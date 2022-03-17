Украинский дипломат попытался сбежать из страны с деньгами и золотом

10:00 17.03.2022 (обновлено: 16:31 17.03.2022)
Украинский дипломат попытался вывезти из страны миллион долларов
У украинского дипломата изъяли на границе драгоценности и валюту на миллион долларов
Международный пункт пропуска Краковец — Корчева
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Украинские силовики изъяли у дипломата, работавшего в одной из стран ЕС, около миллиона долларов в валюте, золотых слитках и драгоценностях, которые он пытался вывезти за границу. Об этом заявило Государственное бюро расследований.
"На пункте пропуска "Ягодин" следователи ГБР провели осмотр дипломатического микроавтобуса, в котором было обнаружено и изъято почти 68 тысяч евро, свыше 140 тысяч долларов США, свыше 12 килограммов золотых слитков, ювелирные изделия из золота общей массой 13,8 килограмма, а также большое количество сигарет", — говорится в сообщении.
Как утверждается, работник посольства пытался оформить груз под видом дипломатической почты. Все найденное изъяли в пользу государства, а дипломату назначили штраф — 26 миллионов гривен.
Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
© Фото : Государственное бюро расследований УкраиныКонфискованный и переданный на нужды ВСУ миллион долларов США
© Фото : Государственное бюро расследований Украины
Конфискованный и переданный на нужды ВСУ миллион долларов США