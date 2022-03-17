https://ria.ru/20220317/boeviki-1778738044.html

До 30 украинских боевиков уничтожили в четверг на Донецком направлении

До 30 украинских боевиков уничтожили в четверг на Донецком направлении - РИА Новости, 17.03.2022

До 30 украинских боевиков уничтожили в четверг на Донецком направлении

До 30 украинских боевиков были уничтожены с начала текущих суток на Донецком направлении, захвачены танк и БМП, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T20:23

2022-03-17T20:23

2022-03-17T20:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

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вооруженные силы рф

россия

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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. До 30 украинских боевиков были уничтожены с начала текущих суток на Донецком направлении, захвачены танк и БМП, сообщает Народная милиция ДНР."С начала текущих суток на Донецком направлении уничтожено до 30 украинских боевиков. Захвачен один танк и одна БМП", - говорится в сообщении в Telegram-канале народной милиции.Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что с начала российской военной операции на Украине в шести подразделениях украинских войск погибли 1099 человек, были ранены 1276.В заявлении отмечается, что "всем украинским солдатам и офицерам, добровольно сложившим оружие, гарантируется гуманное отношение, медицинская помощь, еда и возвращение к семьям".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/instruktory-1778729227.html

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, ситуация в днр и лнр