https://ria.ru/20220317/biznes-1778660529.html
Правительство выделит 14 миллиардов рублей на поддержку малого бизнеса
Правительство выделит 14 миллиардов рублей на поддержку малого бизнеса - РИА Новости, 17.03.2022
Правительство выделит 14 миллиардов рублей на поддержку малого бизнеса
Власти РФ выделят в текущем году дополнительно 14 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам малым и средним предпринимателям (МСП),... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T14:09
2022-03-17T14:09
2022-03-17T14:35
экономика
санкции в отношении россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730768896_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_b626e57ccbec06632f28d0a330868479.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Власти РФ выделят в текущем году дополнительно 14 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам малым и средним предпринимателям (МСП), рассчитывают, что благодаря этой мере бизнес сможет привлечь льготные кредиты в совокупности на 0,5 триллиона рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Правительство приняло решение о выделении дополнительно 14 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам. Это расширит предпринимателям доступ к льготному финансовому механизму. Учитывая значительное увеличение уровня ключевой ставки Банка России, он будет особенно востребован", - сказал Мишустин, выступая на заседании правительства."Рассчитываем, что в текущем году субъекты малого и среднего предпринимательства смогут получить не менее 500 миллиардов рублей по субсидируемым ставкам", - добавил он.Субсидии, по словам премьера, будут выделяться в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".Мишустин напомнил, что возможностями действующей в рамках этого нацпроекта программы льготного кредитования уже пользуются компании из самых разных отраслей, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане."Важно при реализации данного решения максимально уйти от бюрократического подхода, чтобы бизнес смог быстро решать свои задачи по пополнению оборотных средств, по поиску инвестиций на новые проекты", - подчеркнул глава правительства.
https://realty.ria.ru/20220317/pereplanirovka-1778629377.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730768896_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_8997859a278ac03fd0fda53ff17670c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии, россия
14:09 17.03.2022 (обновлено: 14:35 17.03.2022)
Правительство выделит 14 миллиардов рублей на поддержку малого бизнеса
Правительство выделит 14 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Власти РФ выделят в текущем году дополнительно 14 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам малым и средним предпринимателям (МСП), рассчитывают, что благодаря этой мере бизнес сможет привлечь льготные кредиты в совокупности на 0,5 триллиона рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Правительство приняло решение о выделении дополнительно 14 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам. Это расширит предпринимателям доступ к льготному финансовому механизму. Учитывая значительное увеличение уровня ключевой ставки Банка России, он будет особенно востребован", - сказал Мишустин, выступая на заседании правительства.
"Рассчитываем, что в текущем году субъекты малого и среднего предпринимательства смогут получить не менее 500 миллиардов рублей по субсидируемым ставкам", - добавил он.
Субсидии, по словам премьера, будут выделяться в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".
Мишустин напомнил, что возможностями действующей в рамках этого нацпроекта программы льготного кредитования уже пользуются компании из самых разных отраслей, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане.
"Важно при реализации данного решения максимально уйти от бюрократического подхода, чтобы бизнес смог быстро решать свои задачи по пополнению оборотных средств, по поиску инвестиций на новые проекты", - подчеркнул глава правительства.