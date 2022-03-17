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Безработные смогут получать один МРОТ в месяц за общественные работы - РИА Новости, 17.03.2022
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Безработные смогут получать один МРОТ в месяц за общественные работы
Безработные смогут получать один МРОТ в месяц за общественные работы - РИА Новости, 17.03.2022
Безработные смогут получать один МРОТ в месяц за общественные работы
Безработные россияне смогут получать дополнительно оплату в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц, участвуя в общественных работах,... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:20
2022-03-17T16:23
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
антон котяков
россия
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Безработные россияне смогут получать дополнительно оплату в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц, участвуя в общественных работах, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."В случае, если гражданин уже признан безработным и находится на учете в центрах занятости, есть возможность участия в оплачиваемых общественных работах. То есть, это позволит гражданину помимо того пособия по безработице, которое ему будет выплачиваться в центрах занятости, получать дополнительный доход в виде одного МРОТ в месяц на тех работах, на которые он будет направлен центром занятости", - сказал министр на брифинге.По его словам, центры занятости уже переведены в режим проактивной работы. Даже те граждане, которые еще не потеряли работу и не получили статус безработного, но находятся под такой угрозой, смогут воспользоваться всем комплексом услуг, который предоставляет центр занятости, в том числе переобучением, если гражданин понимает, что в перспективе ему нужно будет сменить место работы и адаптировать свои навыки.Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что 1,6 млн вакансий доступны на портале "Работа в России" для трудоустройства россиян."Мы видим наличие достаточно большого количества вакансий на портале "Работа в России", которым оперируют центры занятости для трудоустройства наших граждан, это 1,6 миллиона", - сказал министр на брифинге.
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, россия
16:20 17.03.2022 (обновлено: 16:23 17.03.2022)
 
Безработные смогут получать один МРОТ в месяц за общественные работы

Глава Минтруда Котяков: безработные смогут получать 1 МРОТ в месяц за общественные работы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЦентр занятости населения "Моя работа"
Центр занятости населения Моя работа - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Центр занятости населения "Моя работа"
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Безработные россияне смогут получать дополнительно оплату в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц, участвуя в общественных работах, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"В случае, если гражданин уже признан безработным и находится на учете в центрах занятости, есть возможность участия в оплачиваемых общественных работах. То есть, это позволит гражданину помимо того пособия по безработице, которое ему будет выплачиваться в центрах занятости, получать дополнительный доход в виде одного МРОТ в месяц на тех работах, на которые он будет направлен центром занятости", - сказал министр на брифинге.
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По его словам, центры занятости уже переведены в режим проактивной работы. Даже те граждане, которые еще не потеряли работу и не получили статус безработного, но находятся под такой угрозой, смогут воспользоваться всем комплексом услуг, который предоставляет центр занятости, в том числе переобучением, если гражданин понимает, что в перспективе ему нужно будет сменить место работы и адаптировать свои навыки.
Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что 1,6 млн вакансий доступны на портале "Работа в России" для трудоустройства россиян.
"Мы видим наличие достаточно большого количества вакансий на портале "Работа в России", которым оперируют центры занятости для трудоустройства наших граждан, это 1,6 миллиона", - сказал министр на брифинге.
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ОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Антон КотяковРоссия
 
 
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