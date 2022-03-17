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Глава МИД ФРГ заявила, что члены альянса придерживаются акта Россия-НАТО - РИА Новости, 17.03.2022
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https://ria.ru/20220317/berbok-1778742282.html
Глава МИД ФРГ заявила, что члены альянса придерживаются акта Россия-НАТО
Глава МИД ФРГ заявила, что члены альянса придерживаются акта Россия-НАТО - РИА Новости, 17.03.2022
Глава МИД ФРГ заявила, что члены альянса придерживаются акта Россия-НАТО
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что усиление восточного фланга НАТО соответствует условиям, зафиксированным в Основополагающем акте Россия-НАТО. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T20:55
2022-03-17T21:01
в мире
йенс столтенберг
нато
германия
россия
анналена бербок
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БЕРЛИН, 17 мар – РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что усиление восточного фланга НАТО соответствует условиям, зафиксированным в Основополагающем акте Россия-НАТО."Мы должны защищаться, в том числе на восточном фланге… размещать там дальнейшие военные части, но, нужно сказать это четко, это (происходит) очевидным образом на основании Основополагающего акта НАТО- Россия. Поскольку он всегда четко указывал на то, перечисленные там самообязательства являются частью среды безопасности государств, и с нарушением этой безопасности Россия создала сейчас основания для того, что мы должны усилить нашу безопасность на восточном фланге… полностью в соответствии с Основополагающим актом НАТО- Россия, который нарушен Россией в одностороннем порядке", - сказала Бербок на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что страны Североатлантического альянса продолжают придерживаться Основополагающего акта Россия-НАТО."Мы, как государства НАТО, в прошлом каждую минуту ясно и четко придерживались Основополагающего акта НАТО-Россия, придерживаемся этого и сегодня", - заявила Бербок на пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
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в мире, йенс столтенберг, нато, германия, россия, анналена бербок
20:55 17.03.2022 (обновлено: 21:01 17.03.2022)
 
Глава МИД ФРГ заявила, что члены альянса придерживаются акта Россия-НАТО

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что члены альянса придерживаются акта Россия-НАТО

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
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БЕРЛИН, 17 мар – РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что усиление восточного фланга НАТО соответствует условиям, зафиксированным в Основополагающем акте Россия-НАТО.
"Мы должны защищаться, в том числе на восточном фланге… размещать там дальнейшие военные части, но, нужно сказать это четко, это (происходит) очевидным образом на основании Основополагающего акта НАТО- Россия. Поскольку он всегда четко указывал на то, перечисленные там самообязательства являются частью среды безопасности государств, и с нарушением этой безопасности Россия создала сейчас основания для того, что мы должны усилить нашу безопасность на восточном фланге… полностью в соответствии с Основополагающим актом НАТО- Россия, который нарушен Россией в одностороннем порядке", - сказала Бербок на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что страны Североатлантического альянса продолжают придерживаться Основополагающего акта Россия-НАТО.
"Мы, как государства НАТО, в прошлом каждую минуту ясно и четко придерживались Основополагающего акта НАТО-Россия, придерживаемся этого и сегодня", - заявила Бербок на пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
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В миреЙенс СтолтенбергНАТОГерманияРоссияАнналена Бербок
 
 
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