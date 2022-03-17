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Бирюков: подготовка перед благоустройством началась в Басманном районе - РИА Новости, 17.03.2022
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Бирюков: подготовка перед благоустройством началась в Басманном районе
Бирюков: подготовка перед благоустройством началась в Басманном районе - РИА Новости, 17.03.2022
Бирюков: подготовка перед благоустройством началась в Басманном районе
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к инженерной подготовке перед благоустройством улиц и переулков в Басманном районе столицы, сообщил... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:18
2022-03-17T12:18
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петр бирюков
москва
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к инженерной подготовке перед благоустройством улиц и переулков в Басманном районе столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Он рассказал, что в этом году планируется комплексно благоустроить улицы Новую и Старую Басманные, Спартаковскую, Бакунинскую, улицы Казакова и Александра Лукьянова, Красноворотский и Елоховский проезды, Малый Демидовский, Гороховский, Плетешковский и Токмаков переулки, Басманный тупик."В настоящее время на 10 объектах уже ведутся работы по инженерной подготовке к предстоящему благоустройству, для пешеходов организованы удобные проходы, закрывать движение транспорта не планируется. Отремонтируем 9,8 километра водопроводной сети, обновим тепловые и канализационные сети, дополнительно проложим, где необходимо, ливневую систему", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что главная задача благоустройства - сделать общественные пространства удобными для местных жителей и тех, кто приезжает в этот район на работу или учебу.Он уточнил, что еще одна точка притяжения - сквер на Каланчевской улице, где заменят покрытие пешеходной зоны, установят лавочки и высадят зеленые насаждения. В дальнейшем планируется организовать сквозной проход в этот сквер с Казанского вокзала.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках обновления улиц обустроят парковочные зоны, установят современные остановочные павильоны. На улицах и в переулках появятся новые фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами.
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петр бирюков, москва
12:18 17.03.2022
 

Бирюков: подготовка перед благоустройством началась в Басманном районе

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к инженерной подготовке перед благоустройством улиц и переулков в Басманном районе столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Он рассказал, что в этом году планируется комплексно благоустроить улицы Новую и Старую Басманные, Спартаковскую, Бакунинскую, улицы Казакова и Александра Лукьянова, Красноворотский и Елоховский проезды, Малый Демидовский, Гороховский, Плетешковский и Токмаков переулки, Басманный тупик.
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"В настоящее время на 10 объектах уже ведутся работы по инженерной подготовке к предстоящему благоустройству, для пешеходов организованы удобные проходы, закрывать движение транспорта не планируется. Отремонтируем 9,8 километра водопроводной сети, обновим тепловые и канализационные сети, дополнительно проложим, где необходимо, ливневую систему", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что главная задача благоустройства - сделать общественные пространства удобными для местных жителей и тех, кто приезжает в этот район на работу или учебу.
"Основные улицы по-прежнему будут выполнять транзитные функции, но за счет оптимизации ширины полос для движения транспорта планируется обустроить несколько пешеходных зон и комфортных пространств с лавочками и дополнительным озеленением. Изменит облик площадь перед Московским домом национальностей на Новой Басманной улице, там появится функциональное общественное пространство", - рассказал Бирюков.
Он уточнил, что еще одна точка притяжения - сквер на Каланчевской улице, где заменят покрытие пешеходной зоны, установят лавочки и высадят зеленые насаждения. В дальнейшем планируется организовать сквозной проход в этот сквер с Казанского вокзала.
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Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках обновления улиц обустроят парковочные зоны, установят современные остановочные павильоны. На улицах и в переулках появятся новые фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
 
 
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