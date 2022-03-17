https://ria.ru/20220317/bezhentsy-1778625776.html

В центр правовой поддержки обратились более 750 беженцев из Донбасса

В центр правовой поддержки обратились более 750 беженцев из Донбасса - РИА Новости, 17.03.2022

В центр правовой поддержки обратились более 750 беженцев из Донбасса

Более 750 беженцев из Донбасса уже обратились в центр правовой поддержки, который открылся в Ростовской области около месяца назад, сообщает законодательное... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:58

2022-03-17T11:58

2022-03-17T11:58

россия

единая россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

владимир путин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар – РИА Новости. Более 750 беженцев из Донбасса уже обратились в центр правовой поддержки, который открылся в Ростовской области около месяца назад, сообщает законодательное собрание региона.Первый в РФ центр правовой поддержки для прибывших из ДНР и ЛНР открылся в Ростовской области 20 февраля на базе региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева. К оказанию правовой помощи подключены юристы и представители власти."На сегодняшний день в центр поступило свыше 750 обращений - это телефонные звонки и письма с электронной почты. Большинство из них касается порядка получения единовременной материальной помощи, прохождения миграционных процедур, оформления гражданства, размещения в ПВР и поиска прибывших на территорию России родственников", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220316/bezhentsy-1778448144.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, единая россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, владимир путин