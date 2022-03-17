https://ria.ru/20220317/agrarii-1778697118.html

Аграриям Подмосковья увеличат меры господдержки

Аграриям Подмосковья увеличат меры господдержки - РИА Новости, 17.03.2022

Аграриям Подмосковья увеличат меры господдержки

Министр сельского хозяйства Московской области Сергей Воскресенский заявил, что агропромышленный комплекс региона получит увеличенные меры государственной... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T16:46

2022-03-17T16:46

2022-03-17T16:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Министр сельского хозяйства Московской области Сергей Воскресенский заявил, что агропромышленный комплекс региона получит увеличенные меры государственной поддержки. Об этом сообщил телеканал "360".В частности, будет привлечено более 8,5 миллиарда кредитных средств как с федерального, так и с регионального уровня. Также, по словам главы минсельхоза, гектарная поддержка увеличится в 1,5 раза.Сергей Воскресенский уточнил, что меры господдержки будут усилены для всех отраслей агропромышленного комплекса МО, в том числе поддержку молочного производства увеличат на 18%.

https://ria.ru/20220317/arenda-1778631272.html

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московская область (подмосковье)