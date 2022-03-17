https://ria.ru/20220317/bezrabotitsa-1778691293.html

Безработные смогут получать один МРОТ в месяц за общественные работы

Безработные смогут получать один МРОТ в месяц за общественные работы - РИА Новости, 17.03.2022

Безработные смогут получать один МРОТ в месяц за общественные работы

Безработные россияне смогут получать дополнительно оплату в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц, участвуя в общественных работах,... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T16:20

2022-03-17T16:20

2022-03-17T16:23

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

антон котяков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575488250_392:547:3060:2048_1920x0_80_0_0_7881f57a9a102510449a328e48104591.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Безработные россияне смогут получать дополнительно оплату в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц, участвуя в общественных работах, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."В случае, если гражданин уже признан безработным и находится на учете в центрах занятости, есть возможность участия в оплачиваемых общественных работах. То есть, это позволит гражданину помимо того пособия по безработице, которое ему будет выплачиваться в центрах занятости, получать дополнительный доход в виде одного МРОТ в месяц на тех работах, на которые он будет направлен центром занятости", - сказал министр на брифинге.По его словам, центры занятости уже переведены в режим проактивной работы. Даже те граждане, которые еще не потеряли работу и не получили статус безработного, но находятся под такой угрозой, смогут воспользоваться всем комплексом услуг, который предоставляет центр занятости, в том числе переобучением, если гражданин понимает, что в перспективе ему нужно будет сменить место работы и адаптировать свои навыки.Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что 1,6 млн вакансий доступны на портале "Работа в России" для трудоустройства россиян."Мы видим наличие достаточно большого количества вакансий на портале "Работа в России", которым оперируют центры занятости для трудоустройства наших граждан, это 1,6 миллиона", - сказал министр на брифинге.

https://ria.ru/20220317/zanyatost-1778657156.html

https://ria.ru/20220227/uslugi-1775430773.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, россия