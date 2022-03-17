https://ria.ru/20220317/chikatilo-1778136126.html

Вышел второй сезон сериала "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым

Вышел второй сезон сериала "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым - РИА Новости, 17.03.2022

Вышел второй сезон сериала "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым

В Сети вышел второй сезон российского сериала "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым в главной роли, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T06:34

2022-03-17T06:34

2022-03-17T06:34

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Сети вышел второй сезон российского сериала "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым в главной роли, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Съемки новых серий прошли летом. В основе сценария — история двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило и расследования его преступлений. Во втором сезоне покажут суд над преступником, известным в народе как "Ростовский потрошитель". Персонаж Нагиева всячески саботирует процесс. Он то притворяется невиновным, то умалишенным, то политическим заключенным. "В мутной круговерти наступивших девяностых благодаря стараниям журналистов Чикатило становится своего рода "знаменитостью", но в конечном итоге справедливость все же торжествует, и маньяк получает по заслугам. К сожалению, его казнь не может вернуть к жизни десятки жертв. Их памяти посвящен сериал", — говорится в пресс-релизе. К актерскому составу, работавшему над первым сезоном, присоединился Виталий Кищенко. Зрители его знают по ролям в сериалах "Метод", "Чики", "Угрюм-река", а также фильмах "Изгнание", "Домовой", "Матильда", "Союз спасения" и других.

https://ria.ru/20220310/naemnik-1777431351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, дмитрий нагиев, сарик андреасян