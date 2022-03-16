https://ria.ru/20220316/zhurnalist-1778480408.html

Журналист, призвавший убивать русских, родился в селе, где вырезали евреев

Журналист, призвавший убивать русских, родился в селе, где вырезали евреев - РИА Новости, 16.03.2022

Журналист, призвавший убивать русских, родился в селе, где вырезали евреев

Украинский телеведущий Фахрудин Шарафмал, процитировавший в эфире Адольфа Эйхмана и призвавший к геноциду русских, родился в поселке, печально известном... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:33

2022-03-16T16:33

2022-03-16T16:33

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Украинский телеведущий Фахрудин Шарафмал, процитировавший в эфире Адольфа Эйхмана и призвавший к геноциду русских, родился в поселке, печально известном массовым уничтожением евреев в годы Великой Отечественной войны."Шарафмал – уроженец поселка Клевань на западе Украины", - сказал РИА Новости информированный источник.О печальной истории этого поселка рассказал доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалев."В Клевани в 1941-1942 годах были уничтожены почти все евреи, и самое активное участие в этом принимали украинские пособники", - заявил Ковалев РИА Новости.По его словам, части вермахта вошли в Клевань 3 июля 1941 года. "На следующий же день при помощи украинских подручных оккупанты учинили еврейский погром, в ходе которого 50 евреев были сожжены в синагоге, а несколько сотен - расстреляны", - отметил историк.Одиннадцатого апреля 1942 года там были убиты еще 30 евреев."Оставшиеся в Клевани евреи, около 1,5 тысяч человек, были расстреляны 15 мая 1942-го в лесу недалеко от поселка. Гитлеровцам при этом активно помогали украинские полицаи", - добавил Ковалев.При этом, говорит историк, "эсэсовцы отказывались убивать детей, а украинские полицейские - соглашались".

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

ситуация в днр и лнр, украина, в мире