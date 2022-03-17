https://ria.ru/20220317/biznes-1778660529.html

Правительство выделит 14 миллиардов рублей на поддержку малого бизнеса

Правительство выделит 14 миллиардов рублей на поддержку малого бизнеса - РИА Новости, 17.03.2022

Правительство выделит 14 миллиардов рублей на поддержку малого бизнеса

Власти РФ выделят в текущем году дополнительно 14 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам малым и средним предпринимателям (МСП),... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T14:09

2022-03-17T14:09

2022-03-17T14:35

экономика

санкции в отношении россии

россия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Власти РФ выделят в текущем году дополнительно 14 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам малым и средним предпринимателям (МСП), рассчитывают, что благодаря этой мере бизнес сможет привлечь льготные кредиты в совокупности на 0,5 триллиона рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Правительство приняло решение о выделении дополнительно 14 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам. Это расширит предпринимателям доступ к льготному финансовому механизму. Учитывая значительное увеличение уровня ключевой ставки Банка России, он будет особенно востребован", - сказал Мишустин, выступая на заседании правительства."Рассчитываем, что в текущем году субъекты малого и среднего предпринимательства смогут получить не менее 500 миллиардов рублей по субсидируемым ставкам", - добавил он.Субсидии, по словам премьера, будут выделяться в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".Мишустин напомнил, что возможностями действующей в рамках этого нацпроекта программы льготного кредитования уже пользуются компании из самых разных отраслей, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане."Важно при реализации данного решения максимально уйти от бюрократического подхода, чтобы бизнес смог быстро решать свои задачи по пополнению оборотных средств, по поиску инвестиций на новые проекты", - подчеркнул глава правительства.

https://realty.ria.ru/20220317/pereplanirovka-1778629377.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, санкции в отношении россии, россия