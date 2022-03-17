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Правительство выделит 14 миллиардов рублей на поддержку малого бизнеса - РИА Новости, 17.03.2022
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Правительство выделит 14 миллиардов рублей на поддержку малого бизнеса
Правительство выделит 14 миллиардов рублей на поддержку малого бизнеса - РИА Новости, 17.03.2022
Правительство выделит 14 миллиардов рублей на поддержку малого бизнеса
Власти РФ выделят в текущем году дополнительно 14 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам малым и средним предпринимателям (МСП),... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T14:09
2022-03-17T14:35
экономика
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Власти РФ выделят в текущем году дополнительно 14 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам малым и средним предпринимателям (МСП), рассчитывают, что благодаря этой мере бизнес сможет привлечь льготные кредиты в совокупности на 0,5 триллиона рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Правительство приняло решение о выделении дополнительно 14 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам. Это расширит предпринимателям доступ к льготному финансовому механизму. Учитывая значительное увеличение уровня ключевой ставки Банка России, он будет особенно востребован", - сказал Мишустин, выступая на заседании правительства."Рассчитываем, что в текущем году субъекты малого и среднего предпринимательства смогут получить не менее 500 миллиардов рублей по субсидируемым ставкам", - добавил он.Субсидии, по словам премьера, будут выделяться в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".Мишустин напомнил, что возможностями действующей в рамках этого нацпроекта программы льготного кредитования уже пользуются компании из самых разных отраслей, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане."Важно при реализации данного решения максимально уйти от бюрократического подхода, чтобы бизнес смог быстро решать свои задачи по пополнению оборотных средств, по поиску инвестиций на новые проекты", - подчеркнул глава правительства.
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экономика, санкции в отношении россии, россия
14:09 17.03.2022 (обновлено: 14:35 17.03.2022)
 
Правительство выделит 14 миллиардов рублей на поддержку малого бизнеса

Правительство выделит 14 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам

© Depositphotos / Matej KastelicДокладчик на конференции
Докладчик на конференции - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Depositphotos / Matej Kastelic
Докладчик на конференции
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Власти РФ выделят в текущем году дополнительно 14 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам малым и средним предпринимателям (МСП), рассчитывают, что благодаря этой мере бизнес сможет привлечь льготные кредиты в совокупности на 0,5 триллиона рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Правительство приняло решение о выделении дополнительно 14 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам. Это расширит предпринимателям доступ к льготному финансовому механизму. Учитывая значительное увеличение уровня ключевой ставки Банка России, он будет особенно востребован", - сказал Мишустин, выступая на заседании правительства.
"Рассчитываем, что в текущем году субъекты малого и среднего предпринимательства смогут получить не менее 500 миллиардов рублей по субсидируемым ставкам", - добавил он.
Субсидии, по словам премьера, будут выделяться в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".
Мишустин напомнил, что возможностями действующей в рамках этого нацпроекта программы льготного кредитования уже пользуются компании из самых разных отраслей, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане.
"Важно при реализации данного решения максимально уйти от бюрократического подхода, чтобы бизнес смог быстро решать свои задачи по пополнению оборотных средств, по поиску инвестиций на новые проекты", - подчеркнул глава правительства.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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ЭкономикаСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
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