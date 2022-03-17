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СК возбудил дело против отца девочки, ушедшей из дома под Красноярском - РИА Новости, 17.03.2022
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СК возбудил дело против отца девочки, ушедшей из дома под Красноярском
СК возбудил дело против отца девочки, ушедшей из дома под Красноярском - РИА Новости, 17.03.2022
СК возбудил дело против отца девочки, ушедшей из дома под Красноярском
Найденная в поле школьница, которая ушла из дома в городе Бородино Красноярского края, находится в тяжелом состоянии, против ее отца возбуждено уголовное дело о РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:42
2022-03-17T16:42
россия
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Найденная в поле школьница, которая ушла из дома в городе Бородино Красноярского края, находится в тяжелом состоянии, против ее отца возбуждено уголовное дело о ненадлежащем воспитании, сообщило ГСУСК РФ по региону.В полицию с заявлением о пропаже девочки обратились родители. По их словам, дочь ушла из дома, собираясь на урок гитары. Однако на занятие девочка не пришла. Были созданы поисковые группы из сотрудников ОВД, волонтеров и местных жителей. Девочку нашли в поле."Рыбинским межрайонным следственным отделом ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по результатам процессуальной проверки в связи с уходом 12-летней жительницы города Бородино из дома возбуждено уголовное дело в отношении отца девочки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сообщает следствие.По данным регионального главка, в среду девочка пошла на занятия в школу и там получила выговор от преподавателя за то, что фотографировалась на подоконнике. Около 16.00 она встревоженная позвонила матери, сообщив, что пойдет на кружок в ДК "Угольщик" и опасается возвращаться домой "из-за возможной негативной реакции на произошедшую ситуацию со стороны ее отца". Впоследствии в доме культуры девочка не появилась, ее местонахождение оставалось неизвестным."Девочка найдена живой около 16 часов 17 марта на открытом участке местности по направлению из города Бородино в село Ирша Рыбинского района. Ребенок обнаружен с признаками переохлаждения. На автомобиле скорой помощи девочка доставлена в больницу. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, в настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь, принимаются меры по организации транспортировки ребенка в краевое лечебное учреждение с целью оказания квалифицированной врачебной помощи", - говорится в сообщении.Также следствие проводит проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям педагогического состава школы и органов системы профилактики.
https://ria.ru/20220317/shkolnitsa-1778658538.html
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россия, происшествия, красноярский край
16:42 17.03.2022
 
СК возбудил дело против отца девочки, ушедшей из дома под Красноярском

Следователи возбудили дело против отца школьницы, ушедшей из дома под Красноярском

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России
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КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Найденная в поле школьница, которая ушла из дома в городе Бородино Красноярского края, находится в тяжелом состоянии, против ее отца возбуждено уголовное дело о ненадлежащем воспитании, сообщило ГСУСК РФ по региону.
В полицию с заявлением о пропаже девочки обратились родители. По их словам, дочь ушла из дома, собираясь на урок гитары. Однако на занятие девочка не пришла. Были созданы поисковые группы из сотрудников ОВД, волонтеров и местных жителей. Девочку нашли в поле.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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Пропавшую под Красноярском школьницу нашли
"Рыбинским межрайонным следственным отделом ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по результатам процессуальной проверки в связи с уходом 12-летней жительницы города Бородино из дома возбуждено уголовное дело в отношении отца девочки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сообщает следствие.
По данным регионального главка, в среду девочка пошла на занятия в школу и там получила выговор от преподавателя за то, что фотографировалась на подоконнике. Около 16.00 она встревоженная позвонила матери, сообщив, что пойдет на кружок в ДК "Угольщик" и опасается возвращаться домой "из-за возможной негативной реакции на произошедшую ситуацию со стороны ее отца". Впоследствии в доме культуры девочка не появилась, ее местонахождение оставалось неизвестным.
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"Девочка найдена живой около 16 часов 17 марта на открытом участке местности по направлению из города Бородино в село Ирша Рыбинского района. Ребенок обнаружен с признаками переохлаждения. На автомобиле скорой помощи девочка доставлена в больницу. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, в настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь, принимаются меры по организации транспортировки ребенка в краевое лечебное учреждение с целью оказания квалифицированной врачебной помощи", - говорится в сообщении.
Также следствие проводит проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям педагогического состава школы и органов системы профилактики.
 
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