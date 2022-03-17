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Аграриям Подмосковья увеличат меры господдержки - РИА Новости, 17.03.2022
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https://ria.ru/20220317/agrarii-1778697118.html
Аграриям Подмосковья увеличат меры господдержки
Аграриям Подмосковья увеличат меры господдержки - РИА Новости, 17.03.2022
Аграриям Подмосковья увеличат меры господдержки
Министр сельского хозяйства Московской области Сергей Воскресенский заявил, что агропромышленный комплекс региона получит увеличенные меры государственной... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:46
2022-03-17T16:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Министр сельского хозяйства Московской области Сергей Воскресенский заявил, что агропромышленный комплекс региона получит увеличенные меры государственной поддержки. Об этом сообщил телеканал "360".В частности, будет привлечено более 8,5 миллиарда кредитных средств как с федерального, так и с регионального уровня. Также, по словам главы минсельхоза, гектарная поддержка увеличится в 1,5 раза.Сергей Воскресенский уточнил, что меры господдержки будут усилены для всех отраслей агропромышленного комплекса МО, в том числе поддержку молочного производства увеличат на 18%.
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московская область (подмосковье)
16:46 17.03.2022
 

Аграриям Подмосковья увеличат меры господдержки

© РИА Новости / Александр КондратюкСотрудники тепличного агрокомплекса за работой
Сотрудники тепличного агрокомплекса за работой - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Министр сельского хозяйства Московской области Сергей Воскресенский заявил, что агропромышленный комплекс региона получит увеличенные меры государственной поддержки. Об этом сообщил телеканал "360".
В частности, будет привлечено более 8,5 миллиарда кредитных средств как с федерального, так и с регионального уровня. Также, по словам главы минсельхоза, гектарная поддержка увеличится в 1,5 раза.
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Вчера, 12:21Новости Подмосковья
Законопроект о льготной аренде земли за 1 рубль утвердили в Подмосковье
Сергей Воскресенский уточнил, что меры господдержки будут усилены для всех отраслей агропромышленного комплекса МО, в том числе поддержку молочного производства увеличат на 18%.
 
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