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Вышел второй сезон сериала "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым - РИА Новости, 17.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220317/chikatilo-1778136126.html
Вышел второй сезон сериала "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым
Вышел второй сезон сериала "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым - РИА Новости, 17.03.2022
Вышел второй сезон сериала "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым
В Сети вышел второй сезон российского сериала "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым в главной роли, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T06:34
2022-03-17T06:34
культура
новости культуры
кино и сериалы
дмитрий нагиев
сарик андреасян
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Сети вышел второй сезон российского сериала "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым в главной роли, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Съемки новых серий прошли летом. В основе сценария — история двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило и расследования его преступлений. Во втором сезоне покажут суд над преступником, известным в народе как "Ростовский потрошитель". Персонаж Нагиева всячески саботирует процесс. Он то притворяется невиновным, то умалишенным, то политическим заключенным. "В мутной круговерти наступивших девяностых благодаря стараниям журналистов Чикатило становится своего рода "знаменитостью", но в конечном итоге справедливость все же торжествует, и маньяк получает по заслугам. К сожалению, его казнь не может вернуть к жизни десятки жертв. Их памяти посвящен сериал", — говорится в пресс-релизе. К актерскому составу, работавшему над первым сезоном, присоединился Виталий Кищенко. Зрители его знают по ролям в сериалах "Метод", "Чики", "Угрюм-река", а также фильмах "Изгнание", "Домовой", "Матильда", "Союз спасения" и других.
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новости культуры, кино и сериалы, дмитрий нагиев, сарик андреасян
06:34 17.03.2022
 
Вышел второй сезон сериала "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым

Второй сезон сериала "Чикатило" Сарика Андреасяна вышел в Сети

© OkkoСъемки второго сезона сериала "Чикатило"
Съемки второго сезона сериала Чикатило
© Okko
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Сети вышел второй сезон российского сериала "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым в главной роли, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.
Съемки новых серий прошли летом. В основе сценария — история двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило и расследования его преступлений.
Во втором сезоне покажут суд над преступником, известным в народе как "Ростовский потрошитель". Персонаж Нагиева всячески саботирует процесс. Он то притворяется невиновным, то умалишенным, то политическим заключенным.
"В мутной круговерти наступивших девяностых благодаря стараниям журналистов Чикатило становится своего рода "знаменитостью", но в конечном итоге справедливость все же торжествует, и маньяк получает по заслугам. К сожалению, его казнь не может вернуть к жизни десятки жертв. Их памяти посвящен сериал", — говорится в пресс-релизе.
К актерскому составу, работавшему над первым сезоном, присоединился Виталий Кищенко. Зрители его знают по ролям в сериалах "Метод", "Чики", "Угрюм-река", а также фильмах "Изгнание", "Домовой", "Матильда", "Союз спасения" и других.
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КультураНовости культурыКино и сериалыДмитрий НагиевСарик Андреасян
 
 
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