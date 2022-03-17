https://ria.ru/20220317/bezopasnost-1778600249.html

Минобороны покажет новые документы о деятельности биолабораторий на Украине

Минобороны покажет новые документы о деятельности биолабораторий на Украине - РИА Новости, 17.03.2022

Минобороны покажет новые документы о деятельности биолабораторий на Украине

Министерство обороны РФ представит новые документы о вывозе с Украины большого количества человеческих биоматериалов в Великобританию и другие европейские... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T10:21

2022-03-17T10:21

2022-03-17T10:27

обострение ситуации в днр и лнр

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признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Министерство обороны РФ представит новые документы о вывозе с Украины большого количества человеческих биоматериалов в Великобританию и другие европейские страны, заявил на брифинге официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков."Будут представлены новые документы о вывозе с территории Украины большого количества биоматериалов человека в Великобританию и другие европейские страны", - сказал он."В ближайшее время мы опубликуем новый пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представим результаты их экспертизы", - добавил генерал.

https://ria.ru/20220316/podpisi-1778567027.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии