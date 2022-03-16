https://ria.ru/20220316/zhurnalist-1778507651.html

Fox News: журналист, получивший ранение на Украине, проходит лечение

Fox News: журналист, получивший ранение на Украине, проходит лечение - РИА Новости, 16.03.2022

Fox News: журналист, получивший ранение на Украине, проходит лечение

Американский телеканал Fox News сообщил, что его журналист Бенджамин Холл, получивший ранение на Украине, сейчас проходит лечение и находится за пределами... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:48

2022-03-16T17:48

2022-03-16T17:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

fox news

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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Американский телеканал Fox News сообщил, что его журналист Бенджамин Холл, получивший ранение на Украине, сейчас проходит лечение и находится за пределами страны.Ранее телеканал Fox News заявил о гибели своего оператора Пьера Закржевского, попавшего накануне под огонь на Украине вместе с получившим ранение корреспондентом Бенджамином Холлом. До этого стало известно о гибели на Украине американского журналиста Брента Рено. При нем было найдено удостоверение сотрудника New York Times, но в газете сообщили, что он на них давно не работал."Он находится в безопасности и за пределами Украины. Бен в ясном сознании и находится в хорошем настроении", - говорится в сообщении Fox News.В заявлении телеканала также отмечается, что Холл проходит лечение. Телеканал добавил, что находится в тесном контакте с его семьей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, fox news