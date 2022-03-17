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Около 300 беженцев из Мариуполя прибыли на границу в Ростовской области

Около 300 беженцев из Мариуполя прибыли на границу в Ростовской области - РИА Новости, 17.03.2022

Около 300 беженцев из Мариуполя прибыли на границу в Ростовской области

Еще 13 автобусов с примерно 300 беженцами из Мариуполя прибыли на границу России в Ростовской области, сообщили РИА Новости в Минобороны России. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T05:45

2022-03-17T05:45

2022-03-17T06:05

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донецкая народная республика

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ростовская область

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар — РИА Новости. Еще 13 автобусов с примерно 300 беженцами из Мариуполя прибыли на границу России в Ростовской области, сообщили РИА Новости в Минобороны России.Ранее Минобороны сообщало, что для эвакуации мариупольцев сформировано четыре колонны на 200 автобусов. Первые две машины с 59 беженцами прошли границу в Ростовской области во вторник вечером. Эвакуированных разместили в ПВР в Таганроге.Подчеркивается, что среди беженцев много женщин с детьми.Сообщается, что некоторые из них эвакуированы военнослужащими из центра Мариуполя, где они три недели находились в подвалах многоэтажек или бомбоубежищах."Жители были блокированы вооруженными группами украинских националистических подразделений, которые использовали их в качестве живого щита и препятствовали в эвакуации по безопасному коридору", — сообщает Минобороны.Безопасность при сопровождении автобусов обеспечили подразделения военной полиции Вооруженных сил России.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220316/evakuatsiya-1778559947.html

донецкая народная республика

россия

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Никита Стома

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), ростовская область, ростов-на-дону