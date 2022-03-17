https://ria.ru/20220317/arenda-1778631272.html
Законопроект о льготной аренде земли за 1 рубль утвердили в Подмосковье
Законопроект о льготной аренде земли за 1 рубль утвердили в Подмосковье - РИА Новости, 17.03.2022
Законопроект о льготной аренде земли за 1 рубль утвердили в Подмосковье
Производители товаров для импортозамещения смогут взять подмосковную землю в аренду без торгов за 1 рубль, соответствующее решение было принято на заседании... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:21
2022-03-17T12:21
2022-03-17T15:50
новости подмосковья
московская областная дума
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577933634_0:78:1501:922_1920x0_80_0_0_8dc7d73c846b552ed0e6c316e3b66db6.jpg
КРАСНОГОРСК, 17 мар – РИА Новости. Производители товаров для импортозамещения смогут взять подмосковную землю в аренду без торгов за 1 рубль, соответствующее решение было принято на заседании Мособлдумы в четверг.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал появление антикризисной меры поддержки для компаний, чье производство будет направлено на выпуск товаров для импортозамещения. Законопроектом предполагается предоставление площадки по ставке за один рубль."Решение принято", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
https://ria.ru/20220316/vyplaty-1778546620.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577933634_169:0:1500:998_1920x0_80_0_0_4cdf36ae7ec88405f61acaacfe49d635.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская областная дума, московская область (подмосковье), андрей воробьев