https://ria.ru/20220317/boevik-1778676639.html

Боевику ИГ* дали 19 лет колонии за подготовку теракта в Подмосковье

Боевику ИГ* дали 19 лет колонии за подготовку теракта в Подмосковье - РИА Новости, 17.03.2022

Боевику ИГ* дали 19 лет колонии за подготовку теракта в Подмосковье

Боевик запрещенной группировки "Исламское государство"*, планировавший теракт в Подмосковье, получил 19 лет лишения свободы, рассказала журналистам старший... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T15:25

2022-03-17T15:25

2022-03-17T15:25

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Боевик запрещенной группировки "Исламское государство"*, планировавший теракт в Подмосковье, получил 19 лет лишения свободы, рассказала журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По ее словам, суд признал 21-летнего гражданина одного из соседних государств виновным в подготовке к теракту, а также в прохождении специального обучения для террористической деятельности в РФ в интересах запрещённой террористической группировки."Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, из которых 3 года с отбыванием в тюрьме, а последующие 16 – в исправительной колонии строгого режима", - сказала Врадий.О задержании боевика в Подмосковье сообщалось еще летом 2021 года. Следствием установлено, что в июне он разработал план теракта, приобрел все необходимое для изготовления взрывчатки и сделал заготовку СВУ. Кроме того, вступив в ряды боевиков, мужчина участвовал и в финансировании организации. А видеоматериалы, по которым он изготавливал взрывчатку, ему предоставил экстремист-вербовщик.Врадий добавила, что силовики нашли конспиративную квартиру, куда злоумышленник планировал перенести изготовленное им взрывное устройство с поражающими элементами. Правоохранители изъяли у преступника мобильные телефоны и другую технику, а также заготовку СВУ и элементы для ее изготовления. Кроме того, следователи изучили детализацию телефонных переговоров мужчины, а также информацию о движении денег на его счетах.*Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20220316/prigovor-1778394395.html

https://ria.ru/20220209/siriya-1771890991.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)