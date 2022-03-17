Рейтинг@Mail.ru
Сенатор попросила возбудить дело против украинского телеведущего Гордона - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220317/delo-1778671115.html
Сенатор попросила возбудить дело против украинского телеведущего Гордона
Сенатор попросила возбудить дело против украинского телеведущего Гордона - РИА Новости, 17.03.2022
Сенатор попросила возбудить дело против украинского телеведущего Гордона
Сенатор Елена Афанасьева направила главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину письмо с просьбой возбудить уголовное дело против украинского... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:01
2022-03-17T15:07
россия
украина
дмитрий гордон
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756492523_0:102:1080:710_1920x0_80_0_0_a888c16b3d3d43fb565301e58d14973f.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сенатор Елена Афанасьева направила главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину письмо с просьбой возбудить уголовное дело против украинского телеведущего Дмитрия Гордона за его призывы к насилию в отношении российских военных."Прошу вас... возбудить уголовное дело в отношении журналиста Дмитрия Гордона по признакам преступления, предусмотренного статьей 280 Уголовного кодекса Российской Федерации в части публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту разжигания межнациональной розни, возбуждения ненависти либо вражды к российскому народу, а также подстрекательства к использованию ядерного оружия против Российской Федерации", - говорится в тексте письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Афанасьева также напоминает, что 16 марта на телеканале "Украина 24" вышло интервью с Гордоном, где тот призывает к насилию в отношении российских властей, а также военных РФ на украинской территории.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/genotsid-1778604469.html
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756492523_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_18277c42b8105655ab7d4db2d0289cd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, дмитрий гордон, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, в мире, происшествия
15:01 17.03.2022 (обновлено: 15:07 17.03.2022)
 
Сенатор попросила возбудить дело против украинского телеведущего Гордона

Сенатор Афанасьева попросила Бастрыкина возбудить дело против украинского ведущего Гордона

© Фото : @gordondmytro/InstagramДмитрий Гордон в аэропорту Тбилиси
Дмитрий Гордон в аэропорту Тбилиси - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Фото : @gordondmytro/Instagram
Дмитрий Гордон в аэропорту Тбилиси
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сенатор Елена Афанасьева направила главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину письмо с просьбой возбудить уголовное дело против украинского телеведущего Дмитрия Гордона за его призывы к насилию в отношении российских военных.
"Прошу вас... возбудить уголовное дело в отношении журналиста Дмитрия Гордона по признакам преступления, предусмотренного статьей 280 Уголовного кодекса Российской Федерации в части публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту разжигания межнациональной розни, возбуждения ненависти либо вражды к российскому народу, а также подстрекательства к использованию ядерного оружия против Российской Федерации", - говорится в тексте письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
10:42
Алжирские журналисты осудили призыв украинского ведущего к геноциду русских
Афанасьева также напоминает, что 16 марта на телеканале "Украина 24" вышло интервью с Гордоном, где тот призывает к насилию в отношении российских властей, а также военных РФ на украинской территории.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
РоссияУкраинаДмитрий ГордонДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинВ миреПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала