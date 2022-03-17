https://ria.ru/20220317/bezrabotitsa-1778603796.html
Безработица в Москве фактически отсутствует, заявил заммэра Ефимов
Безработица в Москве фактически отсутствует, заявил заммэра Ефимов - РИА Новости, 17.03.2022
Безработица в Москве фактически отсутствует, заявил заммэра Ефимов
Безработица на сегодняшний день в Москве отсутствует, напряжения на рынке труда не видно, сообщил в четверг заммэра Москвы по экономической политике и... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:38
2022-03-17T10:38
2022-03-17T10:38
москва
экономика
правительство г. москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156283/23/1562832392_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_4e608384b22afda6ce53510e1c9f9234.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Безработица на сегодняшний день в Москве отсутствует, напряжения на рынке труда не видно, сообщил в четверг заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов."На сегодняшний момент, если говорить про безработицу в Москве, то она, по сути, отсутствует, мы находимся на уровне исторического минимума - 0,42%, это, по сути дела, естественный уровень, когда люди находятся в поиске работы, поэтому мы напряжения на рынке труда сейчас не видим. Вместе с тем мы, конечно же, готовимся к тому, что возможны увольнения в связи с приостановкой деятельности компаний", - сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".Заммэра отметил, что в Москве всегда была достаточно стабильная ситуация на рынке труда, и даже в пандемийный год столица выходила на небольшие показатели относительно страны, поэтому сильного напряжения на рынке труда не ожидается.
https://ria.ru/20220309/bezrabotitsa-1777281966.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156283/23/1562832392_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_c823c0bae2eddbbce78fed011a94f36f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, экономика, правительство г. москвы
Безработица в Москве фактически отсутствует, заявил заммэра Ефимов
Заммэра Москвы Ефимов заявил, что напряжения на рынке труда в столице не видно