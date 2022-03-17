Рейтинг@Mail.ru
Совбез ООН продлил миссию в Афганистане на год - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220317/afganistan-1778702414.html
Совбез ООН продлил миссию в Афганистане на год
Совбез ООН продлил миссию в Афганистане на год - РИА Новости, 17.03.2022
Совбез ООН продлил миссию в Афганистане на год
Совбез Организации Объединённых Наций продлил действие миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) на год – до 17 марта 2023 года, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T17:10
2022-03-17T18:56
в мире
афганистан
оон
совет безопасности оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151130/55/1511305594_0:518:4946:3300_1920x0_80_0_0_9fdb8bf66eb348629046143b16bc8c65.jpg
ООН, 17 мар – РИА Новости. Совбез Организации Объединённых Наций продлил действие миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) на год – до 17 марта 2023 года, передает корреспондент РИА Новости.Мандат миссии истекал в четверг.В документе сказано, что "Совет безопасности постановляет продлить до 17 марта 2023 года мандат МООНСА". За резолюцию проголосовали 14 членов Совбеза, Россия воздержалась.Миссия ООН по содействию Афганистану была учреждена 28 марта 2002 года.СБ ООН постановляет, что МООНСА и спецпредставитель генсека ООН будут продолжать выполнять свои обязанности в тесных консультациях со всеми соответствующими афганскими политическими субъектами и игроками, в том числе при необходимости с соответствующими властями. Деятельность МООНСА и спецпредставителя должны быть нацелены на поддержку народа Афганистана в соответствии с суверенитетом страны.Большое внимание в тексте уделяется правочеловеческой тематике.Предполагается, что МООНСА и спецпредставитель генсека ООН сосредоточатся в числе прочего на взаимодействии со всеми игроками на "государственном и субгосударственном уровнях", а также с гражданским обществом и международными НПО в деле защиты человеческих прав всех афганцев. Планируется, что Миссия и спецпредставитель будут также следить за ситуацией с гражданскими лицами, сосредоточатся на предотвращении и ликвидации насилия, в том числе пыток, сексуального и гендерного насилия.Как указал постпред РФ при ООН Василий Небензя, поясняя российскую позицию, с самого начала обсуждения проекта резолюции Москва пыталась донести до коллег по Совету важность получения согласия страны пребывания на ооновское присутствие.По его словам, Москва желает миссии успеха, но не хочет нести ответственность, если МООНСА окажется неспособной выполнить все поставленные перед ней задачи. "Мы не хотим, чтобы Миссия ООН по содействию в Афганистане превратилась в United Nations "mission impossible" in Afghanistan", - отметил Небензя.Он пояснил, что поддержка со стороны де-факто властей позволила бы миссии эффективно решать поставленные задачи. Кроме того, это условие является залогом безопасности ооновского персонала, возможности продолжать получать доступ в те районы, которые были закрыты для них буквально 7 месяцев назад, добавил он.
https://ria.ru/20220307/afganistan-1777030863.html
https://ria.ru/20220303/afganistan-1776178985.html
https://ria.ru/20220218/afganistan-1773340196.html
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151130/55/1511305594_208:0:4608:3300_1920x0_80_0_0_9b73c154fedffe2f3339511aca8c8993.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, оон, совет безопасности оон
17:10 17.03.2022 (обновлено: 18:56 17.03.2022)
 
Совбез ООН продлил миссию в Афганистане на год

Совбез ООН продлил продлил действие миссии по содействию Афганистану на год

© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
СБ ООН
Читать ria.ru в
ООН, 17 мар – РИА Новости. Совбез Организации Объединённых Наций продлил действие миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) на год – до 17 марта 2023 года, передает корреспондент РИА Новости.
Мандат миссии истекал в четверг.
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта, 13:48
Китай призвал США снять санкции с Афганистана и разморозить активы
В документе сказано, что "Совет безопасности постановляет продлить до 17 марта 2023 года мандат МООНСА". За резолюцию проголосовали 14 членов Совбеза, Россия воздержалась.
Миссия ООН по содействию Афганистану была учреждена 28 марта 2002 года.
СБ ООН постановляет, что МООНСА и спецпредставитель генсека ООН будут продолжать выполнять свои обязанности в тесных консультациях со всеми соответствующими афганскими политическими субъектами и игроками, в том числе при необходимости с соответствующими властями. Деятельность МООНСА и спецпредставителя должны быть нацелены на поддержку народа Афганистана в соответствии с суверенитетом страны.
Боец талибов* в Кабуле во время митинга, осуждающего президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 09:28Захват власти в Афганистане талибами
По данным ООН, численность ИГ* в Афганистане увеличилась вдвое
Большое внимание в тексте уделяется правочеловеческой тематике.
Предполагается, что МООНСА и спецпредставитель генсека ООН сосредоточатся в числе прочего на взаимодействии со всеми игроками на "государственном и субгосударственном уровнях", а также с гражданским обществом и международными НПО в деле защиты человеческих прав всех афганцев. Планируется, что Миссия и спецпредставитель будут также следить за ситуацией с гражданскими лицами, сосредоточатся на предотвращении и ликвидации насилия, в том числе пыток, сексуального и гендерного насилия.
Как указал постпред РФ при ООН Василий Небензя, поясняя российскую позицию, с самого начала обсуждения проекта резолюции Москва пыталась донести до коллег по Совету важность получения согласия страны пребывания на ооновское присутствие.
"Этот императив последовательно учитывался при каждом продлении мандата спецполитмиссии на протяжении долгих лет. Однако в этот раз его упоминание натолкнулось на противодействие со стороны тех, кто все эти годы проводил безответственную политику в Афганистане, не способствуя решению насущных проблем и в итоге бросив население этой страны на произвол судьбы", - отметил Небензя.
По его словам, Москва желает миссии успеха, но не хочет нести ответственность, если МООНСА окажется неспособной выполнить все поставленные перед ней задачи. "Мы не хотим, чтобы Миссия ООН по содействию в Афганистане превратилась в United Nations "mission impossible" in Afghanistan", - отметил Небензя.
Он пояснил, что поддержка со стороны де-факто властей позволила бы миссии эффективно решать поставленные задачи. Кроме того, это условие является залогом безопасности ооновского персонала, возможности продолжать получать доступ в те районы, которые были закрыты для них буквально 7 месяцев назад, добавил он.
Боец талибов в Кабуле во время митинга, осуждающего президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 08:00
"Поведение грабителей". Зачем США забрали деньги у афганцев
 
В миреАфганистанООНСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала