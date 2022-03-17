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Безработица в Москве фактически отсутствует, заявил заммэра Ефимов - РИА Новости, 17.03.2022
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Безработица в Москве фактически отсутствует, заявил заммэра Ефимов
Безработица в Москве фактически отсутствует, заявил заммэра Ефимов - РИА Новости, 17.03.2022
Безработица в Москве фактически отсутствует, заявил заммэра Ефимов
Безработица на сегодняшний день в Москве отсутствует, напряжения на рынке труда не видно, сообщил в четверг заммэра Москвы по экономической политике и... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:38
2022-03-17T10:38
москва
экономика
правительство г. москвы
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Безработица на сегодняшний день в Москве отсутствует, напряжения на рынке труда не видно, сообщил в четверг заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов."На сегодняшний момент, если говорить про безработицу в Москве, то она, по сути, отсутствует, мы находимся на уровне исторического минимума - 0,42%, это, по сути дела, естественный уровень, когда люди находятся в поиске работы, поэтому мы напряжения на рынке труда сейчас не видим. Вместе с тем мы, конечно же, готовимся к тому, что возможны увольнения в связи с приостановкой деятельности компаний", - сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".Заммэра отметил, что в Москве всегда была достаточно стабильная ситуация на рынке труда, и даже в пандемийный год столица выходила на небольшие показатели относительно страны, поэтому сильного напряжения на рынке труда не ожидается.
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москва, экономика, правительство г. москвы
10:38 17.03.2022
 
Безработица в Москве фактически отсутствует, заявил заммэра Ефимов

Заммэра Москвы Ефимов заявил, что напряжения на рынке труда в столице не видно

© РИА Новости / Виталий БелоусовВыставка "Образование и карьера"
Выставка Образование и карьера - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Безработица на сегодняшний день в Москве отсутствует, напряжения на рынке труда не видно, сообщил в четверг заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
"На сегодняшний момент, если говорить про безработицу в Москве, то она, по сути, отсутствует, мы находимся на уровне исторического минимума - 0,42%, это, по сути дела, естественный уровень, когда люди находятся в поиске работы, поэтому мы напряжения на рынке труда сейчас не видим. Вместе с тем мы, конечно же, готовимся к тому, что возможны увольнения в связи с приостановкой деятельности компаний", - сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".
Заммэра отметил, что в Москве всегда была достаточно стабильная ситуация на рынке труда, и даже в пандемийный год столица выходила на небольшие показатели относительно страны, поэтому сильного напряжения на рынке труда не ожидается.
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