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Украинский дипломат попытался вывезти из страны миллион долларов - РИА Новости, 17.03.2022
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Украинский дипломат попытался сбежать из страны с деньгами и золотом
Украинский дипломат попытался вывезти из страны миллион долларов - РИА Новости, 17.03.2022
Украинский дипломат попытался сбежать из страны с деньгами и золотом
Украинские силовики изъяли у дипломата, работавшего в одной из стран ЕС, около миллиона долларов в валюте, золотых слитках и драгоценностях, которые он пытался... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:00
2022-03-17T16:31
в мире
владимир путин
сша
россия
украина
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Украинские силовики изъяли у дипломата, работавшего в одной из стран ЕС, около миллиона долларов в валюте, золотых слитках и драгоценностях, которые он пытался вывезти за границу. Об этом заявило Государственное бюро расследований."На пункте пропуска "Ягодин" следователи ГБР провели осмотр дипломатического микроавтобуса, в котором было обнаружено и изъято почти 68 тысяч евро, свыше 140 тысяч долларов США, свыше 12 килограммов золотых слитков, ювелирные изделия из золота общей массой 13,8 килограмма, а также большое количество сигарет", — говорится в сообщении.Как утверждается, работник посольства пытался оформить груз под видом дипломатической почты. Все найденное изъяли в пользу государства, а дипломату назначили штраф — 26 миллионов гривен.Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, владимир путин, сша, россия, украина
10:00 17.03.2022 (обновлено: 16:31 17.03.2022)
 
Украинский дипломат попытался вывезти из страны миллион долларов

У украинского дипломата изъяли на границе драгоценности и валюту на миллион долларов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМеждународный пункт пропуска Краковец — Корчева
Международный пункт пропуска Краковец — Корчева - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Международный пункт пропуска Краковец — Корчева
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Украинские силовики изъяли у дипломата, работавшего в одной из стран ЕС, около миллиона долларов в валюте, золотых слитках и драгоценностях, которые он пытался вывезти за границу. Об этом заявило Государственное бюро расследований.
"На пункте пропуска "Ягодин" следователи ГБР провели осмотр дипломатического микроавтобуса, в котором было обнаружено и изъято почти 68 тысяч евро, свыше 140 тысяч долларов США, свыше 12 килограммов золотых слитков, ювелирные изделия из золота общей массой 13,8 килограмма, а также большое количество сигарет", — говорится в сообщении.
Как утверждается, работник посольства пытался оформить груз под видом дипломатической почты. Все найденное изъяли в пользу государства, а дипломату назначили штраф — 26 миллионов гривен.
Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
© Фото : Государственное бюро расследований УкраиныКонфискованный и переданный на нужды ВСУ миллион долларов США
Конфискованный и переданный на нужды ВСУ, миллион долларов США - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Фото : Государственное бюро расследований Украины
Конфискованный и переданный на нужды ВСУ миллион долларов США
 
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