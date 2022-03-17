https://ria.ru/20220317/arenda-1778631272.html

Законопроект о льготной аренде земли за 1 рубль утвердили в Подмосковье

Законопроект о льготной аренде земли за 1 рубль утвердили в Подмосковье - РИА Новости, 17.03.2022

Законопроект о льготной аренде земли за 1 рубль утвердили в Подмосковье

Производители товаров для импортозамещения смогут взять подмосковную землю в аренду без торгов за 1 рубль, соответствующее решение было принято на заседании... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T12:21

2022-03-17T12:21

2022-03-17T15:50

новости подмосковья

московская областная дума

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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КРАСНОГОРСК, 17 мар – РИА Новости. Производители товаров для импортозамещения смогут взять подмосковную землю в аренду без торгов за 1 рубль, соответствующее решение было принято на заседании Мособлдумы в четверг.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал появление антикризисной меры поддержки для компаний, чье производство будет направлено на выпуск товаров для импортозамещения. Законопроектом предполагается предоставление площадки по ставке за один рубль."Решение принято", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

https://ria.ru/20220316/vyplaty-1778546620.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская областная дума, московская область (подмосковье), андрей воробьев