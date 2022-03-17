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В Эстонии заявили о нехватке средств на беженцев с Украины

В Эстонии заявили о нехватке средств на беженцев с Украины - РИА Новости, 17.03.2022

В Эстонии заявили о нехватке средств на беженцев с Украины

В Эстонии заканчиваются деньги, выделенные для размещения беженцев с Украины, сообщила в четверг глава министерства социальных дел Сигне Рийсало. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T22:54

2022-03-17T22:54

2022-03-17T22:57

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мар - РИА Новости. В Эстонии заканчиваются деньги, выделенные для размещения беженцев с Украины, сообщила в четверг глава министерства социальных дел Сигне Рийсало."Сейчас у государства нет полной картины, сколько было потрачено денег на мероприятия, связанные с приемом беженцев с Украины. Известно, что выделенные на их размещение 1,3 миллиона евро вот-вот закончатся, и в правительстве продолжилось обсуждение, на какие неотложные цели нужно найти денег в государственном бюджете", - сказала Рийсало порталу Delfi.По словам министра, в Брюсселе на совещании министров социальных дел стран-членов ЕС все сошлись на том, что нужно, в дополнение к уже имеющимся социальным фондам, создать дополнительный финансовый механизм для разрешения проблем с большим числом беженцев."Конечно, деньги — это узкое место, особенно в странах, где нагрузка выше. Помимо приграничных стран Эстония оказалась довольно привлекательным государством для беженцев", - отметила Рийсало.По последним данным МВД, в Эстонию уже прибыли более 23 тысяч беженцев с Украины. В начале конфликта на Украине власти Эстонии говорили о возможности принять 2-3 тысячи беженцев. На прошлой неделе правительство пришло к мнению, что Эстония готова принять уже 10 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/mariupol-1778673225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, эстония, украина, ситуация в днр и лнр