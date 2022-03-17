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Детский сад на 200 мест построят в Люберцах - РИА Новости, 17.03.2022
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Новости Подмосковья
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Детский сад на 200 мест построят в Люберцах
Детский сад на 200 мест построят в Люберцах - РИА Новости, 17.03.2022
Детский сад на 200 мест построят в Люберцах
Детский сад на 200 мест построят в поселке ВУГИ городского округа Люберцы Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:39
2022-03-17T13:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
жилье
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Детский сад на 200 мест построят в поселке ВУГИ городского округа Люберцы Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.Объект построят в рамках госпрограммы Подмосковья "Строительство объектов социальной инфраструктуры" за счет средств бюджета."Сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию и строительству объекта. Новый объект дошкольного образования на 200 мест планируется сдать в 2024 году", - приводятся слова главы ведомства Владимира Локтева.В ведомстве отметили, что конкурсные процедуры будут проведены в рамках единой закупки на строительство и проектирование. По ее результатам подрядчик сможет оперативно подготовить проектную документацию и сразу приступить к строительству объекта.
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московская область (подмосковье), общество, жилье
13:39 17.03.2022
 

Детский сад на 200 мест построят в Люберцах

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкРазвивающие игрушки в детском саду
Развивающие игрушки в детском саду - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Детский сад на 200 мест построят в поселке ВУГИ городского округа Люберцы Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.
Объект построят в рамках госпрограммы Подмосковья "Строительство объектов социальной инфраструктуры" за счет средств бюджета.
"Сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию и строительству объекта. Новый объект дошкольного образования на 200 мест планируется сдать в 2024 году", - приводятся слова главы ведомства Владимира Локтева.
В ведомстве отметили, что конкурсные процедуры будут проведены в рамках единой закупки на строительство и проектирование. По ее результатам подрядчик сможет оперативно подготовить проектную документацию и сразу приступить к строительству объекта.
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