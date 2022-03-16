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Зеленский призвал американские компании покинуть российский рынок - РИА Новости, 16.03.2022
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Зеленский призвал американские компании покинуть российский рынок
Зеленский призвал американские компании покинуть российский рынок - РИА Новости, 16.03.2022
Зеленский призвал американские компании покинуть российский рынок
Владимир Зеленский в выступлении перед конгрессом США призвал все американские компании покинуть рынок РФ, закрыть американские порты для российских товаров. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:38
2022-03-16T16:43
в мире
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украина
донбасс
владимир путин
санкции
санкции в отношении россии
сша
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в выступлении перед конгрессом США призвал все американские компании покинуть рынок РФ, закрыть американские порты для российских товаров."Все американские порты должны быть закрыты для российских товаров, это важнее, чем получение дохода, и во всем мире мы должны защищать этот принцип", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.
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в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, санкции, санкции в отношении россии, сша, владимир зеленский
16:38 16.03.2022 (обновлено: 16:43 16.03.2022)
 
Зеленский призвал американские компании покинуть российский рынок

Президент Украины Зеленский призвал все американские компании покинуть российский рынок

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в выступлении перед конгрессом США призвал все американские компании покинуть рынок РФ, закрыть американские порты для российских товаров.
"Все американские компании должны покинуть российский рынок немедленно, потому что он залит нашей кровью", - сказал Зеленский в видео-обращении к конгрессу США по видеосвязи.
"Все американские порты должны быть закрыты для российских товаров, это важнее, чем получение дохода, и во всем мире мы должны защищать этот принцип", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.
 
В миреРоссияУкраинаДонбассВладимир ПутинСанкцииСанкции в отношении РоссииСШАВладимир Зеленский
 
 
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