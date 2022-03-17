15:01 17.03.2022 (обновлено: 15:07 17.03.2022)
Сенатор попросила возбудить дело против украинского телеведущего Гордона
Сенатор Афанасьева попросила Бастрыкина возбудить дело против украинского ведущего Гордона
Дмитрий Гордон в аэропорту Тбилиси
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сенатор Елена Афанасьева направила главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину письмо с просьбой возбудить уголовное дело против украинского телеведущего Дмитрия Гордона за его призывы к насилию в отношении российских военных.
"Прошу вас... возбудить уголовное дело в отношении журналиста Дмитрия Гордона по признакам преступления, предусмотренного статьей 280 Уголовного кодекса Российской Федерации в части публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту разжигания межнациональной розни, возбуждения ненависти либо вражды к российскому народу, а также подстрекательства к использованию ядерного оружия против Российской Федерации", - говорится в тексте письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Афанасьева также напоминает, что 16 марта на телеканале "Украина 24" вышло интервью с Гордоном, где тот призывает к насилию в отношении российских властей, а также военных РФ на украинской территории.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.