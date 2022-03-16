https://ria.ru/20220316/zelenskiy-1778482792.html

Зеленский призвал американские компании покинуть российский рынок

Зеленский призвал американские компании покинуть российский рынок - РИА Новости, 16.03.2022

Зеленский призвал американские компании покинуть российский рынок

Владимир Зеленский в выступлении перед конгрессом США призвал все американские компании покинуть рынок РФ, закрыть американские порты для российских товаров. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:38

2022-03-16T16:38

2022-03-16T16:43

в мире

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владимир путин

санкции

санкции в отношении россии

сша

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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в выступлении перед конгрессом США призвал все американские компании покинуть рынок РФ, закрыть американские порты для российских товаров."Все американские порты должны быть закрыты для российских товаров, это важнее, чем получение дохода, и во всем мире мы должны защищать этот принцип", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.

россия

украина

донбасс

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, санкции, санкции в отношении россии, сша, владимир зеленский