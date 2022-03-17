https://ria.ru/20220317/delo-1778696505.html

СК возбудил дело против отца девочки, ушедшей из дома под Красноярском

СК возбудил дело против отца девочки, ушедшей из дома под Красноярском - РИА Новости, 17.03.2022

СК возбудил дело против отца девочки, ушедшей из дома под Красноярском

Найденная в поле школьница, которая ушла из дома в городе Бородино Красноярского края, находится в тяжелом состоянии, против ее отца возбуждено уголовное дело о РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T16:42

2022-03-17T16:42

2022-03-17T16:42

россия

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Найденная в поле школьница, которая ушла из дома в городе Бородино Красноярского края, находится в тяжелом состоянии, против ее отца возбуждено уголовное дело о ненадлежащем воспитании, сообщило ГСУСК РФ по региону.В полицию с заявлением о пропаже девочки обратились родители. По их словам, дочь ушла из дома, собираясь на урок гитары. Однако на занятие девочка не пришла. Были созданы поисковые группы из сотрудников ОВД, волонтеров и местных жителей. Девочку нашли в поле."Рыбинским межрайонным следственным отделом ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по результатам процессуальной проверки в связи с уходом 12-летней жительницы города Бородино из дома возбуждено уголовное дело в отношении отца девочки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сообщает следствие.По данным регионального главка, в среду девочка пошла на занятия в школу и там получила выговор от преподавателя за то, что фотографировалась на подоконнике. Около 16.00 она встревоженная позвонила матери, сообщив, что пойдет на кружок в ДК "Угольщик" и опасается возвращаться домой "из-за возможной негативной реакции на произошедшую ситуацию со стороны ее отца". Впоследствии в доме культуры девочка не появилась, ее местонахождение оставалось неизвестным."Девочка найдена живой около 16 часов 17 марта на открытом участке местности по направлению из города Бородино в село Ирша Рыбинского района. Ребенок обнаружен с признаками переохлаждения. На автомобиле скорой помощи девочка доставлена в больницу. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, в настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь, принимаются меры по организации транспортировки ребенка в краевое лечебное учреждение с целью оказания квалифицированной врачебной помощи", - говорится в сообщении.Также следствие проводит проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям педагогического состава школы и органов системы профилактики.

https://ria.ru/20220317/shkolnitsa-1778658538.html

https://ria.ru/20220209/narkotiki-1771868215.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, красноярский край