https://ria.ru/20220317/bild-1778607821.html

Захарова назвала немецкую газету Bild "лидером по фейкам"

Захарова назвала немецкую газету Bild "лидером по фейкам" - РИА Новости, 17.03.2022

Захарова назвала немецкую газету Bild "лидером по фейкам"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала немецкую газету Bild "лидером по фейкам" за ее статью о якобы полете главы МИД России Сергея Лаврова в... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T10:57

2022-03-17T10:57

2022-03-17T10:57

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

мария захарова

bild

германия

китай

россия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала немецкую газету Bild "лидером по фейкам" за ее статью о якобы полете главы МИД России Сергея Лаврова в Китай."Это не переплюнуть. Немецкая газета Bild выбилась в лидеры по фейкам, написав, что "Лавров этой ночью летел на самолете в Пекин, но президент приказал министру вернуться", - написала Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, Bild в своем материале также написала, что якобы самолет с Лавровым развернулся над Новосибирском и сел в аэропорту Внуково."Сергей Лавров вчера допоздна работал на Смоленке, а рано утром приступил к подготовке к переговорам с ближневосточными коллегами в Москве. Интересно, немецкому журналисту, такое придумавшему, премию выпишут?" - добавила Захарова.В четверг в Москве пройдут переговоры Лаврова с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Зейд аль-Нахайяном.

https://ria.ru/20220317/tsinizm-1778577633.html

германия

китай

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мария захарова, bild, германия, китай, россия