b.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Украинские силовики изъяли у дипломата, работавшего в одной из стран ЕС, около миллиона долларов в валюте, золотых слитках и драгоценностях, которые он пытался вывезти за границу. Об этом заявило Государственное бюро расследований."На пункте пропуска "Ягодин" следователи ГБР провели осмотр дипломатического микроавтобуса, в котором было обнаружено и изъято почти 68 тысяч евро, свыше 140 тысяч долларов США, свыше 12 килограммов золотых слитков, ювелирные изделия из золота общей массой 13,8 килограмма, а также большое количество сигарет", — говорится в сообщении.Как утверждается, работник посольства пытался оформить груз под видом дипломатической почты. Все найденное изъяли в пользу государства, а дипломату назначили штраф — 26 миллионов гривен.Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, владимир путин, сша, россия, украина