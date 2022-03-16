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Журналист, призвавший убивать русских, родился в селе, где вырезали евреев - РИА Новости, 16.03.2022
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https://ria.ru/20220316/zhurnalist-1778480408.html
Журналист, призвавший убивать русских, родился в селе, где вырезали евреев
Журналист, призвавший убивать русских, родился в селе, где вырезали евреев - РИА Новости, 16.03.2022
Журналист, призвавший убивать русских, родился в селе, где вырезали евреев
Украинский телеведущий Фахрудин Шарафмал, процитировавший в эфире Адольфа Эйхмана и призвавший к геноциду русских, родился в поселке, печально известном... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:33
2022-03-16T16:33
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
украина
в мире
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Украинский телеведущий Фахрудин Шарафмал, процитировавший в эфире Адольфа Эйхмана и призвавший к геноциду русских, родился в поселке, печально известном массовым уничтожением евреев в годы Великой Отечественной войны."Шарафмал – уроженец поселка Клевань на западе Украины", - сказал РИА Новости информированный источник.О печальной истории этого поселка рассказал доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалев."В Клевани в 1941-1942 годах были уничтожены почти все евреи, и самое активное участие в этом принимали украинские пособники", - заявил Ковалев РИА Новости.По его словам, части вермахта вошли в Клевань 3 июля 1941 года. "На следующий же день при помощи украинских подручных оккупанты учинили еврейский погром, в ходе которого 50 евреев были сожжены в синагоге, а несколько сотен - расстреляны", - отметил историк.Одиннадцатого апреля 1942 года там были убиты еще 30 евреев."Оставшиеся в Клевани евреи, около 1,5 тысяч человек, были расстреляны 15 мая 1942-го в лесу недалеко от поселка. Гитлеровцам при этом активно помогали украинские полицаи", - добавил Ковалев.При этом, говорит историк, "эсэсовцы отказывались убивать детей, а украинские полицейские - соглашались".
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
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ситуация в днр и лнр, украина, в мире
16:33 16.03.2022
 
Журналист, призвавший убивать русских, родился в селе, где вырезали евреев

Журналист Шарафмал, призывавший к геноциду русских, родился в поселке, где убивали евреев

© AP Photo / Mstyslav ChernovБойцы националистического батальона "Азов" (против которого в РФ возбуждено уголовное дело)
Бойцы националистического батальона Азов (против которого в РФ возбуждено уголовное дело) - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Бойцы националистического батальона "Азов" (против которого в РФ возбуждено уголовное дело)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Украинский телеведущий Фахрудин Шарафмал, процитировавший в эфире Адольфа Эйхмана и призвавший к геноциду русских, родился в поселке, печально известном массовым уничтожением евреев в годы Великой Отечественной войны.
"Шарафмал – уроженец поселка Клевань на западе Украины", - сказал РИА Новости информированный источник.
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О печальной истории этого поселка рассказал доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалев.
"В Клевани в 1941-1942 годах были уничтожены почти все евреи, и самое активное участие в этом принимали украинские пособники", - заявил Ковалев РИА Новости.
По его словам, части вермахта вошли в Клевань 3 июля 1941 года. "На следующий же день при помощи украинских подручных оккупанты учинили еврейский погром, в ходе которого 50 евреев были сожжены в синагоге, а несколько сотен - расстреляны", - отметил историк.
Одиннадцатого апреля 1942 года там были убиты еще 30 евреев.
"Оставшиеся в Клевани евреи, около 1,5 тысяч человек, были расстреляны 15 мая 1942-го в лесу недалеко от поселка. Гитлеровцам при этом активно помогали украинские полицаи", - добавил Ковалев.
При этом, говорит историк, "эсэсовцы отказывались убивать детей, а украинские полицейские - соглашались".
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