https://ria.ru/20220317/afganistan-1778702414.html

Совбез ООН продлил миссию в Афганистане на год

Совбез ООН продлил миссию в Афганистане на год - РИА Новости, 17.03.2022

Совбез ООН продлил миссию в Афганистане на год

Совбез Организации Объединённых Наций продлил действие миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) на год – до 17 марта 2023 года, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T17:10

2022-03-17T17:10

2022-03-17T18:56

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ООН, 17 мар – РИА Новости. Совбез Организации Объединённых Наций продлил действие миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) на год – до 17 марта 2023 года, передает корреспондент РИА Новости.Мандат миссии истекал в четверг.В документе сказано, что "Совет безопасности постановляет продлить до 17 марта 2023 года мандат МООНСА". За резолюцию проголосовали 14 членов Совбеза, Россия воздержалась.Миссия ООН по содействию Афганистану была учреждена 28 марта 2002 года.СБ ООН постановляет, что МООНСА и спецпредставитель генсека ООН будут продолжать выполнять свои обязанности в тесных консультациях со всеми соответствующими афганскими политическими субъектами и игроками, в том числе при необходимости с соответствующими властями. Деятельность МООНСА и спецпредставителя должны быть нацелены на поддержку народа Афганистана в соответствии с суверенитетом страны.Большое внимание в тексте уделяется правочеловеческой тематике.Предполагается, что МООНСА и спецпредставитель генсека ООН сосредоточатся в числе прочего на взаимодействии со всеми игроками на "государственном и субгосударственном уровнях", а также с гражданским обществом и международными НПО в деле защиты человеческих прав всех афганцев. Планируется, что Миссия и спецпредставитель будут также следить за ситуацией с гражданскими лицами, сосредоточатся на предотвращении и ликвидации насилия, в том числе пыток, сексуального и гендерного насилия.Как указал постпред РФ при ООН Василий Небензя, поясняя российскую позицию, с самого начала обсуждения проекта резолюции Москва пыталась донести до коллег по Совету важность получения согласия страны пребывания на ооновское присутствие.По его словам, Москва желает миссии успеха, но не хочет нести ответственность, если МООНСА окажется неспособной выполнить все поставленные перед ней задачи. "Мы не хотим, чтобы Миссия ООН по содействию в Афганистане превратилась в United Nations "mission impossible" in Afghanistan", - отметил Небензя.Он пояснил, что поддержка со стороны де-факто властей позволила бы миссии эффективно решать поставленные задачи. Кроме того, это условие является залогом безопасности ооновского персонала, возможности продолжать получать доступ в те районы, которые были закрыты для них буквально 7 месяцев назад, добавил он.

https://ria.ru/20220307/afganistan-1777030863.html

https://ria.ru/20220303/afganistan-1776178985.html

https://ria.ru/20220218/afganistan-1773340196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, афганистан, оон, совет безопасности оон