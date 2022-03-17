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Законопроект о льготной аренде земли за 1 рубль утвердили в Подмосковье - РИА Новости, 17.03.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220317/arenda-1778631272.html
Законопроект о льготной аренде земли за 1 рубль утвердили в Подмосковье
Законопроект о льготной аренде земли за 1 рубль утвердили в Подмосковье - РИА Новости, 17.03.2022
Законопроект о льготной аренде земли за 1 рубль утвердили в Подмосковье
Производители товаров для импортозамещения смогут взять подмосковную землю в аренду без торгов за 1 рубль, соответствующее решение было принято на заседании... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:21
2022-03-17T15:50
новости подмосковья
московская областная дума
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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КРАСНОГОРСК, 17 мар – РИА Новости. Производители товаров для импортозамещения смогут взять подмосковную землю в аренду без торгов за 1 рубль, соответствующее решение было принято на заседании Мособлдумы в четверг.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал появление антикризисной меры поддержки для компаний, чье производство будет направлено на выпуск товаров для импортозамещения. Законопроектом предполагается предоставление площадки по ставке за один рубль."Решение принято", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
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московская областная дума, московская область (подмосковье), андрей воробьев
12:21 17.03.2022 (обновлено: 15:50 17.03.2022)
 

Законопроект о льготной аренде земли за 1 рубль утвердили в Подмосковье

© РИА Новости / Павел ЛисицынМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 17 мар – РИА Новости. Производители товаров для импортозамещения смогут взять подмосковную землю в аренду без торгов за 1 рубль, соответствующее решение было принято на заседании Мособлдумы в четверг.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал появление антикризисной меры поддержки для компаний, чье производство будет направлено на выпуск товаров для импортозамещения. Законопроектом предполагается предоставление площадки по ставке за один рубль.
"Решение принято", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Медик в операционной - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 20:07Новости Подмосковья
Врачи из Подмосковья начали получать выплаты на аренду жилья
 
Новости ПодмосковьяМосковская областная думаМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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