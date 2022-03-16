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Зеленский разрешил легальный рынок криптовалюты на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
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Зеленский разрешил легальный рынок криптовалюты на Украине
Зеленский разрешил легальный рынок криптовалюты на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
Зеленский разрешил легальный рынок криптовалюты на Украине
Владимир Зеленский подписал закон, открывающий легальный рынок виртуальных активов и криптовалют на Украине, сообщил в среду министр цифровой трансформации... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T19:15
2022-03-16T19:15
в мире
украина
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, открывающий легальный рынок виртуальных активов и криптовалют на Украине, сообщил в среду министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров."Сегодня президент подписал закон "о виртуальных активах". Запускаем легальный рынок виртуальных активов в Украине и выводим криптосектор из тени", - написал Федоров в Telegram-канале.По его словам, этот закон позволит легализировать работу иностранных и украинских криптобирж, а банки будут открывать счета для криптокомпаний."Криптоактивы стали мощным инструментом для привлечения дополнительного финансирования на поддержку вооруженных сил Украины. За три недели войны криптофонд Украины собрал более 54 миллионов долларов США в криптоактивах", - добавил Федоров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/zelenskiy-1778533545.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский
19:15 16.03.2022
 
Зеленский разрешил легальный рынок криптовалюты на Украине

Зеленский подписал закон, открывающий легальный рынок криптовалюты на Украине

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, открывающий легальный рынок виртуальных активов и криптовалют на Украине, сообщил в среду министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Сегодня президент подписал закон "о виртуальных активах". Запускаем легальный рынок виртуальных активов в Украине и выводим криптосектор из тени", - написал Федоров в Telegram-канале.
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По его словам, этот закон позволит легализировать работу иностранных и украинских криптобирж, а банки будут открывать счета для криптокомпаний.
"Криптоактивы стали мощным инструментом для привлечения дополнительного финансирования на поддержку вооруженных сил Украины. За три недели войны криптофонд Украины собрал более 54 миллионов долларов США в криптоактивах", - добавил Федоров.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
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