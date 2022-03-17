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До 30 украинских боевиков уничтожили в четверг на Донецком направлении - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/boeviki-1778738044.html
До 30 украинских боевиков уничтожили в четверг на Донецком направлении
До 30 украинских боевиков уничтожили в четверг на Донецком направлении - РИА Новости, 17.03.2022
До 30 украинских боевиков уничтожили в четверг на Донецком направлении
До 30 украинских боевиков были уничтожены с начала текущих суток на Донецком направлении, захвачены танк и БМП, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T20:23
2022-03-17T20:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
украина
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. До 30 украинских боевиков были уничтожены с начала текущих суток на Донецком направлении, захвачены танк и БМП, сообщает Народная милиция ДНР."С начала текущих суток на Донецком направлении уничтожено до 30 украинских боевиков. Захвачен один танк и одна БМП", - говорится в сообщении в Telegram-канале народной милиции.Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что с начала российской военной операции на Украине в шести подразделениях украинских войск погибли 1099 человек, были ранены 1276.В заявлении отмечается, что "всем украинским солдатам и офицерам, добровольно сложившим оружие, гарантируется гуманное отношение, медицинская помощь, еда и возвращение к семьям".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/instruktory-1778729227.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, ситуация в днр и лнр
20:23 17.03.2022 (обновлено: 20:24 17.03.2022)
 
До 30 украинских боевиков уничтожили в четверг на Донецком направлении

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении около 30 украинских боевиков в четверг

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР под Мариуполем
Военнослужащие ДНР под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащие ДНР под Мариуполем
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. До 30 украинских боевиков были уничтожены с начала текущих суток на Донецком направлении, захвачены танк и БМП, сообщает Народная милиция ДНР.
"С начала текущих суток на Донецком направлении уничтожено до 30 украинских боевиков. Захвачен один танк и одна БМП", - говорится в сообщении в Telegram-канале народной милиции.
Народная милиция ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Вчера, 19:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заявили об уничтожении трех инструкторов из США
Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что с начала российской военной операции на Украине в шести подразделениях украинских войск погибли 1099 человек, были ранены 1276.
В заявлении отмечается, что "всем украинским солдатам и офицерам, добровольно сложившим оружие, гарантируется гуманное отношение, медицинская помощь, еда и возвращение к семьям".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 21:19
Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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