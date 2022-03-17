https://ria.ru/20220317/biryukov-1778630352.html

Бирюков: подготовка перед благоустройством началась в Басманном районе

Бирюков: подготовка перед благоустройством началась в Басманном районе - РИА Новости, 17.03.2022

Бирюков: подготовка перед благоустройством началась в Басманном районе

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к инженерной подготовке перед благоустройством улиц и переулков в Басманном районе столицы, сообщил... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T12:18

2022-03-17T12:18

2022-03-17T12:18

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к инженерной подготовке перед благоустройством улиц и переулков в Басманном районе столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Он рассказал, что в этом году планируется комплексно благоустроить улицы Новую и Старую Басманные, Спартаковскую, Бакунинскую, улицы Казакова и Александра Лукьянова, Красноворотский и Елоховский проезды, Малый Демидовский, Гороховский, Плетешковский и Токмаков переулки, Басманный тупик."В настоящее время на 10 объектах уже ведутся работы по инженерной подготовке к предстоящему благоустройству, для пешеходов организованы удобные проходы, закрывать движение транспорта не планируется. Отремонтируем 9,8 километра водопроводной сети, обновим тепловые и канализационные сети, дополнительно проложим, где необходимо, ливневую систему", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что главная задача благоустройства - сделать общественные пространства удобными для местных жителей и тех, кто приезжает в этот район на работу или учебу.Он уточнил, что еще одна точка притяжения - сквер на Каланчевской улице, где заменят покрытие пешеходной зоны, установят лавочки и высадят зеленые насаждения. В дальнейшем планируется организовать сквозной проход в этот сквер с Казанского вокзала.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках обновления улиц обустроят парковочные зоны, установят современные остановочные павильоны. На улицах и в переулках появятся новые фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами.

https://ria.ru/20220316/podgotovka-1778418300.html

https://realty.ria.ru/20220316/moek-1778403552.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, москва