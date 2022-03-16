https://ria.ru/20220316/zapros-1778561853.html

Минобороны направит запрос международным организациям о геноциде на Украине

Минобороны направит запрос международным организациям о геноциде на Украине - РИА Новости, 16.03.2022

Минобороны направит запрос международным организациям о геноциде на Украине

Киевские власти устроили геноцид мирного населения на Украине, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T22:06

2022-03-16T22:06

2022-03-16T22:55

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Киевские власти устроили геноцид мирного населения на Украине, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."Мы вынуждены эти же вопросы поставить и перед международными организациями, и сегодня направляем им официальное обращение о создании украинскими властями обстановки, соответствующей по всем международным правовым нормам геноциду мирного населения", — сказал Мизинцев.По его словам, Минобороны России, исходя из обстановки, задает такие вопросы к киевским властям: зачем держать в заложниках и не выпускать своих собственных граждан из Киева, Харькова, Чернигова, Сум и многих других населенных пунктов, почему их не слышат и пренебрегают их правом самостоятельно распоряжаться своими жизнями."Вы держите в заложниках в первую очередь тех, кто уже давно все для себя решил и готов выехать в безопасные места в Российскую Федерацию. Количество эвакуированных мариупольцев на российскую территорию и в контролируемые Вооруженными силами России районы — наглядное тому подтверждение", — сказал генерал.Он добавил, что с начала гуманитарной операции населению Мариуполя уже передано 450 тонн медикаментов, предметов первой необходимости, а также продовольствия, в том числе детского питания.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. В УВКПЧ утверждают, что статистика учитывает потери на территориях ДНР и ЛНР, на их долю приходится 26 погибших и 130 пострадавших.Однако, исходя из опубликованных цифр, более 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Россия возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, которые прикрываются мирными жителями как живым щитом.

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https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778125324.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, в мире, украина, ситуация в днр и лнр