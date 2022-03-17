Боевику ИГ* дали 19 лет колонии за подготовку теракта в Подмосковье
Боевик ИГ*, планировавший теракт в Подмосковье, получил 19 лет лишения свободы
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Боевик запрещенной группировки "Исламское государство"*, планировавший теракт в Подмосковье, получил 19 лет лишения свободы, рассказала журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
По ее словам, суд признал 21-летнего гражданина одного из соседних государств виновным в подготовке к теракту, а также в прохождении специального обучения для террористической деятельности в РФ в интересах запрещённой террористической группировки.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, из которых 3 года с отбыванием в тюрьме, а последующие 16 – в исправительной колонии строгого режима", - сказала Врадий.
О задержании боевика в Подмосковье сообщалось еще летом 2021 года. Следствием установлено, что в июне он разработал план теракта, приобрел все необходимое для изготовления взрывчатки и сделал заготовку СВУ. Кроме того, вступив в ряды боевиков, мужчина участвовал и в финансировании организации. А видеоматериалы, по которым он изготавливал взрывчатку, ему предоставил экстремист-вербовщик.
Врадий добавила, что силовики нашли конспиративную квартиру, куда злоумышленник планировал перенести изготовленное им взрывное устройство с поражающими элементами. Правоохранители изъяли у преступника мобильные телефоны и другую технику, а также заготовку СВУ и элементы для ее изготовления. Кроме того, следователи изучили детализацию телефонных переговоров мужчины, а также информацию о движении денег на его счетах.
*Организация признана террористической и запрещена в России