https://ria.ru/20220317/bezopasnost-1778600249.html
Минобороны покажет новые документы о деятельности биолабораторий на Украине
Минобороны покажет новые документы о деятельности биолабораторий на Украине - РИА Новости, 17.03.2022
Минобороны покажет новые документы о деятельности биолабораторий на Украине
Министерство обороны РФ представит новые документы о вывозе с Украины большого количества человеческих биоматериалов в Великобританию и другие европейские... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:21
2022-03-17T10:21
2022-03-17T10:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Министерство обороны РФ представит новые документы о вывозе с Украины большого количества человеческих биоматериалов в Великобританию и другие европейские страны, заявил на брифинге официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков."Будут представлены новые документы о вывозе с территории Украины большого количества биоматериалов человека в Великобританию и другие европейские страны", - сказал он."В ближайшее время мы опубликуем новый пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представим результаты их экспертизы", - добавил генерал.
https://ria.ru/20220316/podpisi-1778567027.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
10:21 17.03.2022 (обновлено: 10:27 17.03.2022)
Минобороны покажет новые документы о деятельности биолабораторий на Украине
Минобороны покажет документы о вывозе с Украины человеческих биоматериалов в Европу