https://ria.ru/20220317/bezopasnost-1778678969.html

Минобороны обнародовало документы о связи США с биолабораториями на Украине

Минобороны обнародовало документы о связи США с биолабораториями на Украине - РИА Новости, 17.03.2022

Минобороны обнародовало документы о связи США с биолабораториями на Украине

Минобороны представило документы, подтверждающие сотрудничество США и Украины в производстве биологического оружия. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T15:34

2022-03-17T15:34

2022-03-17T16:19

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Минобороны представило документы, подтверждающие сотрудничество США и Украины в производстве биологического оружия."Мы считаем, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия", — сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Он также представил документ от 6 марта 2015 года, подтверждающий непосредственное участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине."Обращаю ваше внимание на то, что соглашение о совместной биологической деятельности заключено между военным ведомством США и министерством здравоохранения Украины. Однако реальным получателем денежных средств являются лаборатории украинского министерства обороны, расположенные в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Общий объем финансирования составил 32 миллиона долларов", — добавил генерал.По словам Кириллова, всего во время украино-этих исследований ученые выделили шесть семейств в вирусов, включая коронавирусы, и три вида патогенных бактерий — возбудители чумы, бруцеллеза и лептоспирозаОн отметил, что Минобороны России продолжает изучать полученные от сотрудников украинских лабораторий материалы о реализации военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО на территории Украины."Западные средства массовой информации и некоторые "специалисты-биологи", чаще всего имеющие второе американское гражданство, высказывают сомнения в отношении достоверности опубликованных нами материалов. Хотелось бы обратить внимание, что документы имеют подписи реальных должностных лиц и заверены печатями организаций", - сказал Кириллов.С участием лабораторий Украины в рамках военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО создавался проект переноса болезней с помощью птиц, в том числе были выявлены виды птиц, маршруты полета которых проходят над Россией, сообщал ранее на брифинге Кириллов. Этот проект был одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации, указывал Кириллов. Украинские специалисты при поддержке США отслеживали дальность полета в Россию мигрирующих птиц, способных переносить инфекции, следует из документов, обнародованных Министерством обороны РФ.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778535672.html

https://ria.ru/20220317/virus-1778680553.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

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