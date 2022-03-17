https://ria.ru/20220317/berbok-1778742282.html

Глава МИД ФРГ заявила, что члены альянса придерживаются акта Россия-НАТО

Глава МИД ФРГ заявила, что члены альянса придерживаются акта Россия-НАТО - РИА Новости, 17.03.2022

Глава МИД ФРГ заявила, что члены альянса придерживаются акта Россия-НАТО

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что усиление восточного фланга НАТО соответствует условиям, зафиксированным в Основополагающем акте Россия-НАТО. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T20:55

2022-03-17T20:55

2022-03-17T21:01

в мире

йенс столтенберг

нато

германия

россия

анналена бербок

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БЕРЛИН, 17 мар – РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что усиление восточного фланга НАТО соответствует условиям, зафиксированным в Основополагающем акте Россия-НАТО."Мы должны защищаться, в том числе на восточном фланге… размещать там дальнейшие военные части, но, нужно сказать это четко, это (происходит) очевидным образом на основании Основополагающего акта НАТО- Россия. Поскольку он всегда четко указывал на то, перечисленные там самообязательства являются частью среды безопасности государств, и с нарушением этой безопасности Россия создала сейчас основания для того, что мы должны усилить нашу безопасность на восточном фланге… полностью в соответствии с Основополагающим актом НАТО- Россия, который нарушен Россией в одностороннем порядке", - сказала Бербок на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что страны Североатлантического альянса продолжают придерживаться Основополагающего акта Россия-НАТО."Мы, как государства НАТО, в прошлом каждую минуту ясно и четко придерживались Основополагающего акта НАТО-Россия, придерживаемся этого и сегодня", - заявила Бербок на пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

https://ria.ru/20220317/yuar-1778689800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, йенс столтенберг, нато, германия, россия, анналена бербок