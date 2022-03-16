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Fox News: журналист, получивший ранение на Украине, проходит лечение - РИА Новости, 16.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/zhurnalist-1778507651.html
Fox News: журналист, получивший ранение на Украине, проходит лечение
Fox News: журналист, получивший ранение на Украине, проходит лечение - РИА Новости, 16.03.2022
Fox News: журналист, получивший ранение на Украине, проходит лечение
Американский телеканал Fox News сообщил, что его журналист Бенджамин Холл, получивший ранение на Украине, сейчас проходит лечение и находится за пределами... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:48
2022-03-16T17:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
fox news
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Американский телеканал Fox News сообщил, что его журналист Бенджамин Холл, получивший ранение на Украине, сейчас проходит лечение и находится за пределами страны.Ранее телеканал Fox News заявил о гибели своего оператора Пьера Закржевского, попавшего накануне под огонь на Украине вместе с получившим ранение корреспондентом Бенджамином Холлом. До этого стало известно о гибели на Украине американского журналиста Брента Рено. При нем было найдено удостоверение сотрудника New York Times, но в газете сообщили, что он на них давно не работал."Он находится в безопасности и за пределами Украины. Бен в ясном сознании и находится в хорошем настроении", - говорится в сообщении Fox News.В заявлении телеканала также отмечается, что Холл проходит лечение. Телеканал добавил, что находится в тесном контакте с его семьей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, fox news
17:48 16.03.2022
 
Fox News: журналист, получивший ранение на Украине, проходит лечение

Fox News: журналист Холл, получивший ранение на Украине, покинул страну и проходит лечение

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкГаубицы из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины
Гаубицы из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Гаубицы из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Американский телеканал Fox News сообщил, что его журналист Бенджамин Холл, получивший ранение на Украине, сейчас проходит лечение и находится за пределами страны.
Ранее телеканал Fox News заявил о гибели своего оператора Пьера Закржевского, попавшего накануне под огонь на Украине вместе с получившим ранение корреспондентом Бенджамином Холлом. До этого стало известно о гибели на Украине американского журналиста Брента Рено. При нем было найдено удостоверение сотрудника New York Times, но в газете сообщили, что он на них давно не работал.
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"Он находится в безопасности и за пределами Украины. Бен в ясном сознании и находится в хорошем настроении", - говорится в сообщении Fox News.
В заявлении телеканала также отмечается, что Холл проходит лечение. Телеканал добавил, что находится в тесном контакте с его семьей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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