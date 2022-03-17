https://ria.ru/20220317/borisov-1778750704.html
В Болгарии задержали бывшего премьера Борисова
В Болгарии задержали бывшего премьера Борисова - РИА Новости, 17.03.2022
В Болгарии задержали бывшего премьера Борисова
Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов задержан в ходе масштабной полицейской операции, сообщает Болгарское национальное радио (БНР)... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T22:32
2022-03-17T22:32
2022-03-17T23:15
болгария
в мире
бойко борисов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов задержан в ходе масштабной полицейской операции, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на данные МВД.Как сообщается, обыски и выемки происходят по многим адресам. Помимо Борисова задержаны несколько других функционеров ГЕРБ – бывшей правящей партии.По данным БНР, операция связана с сообщениями, что европейская прокуратура расследует более 120 случаев злоупотреблений европейскими средствами в Болгарии.Болгарское национальное телевидение со ссылкой на источники в МВД также сообщает о задержании бывшего министра финансов Владислава Горанова, бывшей главы бюджетной комиссии Менды Стояновой и бывшей главы правительственной пресс-службы Севдалины Арнаудовой.Действующий премьер Болгарии Кирил Петков одновремено с сообщениями о задержаниях оставил в социальных сетях запись: "Никто не выше закона".Источники в ГЕРБ заявили радио, что Борисов не задержан. Они подтвердили, что в его доме проходит обыск с большим количеством полицейских.БНР также сообщает, что МВД удалило со своего сайта сообщение об операции.
https://ria.ru/20220314/kharakiri-1778103711.html
https://ria.ru/20220311/bolgary-1777713048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
болгария, в мире, бойко борисов
22:32 17.03.2022 (обновлено: 23:15 17.03.2022)
В Болгарии задержали бывшего премьера Борисова
В Болгарии задержали бывшего премьера Борисова во время полицейской операции
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов задержан в ходе масштабной полицейской операции, сообщает
Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на данные МВД.
Как сообщается, обыски и выемки происходят по многим адресам. Помимо Борисова задержаны несколько других функционеров ГЕРБ – бывшей правящей партии.
По данным БНР, операция связана с сообщениями, что европейская прокуратура расследует более 120 случаев злоупотреблений европейскими средствами в Болгарии
.
Болгарское национальное телевидение со ссылкой на источники в МВД также сообщает о задержании бывшего министра финансов Владислава Горанова, бывшей главы бюджетной комиссии Менды Стояновой и бывшей главы правительственной пресс-службы Севдалины Арнаудовой.
Действующий премьер Болгарии Кирил Петков одновремено с сообщениями о задержаниях оставил в социальных сетях запись: "Никто не выше закона".
Источники в ГЕРБ заявили радио, что Борисов не задержан. Они подтвердили, что в его доме проходит обыск с большим количеством полицейских.
БНР также сообщает, что МВД удалило со своего сайта сообщение об операции.