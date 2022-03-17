Рейтинг@Mail.ru
В Болгарии задержали бывшего премьера Борисова - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220317/borisov-1778750704.html
В Болгарии задержали бывшего премьера Борисова
В Болгарии задержали бывшего премьера Борисова - РИА Новости, 17.03.2022
В Болгарии задержали бывшего премьера Борисова
Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов задержан в ходе масштабной полицейской операции, сообщает Болгарское национальное радио (БНР)... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T22:32
2022-03-17T23:15
болгария
в мире
бойко борисов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602145545_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_98422a10db38103e99182d10d31a67a2.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов задержан в ходе масштабной полицейской операции, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на данные МВД.Как сообщается, обыски и выемки происходят по многим адресам. Помимо Борисова задержаны несколько других функционеров ГЕРБ – бывшей правящей партии.По данным БНР, операция связана с сообщениями, что европейская прокуратура расследует более 120 случаев злоупотреблений европейскими средствами в Болгарии.Болгарское национальное телевидение со ссылкой на источники в МВД также сообщает о задержании бывшего министра финансов Владислава Горанова, бывшей главы бюджетной комиссии Менды Стояновой и бывшей главы правительственной пресс-службы Севдалины Арнаудовой.Действующий премьер Болгарии Кирил Петков одновремено с сообщениями о задержаниях оставил в социальных сетях запись: "Никто не выше закона".Источники в ГЕРБ заявили радио, что Борисов не задержан. Они подтвердили, что в его доме проходит обыск с большим количеством полицейских.БНР также сообщает, что МВД удалило со своего сайта сообщение об операции.
https://ria.ru/20220314/kharakiri-1778103711.html
https://ria.ru/20220311/bolgary-1777713048.html
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602145545_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_66e8c287b182c6f4ca6f7c8fe7f5687a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
болгария, в мире, бойко борисов
22:32 17.03.2022 (обновлено: 23:15 17.03.2022)
 
В Болгарии задержали бывшего премьера Борисова

В Болгарии задержали бывшего премьера Борисова во время полицейской операции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Бойко Борисов
 Бойко Борисов - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Бойко Борисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов задержан в ходе масштабной полицейской операции, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на данные МВД.
Как сообщается, обыски и выемки происходят по многим адресам. Помимо Борисова задержаны несколько других функционеров ГЕРБ – бывшей правящей партии.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 16:19
В Болгарии заявили об экономическом харакири США
По данным БНР, операция связана с сообщениями, что европейская прокуратура расследует более 120 случаев злоупотреблений европейскими средствами в Болгарии.
Болгарское национальное телевидение со ссылкой на источники в МВД также сообщает о задержании бывшего министра финансов Владислава Горанова, бывшей главы бюджетной комиссии Менды Стояновой и бывшей главы правительственной пресс-службы Севдалины Арнаудовой.
Действующий премьер Болгарии Кирил Петков одновремено с сообщениями о задержаниях оставил в социальных сетях запись: "Никто не выше закона".
Памятник Кириллу и Мефодию у здания Народной библиотеки в Софии - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 17:24
"На кой мы Западу нужны": болгары испугались конфликта с Россией
Источники в ГЕРБ заявили радио, что Борисов не задержан. Они подтвердили, что в его доме проходит обыск с большим количеством полицейских.
БНР также сообщает, что МВД удалило со своего сайта сообщение об операции.
 
БолгарияВ миреБойко Борисов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала