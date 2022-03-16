https://ria.ru/20220316/zelenskiy-1778537259.html
Зеленский разрешил легальный рынок криптовалюты на Украине
Зеленский разрешил легальный рынок криптовалюты на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
Зеленский разрешил легальный рынок криптовалюты на Украине
Владимир Зеленский подписал закон, открывающий легальный рынок виртуальных активов и криптовалют на Украине, сообщил в среду министр цифровой трансформации... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T19:15
2022-03-16T19:15
2022-03-16T19:15
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украина
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, открывающий легальный рынок виртуальных активов и криптовалют на Украине, сообщил в среду министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров."Сегодня президент подписал закон "о виртуальных активах". Запускаем легальный рынок виртуальных активов в Украине и выводим криптосектор из тени", - написал Федоров в Telegram-канале.По его словам, этот закон позволит легализировать работу иностранных и украинских криптобирж, а банки будут открывать счета для криптокомпаний."Криптоактивы стали мощным инструментом для привлечения дополнительного финансирования на поддержку вооруженных сил Украины. За три недели войны криптофонд Украины собрал более 54 миллионов долларов США в криптоактивах", - добавил Федоров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/zelenskiy-1778533545.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир зеленский
Зеленский разрешил легальный рынок криптовалюты на Украине
Зеленский подписал закон, открывающий легальный рынок криптовалюты на Украине