В центр правовой поддержки обратились более 750 беженцев из Донбасса
Более 750 беженцев из Донбасса обратились в центр правовой поддержки в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкДевушка в пункте временного размещения беженцев, организованном спортивной школе №13 в Таганроге
Девушка в пункте временного размещения беженцев, организованном спортивной школе №13 в Таганроге
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар – РИА Новости. Более 750 беженцев из Донбасса уже обратились в центр правовой поддержки, который открылся в Ростовской области около месяца назад, сообщает законодательное собрание региона.
Первый в РФ центр правовой поддержки для прибывших из ДНР и ЛНР открылся в Ростовской области 20 февраля на базе региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева. К оказанию правовой помощи подключены юристы и представители власти.
"На сегодняшний день в центр поступило свыше 750 обращений - это телефонные звонки и письма с электронной почты. Большинство из них касается порядка получения единовременной материальной помощи, прохождения миграционных процедур, оформления гражданства, размещения в ПВР и поиска прибывших на территорию России родственников", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.