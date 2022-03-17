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В центр правовой поддержки обратились более 750 беженцев из Донбасса - РИА Новости, 17.03.2022
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В центр правовой поддержки обратились более 750 беженцев из Донбасса
В центр правовой поддержки обратились более 750 беженцев из Донбасса - РИА Новости, 17.03.2022
В центр правовой поддержки обратились более 750 беженцев из Донбасса
Более 750 беженцев из Донбасса уже обратились в центр правовой поддержки, который открылся в Ростовской области около месяца назад, сообщает законодательное... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:58
2022-03-17T11:58
россия
единая россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
владимир путин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар – РИА Новости. Более 750 беженцев из Донбасса уже обратились в центр правовой поддержки, который открылся в Ростовской области около месяца назад, сообщает законодательное собрание региона.Первый в РФ центр правовой поддержки для прибывших из ДНР и ЛНР открылся в Ростовской области 20 февраля на базе региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева. К оказанию правовой помощи подключены юристы и представители власти."На сегодняшний день в центр поступило свыше 750 обращений - это телефонные звонки и письма с электронной почты. Большинство из них касается порядка получения единовременной материальной помощи, прохождения миграционных процедур, оформления гражданства, размещения в ПВР и поиска прибывших на территорию России родственников", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220316/bezhentsy-1778448144.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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россия, единая россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, владимир путин
11:58 17.03.2022
 
В центр правовой поддержки обратились более 750 беженцев из Донбасса

Более 750 беженцев из Донбасса обратились в центр правовой поддержки в Ростовской области

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкДевушка в пункте временного размещения беженцев, организованном спортивной школе №13 в Таганроге
Девушка в пункте временного размещения беженцев, организованном спортивной школе №13 в Таганроге - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Девушка в пункте временного размещения беженцев, организованном спортивной школе №13 в Таганроге
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар – РИА Новости. Более 750 беженцев из Донбасса уже обратились в центр правовой поддержки, который открылся в Ростовской области около месяца назад, сообщает законодательное собрание региона.
Первый в РФ центр правовой поддержки для прибывших из ДНР и ЛНР открылся в Ростовской области 20 февраля на базе региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева. К оказанию правовой помощи подключены юристы и представители власти.
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"На сегодняшний день в центр поступило свыше 750 обращений - это телефонные звонки и письма с электронной почты. Большинство из них касается порядка получения единовременной материальной помощи, прохождения миграционных процедур, оформления гражданства, размещения в ПВР и поиска прибывших на территорию России родственников", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
РоссияЕдиная РоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВладимир Путин
 
 
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