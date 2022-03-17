https://ria.ru/20220317/bezrabotitsa-1778603796.html

Безработица в Москве фактически отсутствует, заявил заммэра Ефимов

Безработица в Москве фактически отсутствует, заявил заммэра Ефимов - РИА Новости, 17.03.2022

Безработица в Москве фактически отсутствует, заявил заммэра Ефимов

Безработица на сегодняшний день в Москве отсутствует, напряжения на рынке труда не видно, сообщил в четверг заммэра Москвы по экономической политике и... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T10:38

2022-03-17T10:38

2022-03-17T10:38

москва

экономика

правительство г. москвы

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Безработица на сегодняшний день в Москве отсутствует, напряжения на рынке труда не видно, сообщил в четверг заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов."На сегодняшний момент, если говорить про безработицу в Москве, то она, по сути, отсутствует, мы находимся на уровне исторического минимума - 0,42%, это, по сути дела, естественный уровень, когда люди находятся в поиске работы, поэтому мы напряжения на рынке труда сейчас не видим. Вместе с тем мы, конечно же, готовимся к тому, что возможны увольнения в связи с приостановкой деятельности компаний", - сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".Заммэра отметил, что в Москве всегда была достаточно стабильная ситуация на рынке труда, и даже в пандемийный год столица выходила на небольшие показатели относительно страны, поэтому сильного напряжения на рынке труда не ожидается.

https://ria.ru/20220309/bezrabotitsa-1777281966.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, экономика, правительство г. москвы