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Минобороны покажет новые документы о деятельности биолабораторий на Украине - РИА Новости, 17.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Минобороны покажет новые документы о деятельности биолабораторий на Украине
Минобороны покажет новые документы о деятельности биолабораторий на Украине - РИА Новости, 17.03.2022
Минобороны покажет новые документы о деятельности биолабораторий на Украине
Министерство обороны РФ представит новые документы о вывозе с Украины большого количества человеческих биоматериалов в Великобританию и другие европейские... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:21
2022-03-17T10:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Министерство обороны РФ представит новые документы о вывозе с Украины большого количества человеческих биоматериалов в Великобританию и другие европейские страны, заявил на брифинге официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков."Будут представлены новые документы о вывозе с территории Украины большого количества биоматериалов человека в Великобританию и другие европейские страны", - сказал он."В ближайшее время мы опубликуем новый пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представим результаты их экспертизы", - добавил генерал.
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в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
10:21 17.03.2022 (обновлено: 10:27 17.03.2022)
 
Минобороны покажет новые документы о деятельности биолабораторий на Украине

Минобороны покажет документы о вывозе с Украины человеческих биоматериалов в Европу

© AP Photo / Patrick SemanskyКостюмы биологической защиты в лаборатории
Костюмы биологической защиты в лаборатории - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Костюмы биологической защиты в лаборатории
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Министерство обороны РФ представит новые документы о вывозе с Украины большого количества человеческих биоматериалов в Великобританию и другие европейские страны, заявил на брифинге официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
"Будут представлены новые документы о вывозе с территории Украины большого количества биоматериалов человека в Великобританию и другие европейские страны", - сказал он.
"В ближайшее время мы опубликуем новый пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представим результаты их экспертизы", - добавил генерал.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 22:56
В ГД собирают подписи для расследования о биолабораториях на Украине
 
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