Захарова назвала немецкую газету Bild "лидером по фейкам"
Захарова назвала газету Bild лидером по фейкам за статью о якобы полете Лаврова в Китай
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала немецкую газету Bild "лидером по фейкам" за ее статью о якобы полете главы МИД России Сергея Лаврова в Китай.
"Это не переплюнуть. Немецкая газета Bild выбилась в лидеры по фейкам, написав, что "Лавров этой ночью летел на самолете в Пекин, но президент приказал министру вернуться", - написала Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, Bild в своем материале также написала, что якобы самолет с Лавровым развернулся над Новосибирском и сел в аэропорту Внуково.
"Сергей Лавров вчера допоздна работал на Смоленке, а рано утром приступил к подготовке к переговорам с ближневосточными коллегами в Москве. Интересно, немецкому журналисту, такое придумавшему, премию выпишут?" - добавила Захарова.
В четверг в Москве пройдут переговоры Лаврова с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Зейд аль-Нахайяном.