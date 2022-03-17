https://ria.ru/20220317/borisov-1778750704.html

В Болгарии задержали бывшего премьера Борисова

В Болгарии задержали бывшего премьера Борисова - РИА Новости, 17.03.2022

В Болгарии задержали бывшего премьера Борисова

Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов задержан в ходе масштабной полицейской операции, сообщает Болгарское национальное радио (БНР)... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T22:32

2022-03-17T22:32

2022-03-17T23:15

болгария

в мире

бойко борисов

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов задержан в ходе масштабной полицейской операции, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на данные МВД.Как сообщается, обыски и выемки происходят по многим адресам. Помимо Борисова задержаны несколько других функционеров ГЕРБ – бывшей правящей партии.По данным БНР, операция связана с сообщениями, что европейская прокуратура расследует более 120 случаев злоупотреблений европейскими средствами в Болгарии.Болгарское национальное телевидение со ссылкой на источники в МВД также сообщает о задержании бывшего министра финансов Владислава Горанова, бывшей главы бюджетной комиссии Менды Стояновой и бывшей главы правительственной пресс-службы Севдалины Арнаудовой.Действующий премьер Болгарии Кирил Петков одновремено с сообщениями о задержаниях оставил в социальных сетях запись: "Никто не выше закона".Источники в ГЕРБ заявили радио, что Борисов не задержан. Они подтвердили, что в его доме проходит обыск с большим количеством полицейских.БНР также сообщает, что МВД удалило со своего сайта сообщение об операции.

https://ria.ru/20220314/kharakiri-1778103711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

болгария, в мире, бойко борисов