https://ria.ru/20220317/delo-1778671115.html

Сенатор попросила возбудить дело против украинского телеведущего Гордона

Сенатор попросила возбудить дело против украинского телеведущего Гордона - РИА Новости, 17.03.2022

Сенатор попросила возбудить дело против украинского телеведущего Гордона

Сенатор Елена Афанасьева направила главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину письмо с просьбой возбудить уголовное дело против украинского... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T15:01

2022-03-17T15:01

2022-03-17T15:07

россия

украина

дмитрий гордон

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сенатор Елена Афанасьева направила главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину письмо с просьбой возбудить уголовное дело против украинского телеведущего Дмитрия Гордона за его призывы к насилию в отношении российских военных."Прошу вас... возбудить уголовное дело в отношении журналиста Дмитрия Гордона по признакам преступления, предусмотренного статьей 280 Уголовного кодекса Российской Федерации в части публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту разжигания межнациональной розни, возбуждения ненависти либо вражды к российскому народу, а также подстрекательства к использованию ядерного оружия против Российской Федерации", - говорится в тексте письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Афанасьева также напоминает, что 16 марта на телеканале "Украина 24" вышло интервью с Гордоном, где тот призывает к насилию в отношении российских властей, а также военных РФ на украинской территории.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/genotsid-1778604469.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, дмитрий гордон, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, в мире, происшествия