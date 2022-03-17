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Почти 580 тысяч россиян воспользовались льготными авиабилетами - РИА Новости, 17.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220317/aviabilety-1778602605.html
Почти 580 тысяч россиян воспользовались льготными авиабилетами
Почти 580 тысяч россиян воспользовались льготными авиабилетами - РИА Новости, 17.03.2022
Почти 580 тысяч россиян воспользовались льготными авиабилетами
Почти 580 тысяч россиян воспользовались льготными авиабилетами в январе-феврале 2022 года по программам субсидирования, сообщает Минтранс. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T17:38
2022-03-17T17:38
туризм
калининград
дальний восток
министерство транспорта рф (минтранс россии)
новости - туризм
туризм
туристы
пассажиры
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Почти 580 тысяч россиян воспользовались льготными авиабилетами в январе-феврале 2022 года по программам субсидирования, сообщает Минтранс."По программе субсидирования региональных авиаперевозок выполнено более семи тысяч рейсов, это на 25 процентов больше, чем за аналогичный период 2021 года. Более 436,8 тысячи пассажиров приобрели льготные авиабилеты", — говорится в релизе.Еще одной программой поддержки — с целью обеспечения доступности воздушных перевозок населению — воспользовались более 140,3 тысячи человек, что на 27 процентов превышает показатель 2021-ого, уточняет Минтранс.Господдержка оказывается наименее защищенным категориям населения — инвалидам, лицам пожилого возраста, молодежи, многодетным родителям. Они могут приобретать билеты на Дальний Восток и в обратном направлении на протяжении всего календарного года."Ожидается, что реализация указанных мер поддержки позволит обеспечить в 2022 году рост перевозок пассажиров по льготным тарифам на 14 процентов", — говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что в 2022 году на программу выделено 27,5 миллиарда рублей. На данный момент осуществляется субсидирование региональных перевозок, полетов в центральную часть России из Калининграда, с Дальнего Востока.
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калининград, дальний восток, министерство транспорта рф (минтранс россии), новости - туризм, туризм, туристы, пассажиры, авиабилеты
17:38 17.03.2022
 
Почти 580 тысяч россиян воспользовались льготными авиабилетами

Почти 580 тысяч россиян воспользовались льготными авиабилетами в январе-феврале 2022 года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщины у стойки регистрации в аэропорту Домодедово в Москве
Женщины у стойки регистрации в аэропорту Домодедово в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Почти 580 тысяч россиян воспользовались льготными авиабилетами в январе-феврале 2022 года по программам субсидирования, сообщает Минтранс.
"По программе субсидирования региональных авиаперевозок выполнено более семи тысяч рейсов, это на 25 процентов больше, чем за аналогичный период 2021 года. Более 436,8 тысячи пассажиров приобрели льготные авиабилеты", — говорится в релизе.
Еще одной программой поддержки — с целью обеспечения доступности воздушных перевозок населению — воспользовались более 140,3 тысячи человек, что на 27 процентов превышает показатель 2021-ого, уточняет Минтранс.
Господдержка оказывается наименее защищенным категориям населения — инвалидам, лицам пожилого возраста, молодежи, многодетным родителям. Они могут приобретать билеты на Дальний Восток и в обратном направлении на протяжении всего календарного года.
"Ожидается, что реализация указанных мер поддержки позволит обеспечить в 2022 году рост перевозок пассажиров по льготным тарифам на 14 процентов", — говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что в 2022 году на программу выделено 27,5 миллиарда рублей. На данный момент осуществляется субсидирование региональных перевозок, полетов в центральную часть России из Калининграда, с Дальнего Востока.
В аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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ТуризмКалининградДальний ВостокМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Новости - ТуризмТуризмтуристыпассажирыавиабилеты
 
 
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